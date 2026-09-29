DFB-Team vor Serbien-Spiel:Klopp trainiert mit kompletten Kader - wer wird Kapitän?
Jürgen Klopp hat mit allen 25 Spielern seines zweiten Kaders die Vorbereitung auf das Spiel gegen Serbien aufgenommen. Einige Personalie wie die Kapitänsfrage sind noch offen.
Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp hat mit allen 25 Spielern seines zweiten Kaders die Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Serbien (Donnerstag, 20.45 Uhr/ZDF) aufgenommen. Der Bundestrainer versammelte am Dienstag alle Akteure auf dem Trainingsplatz in Herzogenaurach. Nach dem 0:1 gegen Griechenland hatte er wie zuvor geplant einen nahezu vollständigen Personalwechsel vorgenommen. Für die anstehende Nations-League-Partie in München muss der 59-Jährige noch einige Entscheidungen treffen.
Premiere im deutschen Tor - wer wird Kapitän?
So wird es im Tor definitiv eine Premiere geben. Jonas Urbig, Finn Dahmen und Noah Atubolu haben alle noch kein Länderspiel bestritten.
Gesucht wird auch noch ein Kapitän als Ersatzmann für Joshua Kimmich, der dem Aufgebot wie geplant nicht mehr angehört, auch wenn er selbst gerne geblieben wäre. Mögliche Kandidaten sind unter anderem Florian Wirtz, David Raum oder Nico Schlotterbeck.
Die DFB-Elf bestreitet am Mittwoch noch ihr Abschlusstraining in Herzogenaurach, dann geht es nach München. Durch die Niederlage gegen Griechenland steht Klopp in der Nations League als Tabellendritter hinter Griechenland (6 Punkte) und den Niederlanden (4) mit nur einem Punkt schon unter Druck. Gegner Serbien ist ohne Zähler Tabellenletzter.