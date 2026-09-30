Die Bayern-Frauen fahren im zweiten Spiel der Gruppenphase in der Champions-League-Saison der Frauen ihren ersten Sieg ein. Bei Benfica Lissabon gewinnen die Bayern mit 3:0.

Die wichtigsten Szenen des Frauen-Champions-League-Spiels zwischen SL Benfica und Bayern München. Mit dem Original-Kommentar von Norbert Galeske. 30.09.2026 | 7:07 min

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben den ersehnten ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison gefeiert. Eine Woche nach dem bitteren 2:2 gegen Manchester City hatte der deutsche Double-Sieger im Estádio da Luz lange Probleme, gewann durch die Treffer von Klara Bühl (74.), Pernille Harder (80.) und Franziska Kett (88.) aber letztlich verdient mit 3:0 (0:0) bei Benfica Lissabon.

Das Team von Trainer José Barcala holte damit drei immens wichtige Punkte im Kampf um die K.o.-Runde. In den abschließenden vier Spielen der Ligaphase warten nämlich harte Brocken: Am 28. Oktober geht es gegen Real Madrid weiter, es folgen die Duelle mit Paris Saint-Germain, Austria Wien und Titelverteidiger FC Barcelona.

Hohe Rotation nach Fast-Debakel im DFB-Pokal

Barcala rotierte drei Tage nach dem Fast-Debakel im DFB-Pokal beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach (2:1) nahezu komplett durch, lediglich Kett und Jovana Damnjanovic standen erneut in der Startelf.

Bis zur Pause erarbeiteten sich die Bayern-Frauen kaum nennenswerte Chancen, eine verunglückte Flanke von Bühl konnte die deutsche Torhüterin Lena Pauels im Tor des portugiesischen Meisters, der mit einem 2:1 bei Juventus Turin gestartet war, problemlos über die Latte lenken.

Die wichtigsten Szenen des Frauen-Champions-League-Spiels Bayern München - Manchester City mit dem Original-Kommentar von Meili Scheidemann, der vor dem Tor zum 1:0 redaktionell bearbeitet wurde. 22.09.2026 | 8:05 min

Sportdirektorin Bianca Rech war mit der Leistung überhaupt nicht einverstanden. "Da fehlt eine ganze Menge, wir können überhaupt nicht zufrieden sein." Und weiter:

Vor dem Tor sind wir einfach schwach. Das ist eindeutig zu wenig. Punkt. „ Sportdirektorin Bianca Rech in der Halbzeit im ZDF-Interview.

Nach dem Seitenwechsel war zunächst kaum Besserung in Sicht, bis Bühls Schuss aus der Distanz über den Innenpfosten im Tor landete. Die starke Harder und Kett auf Vorlage von Bühl legten nach.

Barcelona feierte mit dem 6:0 (2:0) bei der AS Rom den zweiten Kantersieg und übernahm die Tabellenführung. Neu-Nationalspielerin Lisa Baum stand beim 2:2 (1:0) des FC Arsenal in der Startelf, Selina Cerci und Torhüterin Anneke Borbe kamen hingegen nicht zum Einsatz.

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Quelle: sid