EM-Qualifikation: DFB-Junioren auf EM-Kurs

Die deutschen U21-Junioren haben sich in der EM-Qualifikation den vierten Sieg im fünften Spiel gesichert. Der Erfolg in Georgien war verdient und zu keiner Zeit gefährdet.

Sieg gegen Georgien eingefahren: Der DFB-Nachwuchs hat allen Grund zum Jubeln. Quelle: dpa

Vorlage Said El Mala, nächster Treffer Lennart Karl: Dank ihrer beiden Top-Talente haben die deutschen U21-Fußballer die direkte EM-Qualifikation weiter selbst in der Hand. In Georgien gewann das Team von Trainer Antonio Di Salvo den wichtigen Härtetest zum Jahresabschluss mit 2:0 (1:0) und bleibt Tabellenführer Griechenland in der Gruppe F auf den Fersen. Der Rückstand beträgt zur Halbzeit der Qualifikation weiter drei Punkte.

Karl und EL Mala lösen den Knoten

Gegen einen tiefstehenden Gegner brauchte es eine Kombination der beiden Jüngsten im Team, um den Knoten zu lösen. Rückkehrer El Mala (19) vom 1. FC Köln verlängerte einen Eckball mit dem Kopf, am zweiten Pfosten musste Karl (17/FC Bayern) nur noch einschieben (45.+2). Bereits am Freitag gegen Malta (6:0) hatte er bei seinem Debüt doppelt getroffen. Nicoló Tresoldi (FC Brügge) sorgte für die Vorentscheidung (58.).

Dem deutschen Fußball mangelt es trotz Erfolgen an Nachwuchs. Könnte eine eigene U21-Liga wie in England das Problem lösen? DFB-Geschäftsführer Rettig im Bolzplatz über Strategien des Verbandes. 18.09.2025 | 14:39 min

El Mala rückte nach seinem Intermezzo bei der A-Nationalmannschaft gleich wieder in die Startelf, sollte laut Di Salvo sein "Hochgefühl" mitnehmen. Das gelang. Der Augsburger Mert Kömür per Seitfallzieher (14.), Tresoldi per Kopf an den Pfosten (25.) und Union Berlins Aljoscha Kemlein (26.) ließen auf Flanke des Kölner noch die Führung liegen, ehe Karl goldrichtig stand. Insgesamt aber tat sich die DFB-Auswahl gegen die Georgier, die am Freitag 0:3 in Griechenland verloren hatten, über weite Strecken schwer.

Karl hatte die erste gute Gelegenheit nach dem Seitenwechsel (56.), hinten war Torhüter Dennis Seimen (SC Paderborn), der diesmal den Vorzug vor Mio Backhaus (Werder Bremen) bekam, weitestgehend beschäftigungslos. Tresoldi sorgte mit dem zweiten Treffer für Ruhe.

Mögliches Gruppenfinale gegen Griechenland im März

Zehn Spiele stehen in der EM-Quali insgesamt aus, nur der Gruppensieger qualifiziert sich sicher für die EM 2027 in Serbien und Albanien, wo auch die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 vergeben werden.

Am 31. März 2026 kommt es für die DFB-Auwahl in Griechenland zum womöglich vorentscheidenden Gruppenfinale, das Hinspiel ging verloren (2:3). Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich.

