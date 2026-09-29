So urteilt die Presse zum Finanzsskandal um Manchester City

Manchester City ist von einer unabhängigen Kommission wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League für schuldig befunden worden. Die internationalen Pressestimmen.

Manchester City um Topstürmer Erling Haaland steht wegen eines Finanzskandals vor großen Problemen. Quelle: action press | Diogo Baptista / SOPA Images

Nach dem Schuldspruch der Premier League gegen Manchester City im "Jahrhundertprozess" ist von einem "irreparablen Schaden" für den englischen Fußball die Rede. Von "schändlichem Verhalten", das eine "brutale" Strafe zur Folge haben müsse. Vor allem in britischen Medien werden Rufe nach drastischen Konsequenzen in der Finanzaffäre laut. Die internationalen Pressestimmen:

England

BBC: "Das Ausmaß ist absolut beispiellos, nicht nur in der Premier League, nicht nur im englischen Fußball, sondern im gesamten Sport. So bedeutend und ernst ist die Lage."

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Daily Mail: "Nehmt Manchester City alle acht Premier-League-Titel weg und verurteilt den Klub zum Abstieg, weil er die Geschichte von Manchester United und Liverpool verfälscht hat. Der englische Fußball ist irreparabel beschädigt und wird nie wieder derselbe sein."

The Sun: "Dies ist nicht nur die Geschichte von Fehlverhalten, dies ist eine schonungslose Abrechnung mit einem schändlichen Verhalten historischen Ausmaßes. Kein Wunder, dass andere Vereine Blut sehen wollen. Die Strafe muss so brutal sein wie das Urteil."

Dies ist ein dunkler Tag für Manchester City, dies ist ein dunkler Tag für den Fußball. „ The Sun

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Frankreich

Le Parisien: "Nach der Mitteilung muss Manchester City mit dem Schlimmsten rechnen."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Das Urteil ist nur ein Schritt in einer Geschichte, die noch nicht zu Ende ist. Es bleibt der Jahrhundertprozess für den englischen Fußball. (...) Dies ist ein großer Sieg für die englische Liga. Es beweist, dass die Premier League ihre Regeln durchsetzen kann und dass Vereine diese nicht einfach brechen dürfen. Trotz erheblicher Kritikpunkte in den letzten 15 Jahren geht die Premier League als Institution gestärkt daraus hervor."

Corriere dello Sport: "Die Sanktionen stehen noch nicht fest, doch das Urteil ist bedeutsam. Für den Klub könnte sich ein heikles finanzielles Problem ergeben: Entschädigungsforderungen von anderen Vereinen, die sich geschädigt fühlen."

Spanien

El Mundo Deportivo: "Manchester City wurde offiziell für schuldig befunden und muss mit einer historischen Strafe rechnen, deren Details noch bekannt gegeben werden."

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USA

New York Times: "So schädlich das Urteil der Kommission für City auch sein mochte, die von der Premier League veröffentlichte Erklärung war um ein Vielfaches vernichtender. Der Verein wurde nicht nur in allen bis auf einen der über 100 Anklagepunkte für schuldig befunden, sondern die von der Kommission verwendete Sprache (...) ist verheerend für das Image sowohl des Vereins als auch, und das ist von großer Bedeutung, seiner Eigentümer in Abu Dhabi. Punktabzug? Ausschluss aus der Premier League? Jetzt ist nichts mehr ausgeschlossen."

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Quelle: sid