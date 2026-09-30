Nicoló Tresoldi hat die deutschen U21-Fußballer mit einem Dreierpack zum Sieg auf Malta geschossen. Mit dem 4:1 kann das DFB-Team im nächsten Spiel das EM-Ticket selbst lösen.

Malta, Attard: Fußball, U21 Nicolo Tresoldi (Deutschland) jubelt nach einem seiner Tore. Quelle: Domenic Aquilina / dpa

Dreifachtorschütze Nicoló Tresoldi hat die deutsche U21 nach anfänglicher Mühe über den nächsten Sieg auf dem Weg zum EM-Ticket jubeln lassen. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes setzte sich in Attard gegen Gastgeber Malta mit 4:1 (2:1) durch - und das nach einem überraschenden Rückstand.

Nach dem Treffer von Basil Tuma (9. Minute) sorgten Tresoldi (11./47./69.) und Tom Rothe (32.) aber für den standesgemäßen Sieg.

Nur noch Herrlich und Littbarski vor Tresoldi

Tresoldi ließ in der DFB-Bestenliste mit den Toren 14, 15 und 16 im Dress der U21 unter anderem DFB-Sportdirektor Rudi Völler hinter sich. Nur Heiko Herrlich (17 Tore) und Pierre Littbarski (18) liegen noch vor ihm.

Nach dem Sieg fehlt der Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo am Dienstag in Bielefeld noch ein Erfolg gegen Georgien, um die Reise zur Endrunde im kommenden Sommer in Albanien und Serbien perfekt zu machen.

Di Salvo veränderte sein Team nach dem 4:0 in Lettland auf acht Positionen, nur das Sturmtrio um Tresoldi blieb. Ausgerechnet die beiden Debütanten Max Weiß vom FC Burnley und Noahkai Banks vom FC Augsburg rückten beim 0:1 in den Fokus. Banks verlor nahe der Mittellinie den Ball, Weiß war gegen den allein auf ihn zulaufenden Stürmer aus der fünften englischen Liga machtlos.

Zukunft offen, aber erstmals U21-Kapitän

Bei der schnellen Reaktion demonstrierte Tresoldi seinen Torinstinkt. Nachdem ein Schuss von Leandro Morgalla vom FC Salzburg den Pfosten getroffen hatte, war der Stürmer vom FC Brügge zur Stelle. Symptomatisch für das lange ungenaue Offensivspiel auf dem ungewohnten Kunstrasen im Centenary Stadion war dann das 2:1. Der Ball prallte im Malta-Strafraum hin und her - irgendwann war Rothe mit dem Kopf erfolgreich. Nach einem Kopfballtreffer und einem sehenswerten Freistoß von Tresoldi war die Partie vor rund 500 Zuschauern endgültig entschieden.

Erstmals führte Tresoldi die deutsche U21 in Abwesenheit von Tom Bischof als Kapitän auf den Rasen. "Das ist schon was Besonderes für mich", sagte Tresoldi, der sich noch nicht abschließend auf Deutschland oder Italien als A-Nationalteam festgelegt hat.

Am Ende sind drei Punkte das Wichtigste. „ Nicolo Tresoldi nach seinem Dreierpack

Dem deutschen Fußball mangelt es trotz Erfolgen an Nachwuchs. Könnte eine eigene U21-Liga wie in England das Problem lösen? DFB-Geschäftsführer Rettig im Bolzplatz über Strategien des Verbandes. 18.09.2025 | 14:39 min

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Quelle: dpa, sid