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Neunte Etappe der Tour: Van der Poel triumphiert in Ussel

Neunte Etappe wegen Hitze verkürzt:Van der Poel triumphiert in Ussel - Pogacar verteidigt Gelb

von Christoph Schneider

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Mathieu van der Poel jubelt nach Etappensieg in Ussel.

Mathieu van der Poel hat bei der nächsten Hitzeschlacht der Tour einen Ausreißer-Coup gelandet. Der Ex-Weltmeister feierte seinen insgesamt dritten Tagessieg bei der Rundfahrt.

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Quelle: Reuters

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