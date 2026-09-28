Klopps erste Niederlage: In der Verteidigungshaltung

Klopp wusste es schon vorher: Auch er kann den deutschen Fußball nicht wunderheilen. Der Bundestrainer stellt sich nach der ersten Niederlage gegen Griechenland vor seine Spieler.

Viel Ballbesitz, viele Anläufe, wenig Ertrag: Die deutsche Nationalmannschaft tut sich gegen kompakte Griechen schwer und erlebt in Augsburg einen bitteren Abend. 27.09.2026 | 7:38 min

Es war dem Bundestrainer ein Anliegen, seine Spieler in dieser ungemütlichen Gemengelage nicht allein zu lassen. Jürgen Klopp spürte natürlich, dass sich unter den Beifall von den Stehrängen der Augsburger Arena auch Pfiffe mischten; dass das Publikum selbst nicht so richtig wusste, welche Reaktion angemessen schien, wenn eine neu zusammengewürftelte deutsche Fußball-Nationalmannschaft erstmals in ihrer Länderspielgeschichte gegen Griechenland (0:1) verliert. Gegen die zuletzt nicht für die WM qualifizierte Nummer 41 der FIFA-Weltrangliste.

Klopp klatschte ausdauernd und demonstrativ. "Wer pfeifen will, soll mich auspfeifen!" Ihn könne man gerne kritisieren, aber seine Kicker bitte nicht:

In Sack und Asche müssen sie nicht gehen. Wir werden den Weg weitergehen. „ Bundestrainer Klopp

Dann verabschiedete sich der 59-Jährige zum abfahrbereiten Mannschaftsbus.

Lange Fehlerkette beim Gegentor

Der Tagesausflug nach Augsburg geriet zum Stimmungsdämpfer. Mit einem 0:0 wie einst mit dem FC Liverpool 2016 beim FC Augsburg im ersten Spiel auf deutschem Boden hätte der Fußballlehrer noch leben können, so führte eine lange Fehlerkette über die zögerlichen Josha Vagnoman und Felix Nmecha zum Siegtor durch Dimitrios Kourbelis, als Kapitän Joshua Kimmich unhaltbar abfälschte (74.).

Für Bundestrainer Jürgen Klopp mangelte es seiner Mannschaft gegen Griechenland an Überzeugung und Durchschlagskraft. 28.09.2026 | 9:45 min

Klopp stöhnte bei der Analyse mehrfach auf. Bis dahin hatte immerhin die Verteidigungshaltung gestimmt - am Ende war auch das letzte schwarz-rot-goldene Faustpfand dahin. "Das Ergebnis war nicht cool. Das Gegentor habe ich schon sehr ungern bekommen", räumte Klopp ein.

So kam es, dass defensiv eingestellte Griechen "ein Drecksding reinwurschteln". Womit sich der Trainer tröstete: "Lieber ein schlechter Start als ein schlechtes Ende: Wir werden uns finden und alles wird sich zusammenfügen." Man habe "super wichtige Informationen gesammelt, aber keine, die jetzt heute hier irgendwer im Stadion haben wollte".

Großer Wechsel im DFB-Team für nächsten Spiele Wie angekündigt startet der zweite DFB-Kader in die Vorbereitung auf die zwei weiteren Nations-League-Spiele gegen Serbien in München (Donnerstag 20:45 Uhr/ZDF) und dann erneut gegen Griechenland in Thessaloniki (Sonntag 20:45 Uhr/RTL).



Vom ersten Kader sind nur ein halbes Dutzend Akteure mit dabei: Torwart Finn Dahmen, Nico Schlotterbeck, Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Bambasé Conté und Serge Gnabry.



Der zweite Kader kam teilweise wie Florian Wirtz und Jonathan Burkardt schon zu Kurzeinsätzen oder schaute auf der Tribüne zu - für den Montag waren gleich zwei Einheiten angesetzt, um schnell in Schwung zu kommen.

Tiefer liegende Mängel im deutschen Fußball

Auffällig, dass Klopp bereits eine Verteidigungshaltung für seinen XXL-Kader einnahm. "Es war alternativlos", hielt der Erneurer fest. Es wäre doch keine Lösung gewesen, die gleiche Mannschaft wie bei der WM aufzustellen. "Die neuen Gesichter haben nicht viel falsch gemacht." Aber die vielen Novizen können die tiefer liegenden Mängel eben auch nicht mit ihrem Eifer lösen.

Es sei nun einmal die schwerste Aufgabe im Fußball überhaupt, gegen einen tiefen Block anzuspielen, dozierte Klopp. Lösungen gibt es nur mit eingeschliffenen Automatismen wie beim Weltmeister Spanien oder herausragender individueller Klasse. Beides geht der DFB-Auswahl seit Längerem ab.

Wir sind nicht der FC Bayern des europäischen Fußballs, sondern eine Fußballmannschaft, die sich erst noch finden muss. „ Bundestrainer Klopp

"Es hat schon gezeigt, das Spiel, dass es auch einfach [...] eine Qualitätsfrage ist", sagt ZDF-Reporterin Lili Engels nach der Niederlage Deutschlands gegen Griechenland. 28.09.2026 | 3:03 min

Der Hoffnungsträger wurde im prall gefüllten Presseraum ganz grundsätzlich: "Der deutsche Fußball ist nicht in bester Verfassung."

Dass Jürgen Klopp nicht mit Handauflegen alle Probleme löst - ich wusste das vorher. „ Klopp über Klopp

Gehofft hatten viele, mit Klopps Pointen abseits des Platzes werde es auch auf dem Rasen wieder vergnüglicher. Doch für die Wunderheilung reicht Wortwitz nicht.

Ohne Training fehlen die Abläufe

Manche der langatmigen Ballstafetten wirkten an dem milden Herbstabend in der Fuggerstadt ähnlich ideenlos wie das Ballgeschiebe in Nordamerika. "Fußball braucht Training, Fußball braucht Abläufe", dozierte Klopp in der ARD. Er fand sogar: "In dieser Woche war alles top - außer der Großteil dieses Spiels." Aber kommt es nicht darauf genau an?

Noch eine Pleite sollte sich die DFB-Auswahl nicht leisten, die als Gruppenletzter absteigen könnte und als Gruppendritter die Viertelfinals im März 2027 verpassen würde. Einher ginge auch eine schlechtere Position für die EM-Qualifikation, sollte es Deutschland jetzt nicht unter die besten Acht der Nations League schaffen. Unendlich Zeit ist nicht mehr. Auch wenn es zufälligerweise bei Klopps Aufbruch in Augsburg fünf Minuten vor Mitternacht war, ist es natürlich noch nicht vor fünf vor zwölf. Aber ein Weckruf sollte das missratene Heimdebüt schon sein.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.