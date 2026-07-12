Neunte Etappe wegen Hitze verkürzt :Van der Poel triumphiert in Ussel - Pogacar verteidigt Gelb
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von Christoph Schneider
Mathieu van der Poel hat bei der nächsten Hitzeschlacht der Tour einen Ausreißer-Coup gelandet. Der Ex-Weltmeister feierte seinen insgesamt dritten Tagessieg bei der Rundfahrt.
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