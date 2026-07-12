  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Wimbledon: Zverev unterliegt nach großem Kampf Sinner im Finale

Endspiel in Wimbledon:Zverev unterliegt nach großem Kampf Sinner im Finale

|

Alexander Zverev bietet im Wimbledon-Finale Jannik Sinner in einem umkämpften Match Widerstand - doch am Ende zieht er gegen den Italiener trotz Satzführung erneut den Kürzeren.

Jannik Sinner (l.) und Alexander Zverev

Jannik Sinner (l.) bleibt auch im zehnten Duell in Folge der Sieger gegen Alexander Zverev - diesmal im Wimbledon-Finale.

Tennisprofi Alexander Zverev hat die Krönung seines starken Wimbledon-Turniers verpasst. Die deutsche Nummer eins unterlag im Finale dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner trotz starker Leistung und Satzführung am Ende mit 7:6, 6:7, 3:6, 4:6. Tennis-Deutschland wartet damit weiter auf den ersten deutschen Titelgewinner bei den Männern seit Michael Stich im fernen Jahr 1991.

Sinner baut Siegesserie gegen Zverev aus

Sinner indes verteidigte seinen Titel beim Rasenklassiker. Der Italiener blieb auch im zehnten Aufeinandertreffen in Folge der Sieger gegen Zverev. Der Deutsche ist aber nach seinem French-Open-Gewinn vor einem Monat und dem Finaleinzug in Wimbledon ab Montag die neue Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste.

Sinner würdigt Zverev: "Du bist sehr nah dran"

Sinner würdigte seinen Finalgegner Zverev: "Du hast ein Ziel erreicht, einen Grand Slam zu gewinnen. Du hast es in Paris geschafft. Aber wenn du so spielst, bin ich mir sicher, dass du auch diesen Titel zu Hause haben wirst. Bleib dran", sagte Sinner:

Ich weiß, ein weiteres Ziel von dir ist es, die Nummer eins der Welt zu werden. Du bist sehr nah dran. Wir müssen vorsichtig sein.

Sinner zu Zverev

"Leider hat es nicht geklappt. Herzlichen Glückwunsch an dich, Jannik", sagte Zverev. Es war schön, den Centre Court mit dir geteilt zu haben. Es ist eine große Ehre, hier zu sein."

Er hat wieder gezeigt, warum er der beste Spieler der Welt ist.

Zverev über Sinner

Bei den britischen Royals wird es sportlich

Kate hat Eintrittskarten beim Tennisspiel in Wimbledon verkauft. König Charles hat seine "Royal Week" in Schottland beim Besuch eines Hand-Ba‘-Spiels fortgesetzt.

03.07.2026 | 0:53 min

Zverev bejubelt Satzgewinn gegen Sinner

Sinner und Zverev, Nummer eins und zwei der Setzliste im Wimbledon, duellierten sich von Anfang an auf Augenhöhe. Im ersten Satz machten beide unerwartet leichte Fehler, aber keiner der Gegner konnte einen Nutzen daraus ziehen. So musste die Entscheidung im Satz-Tiebreak gefunden werden. Auch der blieb eine enge Angelegenheit, Zverev hatte mit 9:7 das bessere Ende. Seine Freude über den ersten Satzgewinn gegen Sinner seit Oktober 2025 schrie Zverev lautstark heraus.

Im zweiten Satz erhöhten dann beide Profis noch einmal ihr Niveau und minimierten ihre Fehlerquote. Wieder ging es in den Satz-Tiebreak, den diesmal Sinner mit 7:2 für sich entschied.

Sinner hilft Zverev auf

Jannik Sinner hilft dem gestürzten Alexander Zverev auf.

Quelle: dpa

Zverev stürzt und hält sich Knie

Im dritten Satz hatte Zverev erstmals einen Breakball zum 4:3 - doch der Deutsche rutschte an der Grundinie weg und hielt sich das rechte Knie. Sinner eilte zu Zverev und half ihm auf.

Nach der Schrecksekunde konnte Zverev weiterspielen. Doch eventuell hatte das Ausrutschen Zverev aus dem Rhythmus gebracht, denn nun machte er wieder mehr Fehler, die Sinner eiskalt ausnutzte, um seinerseits das Break zum 5:3 zu schaffen und den Satz zuzumachen. Aus Frust ließ Zverev den Schläger auf den Boden fallen und verließ in der Pause kurz den Platz.

Im vierten Satz benötigte Zverev kurz, um sich wieder zu sammeln. Doch Sinner schaffte das Break zum 4:3. Den Vorsprung ließ sich der Südtiroler nicht mehr nehmen.

Alexander Zverev in Wimbledon (Archiv).

Die Tennisprofis freuen sich auf die All England Championships in Wimbledon. Kann Alexander Zverev seine Form bestätigen - und was wird aus dem Comeback des Jahres?

28.06.2026 | 0:45 min
Jannik Sinner
Guo Hanyu (vorne) und Kristina Mladenovic jubeln.
Linda Nosková posiert nach ihrem Wimbledon-Sieg mit dem Siegerpokal.
Harri Heliövaara (Finnland) und Henry Patten (Großbritannien) feiern mit den Siegerpokalen.
Jelena Ostapenko und Marcelo Arévalo küssen nach ihrem Sieg im Mixed-Doppelfinale von Wimbledon 2026 die Trophäe.
Der italienische Tennisspieler Jannik Sinner feiert seinen Sieg am 10.07.2026 im Wimbledon-Turnier in London, Großbritannien.
Tennisspieler Alexander Zverev feiert den Gewinn des ersten Satzes während seines Halbfinalspiels bei den Wimbledon-Tennismeisterschaften, am 10.07.2026 in London.
Linda Noskova sitzt auf dem Boden und freut sich über den Einzug ins Wimbledon-Finale
Karolina Muchova beim Tennis-Halbfinale von Wimbledon.
Kevin Krawietz und Tim Pütz in Aktion
Kevin Krawietz und Tim Puetz stehen im Halbfinale von Wimbledon
Alexander Zverev
Marta Kostjuk
Novak Djokovic am 07.07.26
Coco Gauff am 07.07.26
Alexander Zverev
Jan lennard Struff am 07.07.26
Arthur Fery
Taylor Fritz erreicht das Viertelfinale.
Jasmine Paolini und Alexandra Eala (rechts).
Naomi Osaka und Aryna Sabalenka am 05.07.26
Jan-Lennard Struff am 05.07.26
Novak Djokovic schlägt den Ball im Achtelfinale des Herreneinzels gegen den Russen Roman Safiullin zurück am 05.07.2026 in Wimbledon.
Alexander Zverev gegen Marcos Giron am 04.07.2026 in Wimbledon.
Serena Williams aus den USA grüßt die Zuschauer in London am 30. Juni 2026.
Die Polin Iga Swiatek reagiert während ihres Tennis-Matches gegen die Philippinerin Alexandra Eala in Wimbledon am 4. Juli 2026.
Jan-Lennard Struff (Deutschland) ist in Aktion.
Venus Williams und Kevin Krawietz vor dem Mixed-Doppel in Wimbledon.
Yannick Hanfmann spielt mit der Rückhand
Tennis: Alexander Zverev in Wimbledon.
Tennis: Jan-Lennard Struff in Wimbledon.
Tatjana Maria am 29.06.26
Tennis: Serena Williams in Wimbledon.
Tennis: Daniel Altmaier in Wimbledon.
Serena Williams (USA) ist in Aktion.
Ella Seidel ist in Aktion.
Tennis: Eva Lys in Wimbledon.
Tennis: Alexander Zverev in Wimbledon.
Laura Siegemund in Wimbledon in Aktion
Tennis: Yannick Hanfmann in Wimbledon.
Jan-Lennard Struff am 29.06.26
Jannik Sinner verzweifelt in Wimbledon an Miomir Kecmanovic
Großbritannien, London: Tennis: Grand Slam/WTA-Tour/Wimbledon, Einzel, Frauen: Tatjana Maria in Aktion.

Sinner verteidigt Wimbledon-Titel gegen Zverev

Jannik Sinner hat seinen Titel nach großem Kampf gegen Alexander Zverev verteidigt. Der Hamburger unterlag dem Italiener 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6.

Quelle: AP
Großes Tennis - Made in East Germany

Thomas Emmrich ist der beste Tennisspieler der DDR. Er schlägt Weltklassespieler, aber in Wimbledon antreten darf er nicht. Der Staat erklärt seinen Sport für überflüssig und verbietet es ihm. Die Mauer trennt ihn von seinem Traum, aber er gibt nicht auf.

19.09.2025 | 25:44 min

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: ZDF
Über das Thema berichtete das ZDF in den heute-Nachrichten am 10.07.2026 ab 19 Uhr.
Thema
Sport

Sport-Nachrichten