US Open: Carlos Alcaraz holt Sieg bei Comeback

Carlos Alcaraz wackelte nur ganz kurz, dann schaltete er in den Attacke-Modus und räumte einen Großteil der Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit aus: Der spanische Topstar hat bei seinem mit Spannung erwarteten Comeback auf der größten Tennisbühne einen ungefährdeten Auftaktsieg bei den US Open gefeiert. Gegen Roman Safiullin gewann Alcaraz viereinhalb Monate nach seinem letzten Einzel-Auftritt auf der Tour mit 6:4, 6:4, 6:4.

"Es waren sehr harte fünf Monate. Ich habe es sehr vermisst und bin glücklich", sagte Alcaraz mit einem breiten Grinsen. "Ich hatte ein paar Zweifel, aber ich habe mich einfach auf mein Spiel fokussiert, und es auf mich zukommen lassen. Körperlich fühlte es sich ziemlich gut an."