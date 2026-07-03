Drama in der Nachspielzeit:Abseits? Wie Technik im WM-Ball Kroatien ein Tor versagte
Drama in der 13. Minute der Nachspielzeit: Kroatien jubelt, doch der Schiri entscheidet nach Absprache mit dem VAR auf Abseits. Dabei spielt Technik im Ball eine wichtige Rolle.
Es läuft die 13. Minute der Nachspielzeit. Kroatien versucht beim Stand von 1:2 im WM-Sechzehntelfinale gegen Portugal mit letzter Kraft, ein Tor zu erzielen. Noch eine Flanke tief in den Strafraum, Mario Pasalic leitet auf Josko Gvardiol weiter, und der frühere Bundesliga-Profi drückt den Ball ins Tor.
Die kroatischen Nationalspieler jubeln euphorisch - aber nicht lange. Schiedsrichter Espen Eskas entscheidet nach dem Studium der Videobilder auf Abseits. Warum?
Technik in WM-Ball bei Entscheidung beteiligt
Den entscheidenden Hinweis bei der Bewertung des vermeintlichen Treffers liefert die Technik im WM-Ball "Trionda". Durch den eingebauten Chip lässt sich genau erfassen, wann und mit welcher Stärke der Ball berührt wird - auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer am Bildschirm wird das mit einer Grafik visualisiert. Bei der Überprüfung kam heraus: Während der Flanke auf Pasalic touchierte der Ball den Kopf von Igor Matanovic, und zum Zeitpunkt dieser Ballberührung stand Pasalic im Abseits.
Trainer von Portugal und Kroatien mit unterschiedlichen Meinungen
Man denkt, man hat getroffen und man freut sich - und dann kommt VAR", sagte Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic mit Blick auf den Einsatz des "Video Assistant Referees". Man habe gesehen, "in welchem Ausmaß Emotionen gekillt werden. Das nimmt einem den Spaß am Fußball", sagte der Coach. Der VAR könne manchmal hilfreich sein.
Portugals Trainer Roberto Martínez verwies auf den Chip im Ball. "Es ist klar, warum sich der VAR einschaltete. Der Sensor zeigte an, dass der Ball berührt wurde. Das ist eines der Beispiele, das zeigt, wie Technologie dem Sport hilft", sagte er. "Der Chip bewies, dass erst Matanovic am Ball war, und deshalb war es Abseits. Es ist schade, dass es heute einen Verlierer geben musste, aber es war keine Fehlentscheidung."
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