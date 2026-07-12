Triathlon : Deutsche Mixed-Staffel verpasst WM-Podest in Hamburg

Die deutsche Mixed-Staffel im Triathlon hat erstmals seit 2020 das WM-Podest verpasst. Das ersatzgeschwächte Team wurde in Hamburg Fünfter. Gold ging an Frankreich.

Triathlon der Spitzenklasse aus Hamburg - die WM-Mixed-Staffel relive. Reporter: Martin Schneider. Moderation: Lena Kesting. 12.07.2026 | 102:58 min

Die deutsche Mixed-Staffel im Triathlon, Olympiasieger von 2024, ist bei der WM in Hamburg leer ausgegangen, erstmals seit 2020. Gold holte Frankreich vor Ungarn und Großbritannien. Die Franzosen sicherten sich damit auch das Ticket für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Von der deutschen Olympia-Staffel waren bei der WM in Hamburg noch Lisa Tertsch und Tim Hellwig mit dabei. Das deutsche Quartett musste am Sonntag kurzfristig auf den gesetzten Topläufer Henry Graf verzichten, er musste wegen Problemen an der Achillessehne passen. Für ihn kam Valentin Wernz in die deutsche Staffel mit Lisa Tertsch, Franka Rust und Timm Hellwig.

Wir waren lange mit dabei. Leider haben wir einmal einen Lücke aufgemacht, die die anderen Natonen sehr gut ausgenutzt haben. „ Bundestrainer Torben Hoffmeister im ZDF

Startläuferin und Weltmeisterin Tertsch, die am Samstag noch Zweite im Einzel geworden war, startete ordentlich ins Schwimmen, das die Athleten vom Jungfernstieg bis in die Binnenalster führte. Nach den zwei Mal 3,3 Kilometern Radfahren und den zwei Laufrunden über 800 Meter übergab die 27-Jährige als Führende an Nachrücker Valentin Wernz.

Der 31-Jährige übergab mit neun Sekunden Rückstand als Vierter an Franka Rust. Die 23-Jährige fiel durch ein enttäuschendes Schwimmen auf Rang fünf zurück. Rust übergab nach dem "härtesten Rennen ihres Lebens" mit 39 Sekunden Rückstand an Schlussläufer Hellwig, der nicht mehr an die ersten vier herankam und schließlich den fünften Platz ins Ziel brachte.

Bundestrainer mir realistischem Fazit

Das Team habe am Ende gut zusammengearbeitet und den fünften Platz abgesichert, sagte Bundestrainer Hoffmeister. Auch wenn die deutsche Mannschaft als Olympiasieger im Fokus stand, seien die Umstände schwierig gewesen mit dem kurzfristigen Ausfall von Graf. "Da kann man mit einem fünften Platz auch mal gut leben."

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Quelle: ZDF, SID