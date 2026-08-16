Leichtathletik-EM: Frederik Ruppert holt Gold im Hindernislauf

Frederik Ruppert hat sich im Hindernislauf zum neuen Europameister gekürt. Der 29-Jährige lief in Birmingham nach 8:25,33 Minuten zu seinem ersten großen Titel der Karriere.

Frederik Ruppert hat sich den EM-Titel gesichert. Quelle: imago

Frederik Ruppert ist erstmals Europameister über 3.000 Meter Hindernis. Der 29-Jährige siegte im Finale in Birmingham in 8:25,33 Minuten und feierte den größten Erfolg seiner Karriere.

Das deutsche Traumergebnis machte Karl Bebendorf als Dritter (8:26,65 Minuten) perfekt. Zweiter wurde der Luxemburger Ruben Querinjean. Ruppert ist der erste deutsche Europameister über die Hindernisse seit Damian Kallabis 1998 in Budapest.

Start-Ziel-Sieg von Ruppert

Während Ruppert einen Start-Ziel-Sieg bejubelte, gelang Bebendorf mit einem famosen Finish noch der Sprung aufs Podium. Niklas Buchholz kam als drittbester Deutscher auf den neunten Rang. Vor zwei Jahren hatte Bebendorf in Rom ebenfalls Bronze geholt.

Damals wurde Ruppert Vierter. Es war sein bestes Ergebnis bei einer Großveranstaltung bis zum Gold-Rennen von Birmingham. Ruppert hatte in dieser Saison schon früh für Furore gesorgt, als er Ende Mai im marokkanischen Rabat den Europarekord auf 7:57,80 Minuten drückte und über 5.000 Meter unter 13 Minuten blieb.

Bebendorf starker Dritter

Auf seiner Nebenstrecke holte sich Ruppert Ende Juli den deutschen Meistertitel und bezwang dabei sogar den EM-Zweiten Florian Bremm.

Und auch Bebendorf verwirklichte seine Medaillenträume. Immerhin war er hinter Ruppert mit einer Zeit von 8:05,55 als zweitbester Europäer dieses Jahres nach Birmingham gereist.

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Mit den Entscheidungen im Marathon. 16.08.2026 | 4:09 min

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Quelle: dpa, SID