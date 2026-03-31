EM-Qualifikation: DFB-Junioren mit großem Schritt zum EM-Ticket

Die deutsche U21 hat ein entscheidendes Spiel auf dem Weg zum EM-Ticket gewonnen. Nach dem Erfolg gegen Griechenland in Athen hat das Team den Gruppensieg vor Augen.

Tabellenführung übernommen: Die deutsche U21-Nationalmannschaft jubelt in Athen. Quelle: Imago

Nach dem Premierentreffer von Said El Mala hat die deutsche U21-Nationalmannschaft einen großen Schritt zum direkten EM-Ticket gemacht. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewann im Kampf um den Gruppensieg mit 2:0 (1:0) in Griechenland und setzte sich nun an die Spitze der Qualifikationsgruppe F.

El Mala avancierte mit seinem Treffer in der elften Minute zum Wegbereiter des deutschen Sieges, den der Augsburger Anton Kade (73. Minute) klarmachte.

El Mala nach seinem Treffer sichtlich bewegt

Auf dem Weg zur EM-Endrunde 2027 in Albanien und Serbien hat die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo vor den drei Qualifikationsspielen im September und Oktober alles selbst in der Hand. In Athen, wo es vor spärlich besetzten Rängen nicht den erwarteten Hexenkessel gab, zeigte das Team eine reife Leistung.

Die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.

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Nachdem die deutsche Auswahl beim 2:3 im Hinspiel im Oktober nach nicht einmal einer Viertelstunde mit 0:2 hinten gelegen hatte, erwischte sie diesmal einen starken Start. Nach einem Eckball von Kapitän Tom Bischof (FC Bayern) verfehlte Joshua Quarshie (FC Southampton) per Kopf.

Aber dann schaltete El Mala am schnellsten und schloss mit einem technisch feinen Schuss aus der Drehung ab. Sichtlich bewegt jubelte der Kölner nach dem ersten Treffer im siebten Spiel für die U21.

DFB-Team etwas zu passiv nach der Führung

Nach der Führung agierte der EM-Zweite Deutschland etwas zu passiv. Aber die Defensive stand gegen den bisherigen Spitzenreiter sicher. Torhüter Mio Backhaus von Werder Bremen, der nach seiner starken Leistung beim 3:0 gegen Nordirland wegen der Erkrankung von Dennis Seimen (SC Paderborn) auch diesmal ins Tor durfte, rückte zwar bei den Warnschüssen der Griechen in den Fokus.

Die ganz große Gefahr ging von den Versuchen des Teams um Lionel-Messi-Teamkollege Noah Allen von Inter Miami nicht aus. Backhaus blieb ein sicherer Rückhalt.

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Grieche wirft verlorenen Schuh

Griechenland verstärkte nach der Pause, als Deutschland seine Offensivbemühungen - ohne Durchschlagskraft. El Mala fehlte auf der Gegenseite nicht viel zu einem erlösenden 2:0 (55./61.). Der Kölner war in der zweiten Hälfte Aktivposten auf dem linken Flügel. Nicolò Tresoldi, Doppeltorschütze vom Sieg gegen die Nordiren, wurde wiederholt hart attackiert und konnte sich nicht entscheidend in Szene setzen.

Dafür schlugen die Kollegen des Stürmers vom FC Brügge nach Standards zu. Diesmal brachte Bischof einen Freistoß vors Tor, den der Augsburger Kade über Umwege verwertete. In der Schlussphase wurde es noch einmal kurios: Der Grieche Charalampos Kostoulas versuchte einen Konter zu unterbinden, indem er einen verlorenen Schuh warf. Auch das verhinderte den deutschen Erfolg aber nicht.

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Quelle: dpa