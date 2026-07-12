Technik im WM-Fußball: England-Tor trotz "Spidercam"-Berührung

England hat unter Thomas Tuchel in den entscheidenden Momenten Jude Bellingham - und Glück, dass ein kurioses Tor gegen Norwegen zählt.

Im dritten Viertelfinale der WM 2026 treffen die von Thomas Tuchel trainierten Engländer in Miami auf den Geheimfavoriten aus Norwegen. Wer setzt sich durch und steht im Halbfinale? 12.07.2026 | 12:36 min

Mit Schlusspfiff sackte Harry Kane auf den Boden, als hätte ihn ein Blitz in dieser schwülwarmen Nacht von Florida getroffen. Englands Rekordtorschütze musste erstmal tief Luft holen. Womit der Kapitän seiner Nationalmannschaft in Miami trefflich illustrierte, wie viel Kraft das WM-Viertelfinale gegen Norwegen (2:1 nach Verlängerung) gekostet hatte.

Englische Fans reckten Plakate mit "King Kane" in die Luft, obwohl es Jude Bellingham war, der den Doppelpack (45.+2 und 93.) zum Sieg geschnürt hatte. Der Beatles-Hit "Hey Jude" ist ein ständiges Begleitlied der "Three Lions" geworden. Denn wenn Kane mal mehr mit Abwehrarbeit beschäftigt ist, mimt eben Bellingham den klassischen Goalgetter.

Zwölf der 13 WM-Tore gehen auf die Konten der unberechenbaren Unterschiedsspieler, die sicher auch der Halbfinalgegner Argentinien fürchten wird. In Atlanta wartet am Mittwoch ein brisantes Aufeinandertreffen mit dem Weltmeister, das das Mutterland des Fußballs allein wegen seiner Historie mit den Geschehnissen der WM 1986 und der "Hand Gottes" elektrisiert.

1986 trifft Maradona gegen England mit der "Hand Gottes" - ein nicht geahndeter Regelbruch, der ihn zum Symbol macht: zwischen Straßenjunge, Genie und Größenwahn. 30.10.2025 | 8:20 min

Ein Sonderlob aufs titelhungrige Duett

Thomas Tuchel kam gar nicht umhin, sein kongeniales Gespann zu loben, das im Duett die Mission zum zweiten WM-Titel seit 1966 anführt. "Weltklasse, absolute Topklasse. Wir müssen uns nicht entschuldigen, dass sie für uns das Spiel entscheiden." Der deutsche Teamchef verbessert sein Standing ebenfalls fast von Tag zu Tag.

Während die Kulthymne "Football’s Coming Home" beim Abgang in Endlosschleife von den Rampen des Hard Rock Stadium dröhnte, wollte der 52-Jährige aber noch nicht uneingeschränkte Freude walten lassen:

Wir haben uns das Leben heute selbst schwer gemacht. Wir haben schlampig und langsam gespielt, eine Menge technischer Fehler gemacht. „ England-Nationaltrainer Thomas Tuchel

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Thomas Tuchel zwischen Herz und Hirn

Doch eines war ihm wichtig: Das Herz sage ihm, dass der Halbfinaleinzug ein großartiger Erfolg sei, doch im Hirn sei er eben auch ein anspruchsvoller Fußballlehrer. Nur: Dass die Erben von David Beckham nicht mit spielerischem Glanz, aber großer Opferbereitschaft Erfolg haben, scheint den Anhängern auf der aufregenden US-Tour zu reichen.

Mittlerweile werden die Flieger in New York, Atlanta oder Miami schon mit einem Goldpokal über dem England-Trikot bestiegen. Auch gegen aufmüpfige "Wikinger" flutschte es lange nicht wirklich, bis Keeper Örjan Nyland bei einem Schuss des eingewechselten Morgan Rogers patzte - und Bellingham in der Verlängerung einer zunehmend aufregenden Partie abstaubte.

"From Hero to Zero": Binnen weniger Sekunden hält Norwegen-Schlussmann Örjan Nyland stark, patzt dann aber bei einer zweiten Chance. Der Fehler führt zum entscheidenden Tor. 12.07.2026 | 0:22 min

Vor dem Ausgleich wird der Ball von TV-Kamera abgelenkt

Auf seinem ersten Treffer lag gleichwohl ein Makel, hatte zuvor der Ball nach einem Abschlag von Torwart Jordan Pickford den Draht der Spidercam touchiert und die Flugrichtung verändert.

Der Vorfall fiel Schiedsrichter Clement Turpin (Frankreich) und den meisten Stadionbesuchern gar nicht auf - und auch die Videoassistenten entdeckten ihn nicht.

Jude Bellinghams Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte für Gesprächsstoff: Der Ball zuvor soll das Seil einer TV-Kamera berührt haben. 12.07.2026 | 0:23 min

"Ich habe das gehört, ich habe das nicht gesehen", sagte Tuchel, der einräumte: "Wir hatten Glück in entscheidenden Momenten." Klar, dass sein Kollege Stale Solbakken länger ausholte.

Der Ball fällt direkt vom Himmel. Für uns war das kein guter Moment. „ Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken

Norwegens Trainer Stale Solbakken hat harte Zeiten hinter sich, seit langem lebt er mit einem Herzschrittmacher. Nun feiert der 58-Jährige große Erfolge mit dem Nationalteam. 11.07.2026 | 2:17 min

"Wir werden das Spiel deswegen nicht nochmal spielen", so Solbakken. Aber er habe sich schon gewundert, was da passiert: "Es war schräg."

FIFA-Sensor stellt keine Erschütterung fest

Die FIFA schrieb nach Spielschluss auf X: "Vor dem Tor zeigte der Sensor keinen Anstieg des 'Herzschlags' des Balls, als dieser sich in der Luft befand - und somit gab es keinen Hinweis darauf, dass der Ball das Kabel berührt hätte." Darauf angesprochen, antwortete Solbakken sichtlich angesäuert.

Die FIFA sagt, sie kann das nicht messen. Ehrlich, das ist keine Entschuldigung, jeder bei uns auf der Bank hat reagiert. „ Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken

Drama in der Nachspielzeit : Technik im WM-Ball: Kroatien-Tor aberkannt Schon im Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien sorgte die Technik im WM-Ball für eine Kontroverse. mit Video 10:22

Ein kurioser Fall, der erneut für Diskussionsstoff sorgt. Denn letztlich profitierte einmal mehr eines der gesetzten Teams aus den Top Vier der FIFA-Weltrangliste. Am Ende prasselten auf den Verlierer Solbakken so viele Fragen ein, dass der 58-Jährige bat: "Wir müssen damit leben. Das ist nicht die Story über unser Team. Das sollte sie nicht sein." Dafür gab es beim Abgang aus dem WM-Stadion in Miami Gardens sogar Applaus.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.