Klopp trainiert mit kompletten Kader - wer wird Kapitän?

Jürgen Klopp hat mit allen 25 Spielern seines zweiten Kaders die Vorbereitung auf das Spiel gegen Serbien aufgenommen. Einige Personalie wie die Kapitänsfrage sind noch offen.

Laut Jürgen Klopp braucht Fußball-Deutschland etwas Geduld. Nach den ersten beiden Nations-League-Spielen kommt gegen Serbien der zweite Kader mit vielen Neulingen zum Einsatz. 29.09.2026 | 1:39 min

Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp hat mit allen 25 Spielern seines zweiten Kaders die Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Serbien (Donnerstag, 20.45 Uhr/ZDF) aufgenommen. Der Bundestrainer versammelte am Dienstag alle Akteure auf dem Trainingsplatz in Herzogenaurach. Nach dem 0:1 gegen Griechenland hatte er wie zuvor geplant einen nahezu vollständigen Personalwechsel vorgenommen. Für die anstehende Nations-League-Partie in München muss der 59-Jährige noch einige Entscheidungen treffen.

Viel Ballbesitz, viele Anläufe, wenig Ertrag: Die deutsche Nationalmannschaft tut sich gegen kompakte Griechen schwer und erlebt in Augsburg einen bitteren Abend. 27.09.2026 | 7:38 min

Premiere im deutschen Tor - wer wird Kapitän?

So wird es im Tor definitiv eine Premiere geben. Jonas Urbig, Finn Dahmen und Noah Atubolu haben alle noch kein Länderspiel bestritten.

Jürgen Klopp setzt gegen Serbien seinen zweiten Kader ein. Für den Bundestrainer ist wichtig zu sehen, dass sich die Spieler "vor allem reinhängen". Lili Engels zum Kaderwechsel im DFB-Team. 29.09.2026 | 2:16 min

Gesucht wird auch noch ein Kapitän als Ersatzmann für Joshua Kimmich, der dem Aufgebot wie geplant nicht mehr angehört, auch wenn er selbst gerne geblieben wäre. Mögliche Kandidaten sind unter anderem Florian Wirtz, David Raum oder Nico Schlotterbeck.

29.09.2026 | 6:34 min

Die DFB-Elf bestreitet am Mittwoch noch ihr Abschlusstraining in Herzogenaurach, dann geht es nach München. Durch die Niederlage gegen Griechenland steht Klopp in der Nations League als Tabellendritter hinter Griechenland (6 Punkte) und den Niederlanden (4) mit nur einem Punkt schon unter Druck. Gegner Serbien ist ohne Zähler Tabellenletzter.

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Quelle: dpa