Endspiel in Wimbledon:Zverev unterliegt nach großem Kampf Sinner im Finale
|
Alexander Zverev bietet im Wimbledon-Finale Jannik Sinner in einem umkämpften Match Widerstand - doch am Ende zieht er gegen den Italiener trotz Satzführung erneut den Kürzeren.
Tennisprofi Alexander Zverev hat die Krönung seines starken Wimbledon-Turniers verpasst. Die deutsche Nummer eins unterlag im Finale dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner trotz starker Leistung und Satzführung am Ende mit 7:6, 6:7, 3:6, 4:6. Tennis-Deutschland wartet damit weiter auf den ersten deutschen Titelgewinner bei den Männern seit Michael Stich im fernen Jahr 1991.
Sinner baut Siegesserie gegen Zverev aus
Sinner indes verteidigte seinen Titel beim Rasenklassiker. Der Italiener blieb auch im zehnten Aufeinandertreffen in Folge der Sieger gegen Zverev. Der Deutsche ist aber nach seinem French-Open-Gewinn vor einem Monat und dem Finaleinzug in Wimbledon ab Montag die neue Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste.
Sinner würdigt Zverev: "Du bist sehr nah dran"
Sinner würdigte seinen Finalgegner Zverev: "Du hast ein Ziel erreicht, einen Grand Slam zu gewinnen. Du hast es in Paris geschafft. Aber wenn du so spielst, bin ich mir sicher, dass du auch diesen Titel zu Hause haben wirst. Bleib dran", sagte Sinner:
"Leider hat es nicht geklappt. Herzlichen Glückwunsch an dich, Jannik", sagte Zverev. Es war schön, den Centre Court mit dir geteilt zu haben. Es ist eine große Ehre, hier zu sein."
Zverev bejubelt Satzgewinn gegen Sinner
Sinner und Zverev, Nummer eins und zwei der Setzliste im Wimbledon, duellierten sich von Anfang an auf Augenhöhe. Im ersten Satz machten beide unerwartet leichte Fehler, aber keiner der Gegner konnte einen Nutzen daraus ziehen. So musste die Entscheidung im Satz-Tiebreak gefunden werden. Auch der blieb eine enge Angelegenheit, Zverev hatte mit 9:7 das bessere Ende. Seine Freude über den ersten Satzgewinn gegen Sinner seit Oktober 2025 schrie Zverev lautstark heraus.
Im zweiten Satz erhöhten dann beide Profis noch einmal ihr Niveau und minimierten ihre Fehlerquote. Wieder ging es in den Satz-Tiebreak, den diesmal Sinner mit 7:2 für sich entschied.
Zverev stürzt und hält sich Knie
Im dritten Satz hatte Zverev erstmals einen Breakball zum 4:3 - doch der Deutsche rutschte an der Grundinie weg und hielt sich das rechte Knie. Sinner eilte zu Zverev und half ihm auf.
Nach der Schrecksekunde konnte Zverev weiterspielen. Doch eventuell hatte das Ausrutschen Zverev aus dem Rhythmus gebracht, denn nun machte er wieder mehr Fehler, die Sinner eiskalt ausnutzte, um seinerseits das Break zum 5:3 zu schaffen und den Satz zuzumachen. Aus Frust ließ Zverev den Schläger auf den Boden fallen und verließ in der Pause kurz den Platz.
Im vierten Satz benötigte Zverev kurz, um sich wieder zu sammeln. Doch Sinner schaffte das Break zum 4:3. Den Vorsprung ließ sich der Südtiroler nicht mehr nehmen.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Quelle: ZDF
Über das Thema berichtete das ZDF in den heute-Nachrichten am 10.07.2026 ab 19 Uhr.
Thema
Sport-Nachrichten
Neunte Etappe wegen Hitze verkürzt :Van der Poel triumphiert in Ussel - Pogacar verteidigt Gelb
Video0:31
"Hat mit Fußball nichts zu tun!" :Gelb-Rot nach Schwalbe - Schweiz tobt wegen VAR-Eingriff
mit Video0:30
FIFA verteidigt Technik im WM-Fußball :Wieso Englands Tor trotz "Spidercam"-Berührung zählte
mit Video12:36
Alvarez-Traumtor nach 112 Minuten :Argentinien zieht nach Verlängerung ins WM-Halbfinale ein
mit Video11:38