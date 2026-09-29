Mit sechs Spielerinnen aus der Super League und Laura Freigang starten die DFB-Frauen in die WM-Saison. Torfrau Berger bekommt gegen Australien (live im ZDF) und Japan eine Pause.

Giulia Gwinn ist zurück, Laura Freigang trotz Verfahren mit dabei: Die DFB-Frauen stehen vor den ersten Saison-Testspielen. Doch Christian Wück kritisiert die Heimvereine. 29.09.2026 | 1:07 min

Gleich sechs Fußballerinnen aus der englischen Women's Super League - so viele wie noch nie - hat Bundestrainer Christian Wück für die Heim-Länderspiele gegen Australien und Japan nominiert. Es ist die Folge der Wechsel von einigen Topspielerinnen wie der erstmals in die DFB-Auswahl berufenen Ex-Leipzigerin Lisa Baum auf die Insel. Auch Laura Freigang steht trotz des Doping-Wirbels wieder im DFB-Kader.

Stammkeeperin Berger bekommt eine Pause

Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger vom US-Club Gotham FC pausiert in Absprache mit dem Trainerteam bei den Tests gegen Australien am 9. Oktober (20:30 Uhr/live im ZDF) in Karlsruhe und gegen Japan am 13. Oktober (17:45 Uhr/ARD) in Bremen. Dies teilte der DFB in Frankfurt/Main mit.

Auch das abschließende Qualifikationsspiel gegen Slowenien haben die DFB-Frauen erfolgreich bestanden. 2:0 gewinnt die Mannschaft von Christian Wück und fährt 2027 ungeschlagen nach Brasilien. 10.06.2026 | 1:02 min

Rückkehrerin und Kapitänin Giulia Gwinn führt das 24-köpfige Aufgebot an. Die Außenverteidigerin von Bayern München hatte im Juni bei den erfolgreichen WM-Qualifikationsspielen gegen Norwegen und in Slowenien wegen einer Schulter-Operation gefehlt.

Bedeutung der Women's Super League wächst

Aus England dabei sind Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Lea Schüller (Manchester United), Vivien Endemann (FC Liverpool), die Ex-Leverkusenerin Carlotta Wamser (Manchester City), Selina Cerci (zuvor TSG Hoffenheim) und erstmals die 19 Jahre alte Flügelspielerin Baum (beide FC Arsenal).

Verletzt fehlen die Innenverteidigerinnen Rebecca Knaak von Manchester City und Kathrin Hendrich vom 1. FC Köln. Zudem ist die frühere Frankfurterin Nicole Anyomi (London City Lionesses/Aufbautraining) nicht dabei.

Das abschließende WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen in Slowenien re-live. 09.06.2026 | 150:34 min

Laura Freigang zurück im Kader

Trotz des Dopingtest-Wirbels ist dagegen Laura Freigang wieder mit an Bord. Der Frankfurterin, die zuletzt nur auf Abruf nominiert war, droht eine Sperre wegen möglicher Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen.

"Sie ist spielberechtigt. Sie hat mit sportlichen Leistungen überzeugt, deswegen ist sie dabei", sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer über die 28-Jährige, die in insgesamt zehn Saisonspielen für Eintracht Frankfurt sieben Tore erzielt hat. Freigang soll es dreimal innerhalb eines Jahres versäumt haben, ihren aktuellen Aufenthaltsort für den Fall von Dopingkontrollen korrekt anzugeben.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln haben einen gelungenen Saisonauftakt in der Bundesliga hingelegt. Kapitänin Laura Freigang gelang ein Doppelpack. 22.08.2026 | 5:32 min

Brasilien ruft: Beginn der WM-Saison

Für Wück und die DFB-Auswahl bricht mit diesem Lehrgang die Saison vor der Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) an. "Genau solche Spiele brauchen wir, um die Mannschaft weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte einzuleiten", sagte der Chefcoach der DFB-Frauen.

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