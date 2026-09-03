Volleyball-EM: Was Leana Grozer von ihrem großen Vater lernt

Leana Grozer hat die deutschen Volleyballerinnen ins EM-Viertelfinale geschmettert. Bei ihrem ersten großen Turnier hilft der 19-Jährigen auch der Rat von Papa Georg Grozer.

28 Punkte im Spiel gegen Belgien, diesmal mit Gefühl: Leana Grozer (rechts) beim Lob. Quelle: Imago / Anadolu Agit / Erdi Ulukaya

Auch Leana Grozer musste am Mittwoch nochmal tief durchatmen. Das dramatische EM-Achtelfinale gegen Belgien, das die deutschen Volleyball-Frauen mit 3:2 im Tiebreak gewonnen hatten, hatte Kraft gekostet.

Im Viertelfinale gegen die Türkei

Mit 28 direkt erzielten Punkten und einer Angriffsquote von 49 Prozent war die Teenagerin über sich hinaus gewachsen. Wie sie, die Jüngste auf dem Feld, die Mannschaft mit Emotionen und spielerischer Klasse trug und Verantwortung als Topscorerin übernahm, war beeindruckend.

"Es waren alle vor allem mental sehr erschöpft, weil es so viele Ups und Downs gab", bekennt Außen-Annahme-Spielerin Grozer vor dem Viertelfinale an diesem Donnerstag (18 Uhr/sporteurope.tv) gegen die Türkei. Nicht aufzustecken, sich gegen Leistungsschwankungen und teils hohe Rückstände zu wehren, war vor allem ein Kraftakt im Kopf.

Trotz guter Leistungen gegen die Türkei hat es für die deutschen Volleyballerinnen nicht zu einem Sieg gereicht. Im Achtelfinale der EM steht das DVV-Team aber trotzdem. 27.08.2026 | 0:59 min

Papa Georg Grozer: "Ihr Glaube war riesengroß"

Ihr Papa Georg Grozer, seines Zeichens Volleyballlegende und auch mit 41 Jahren noch immer im Nationalteam aktiv, hat natürlich am Stream mitgefiebert. "Sie hatte gar nicht mal so einen guten Start, aber ich habe nicht ein einziges Mal gesehen, dass sie den Kopf hat hängen lassen", sagt er: "Ihr Glaube war riesengroß, dass sie dieses Spiel mit der Mannschaft gewinnen möchte. Diesen Willen habe ich in ihren Augen und an ihrer Körperhaltung gesehen", so Deutschlands mit Abstand erfolgreichster Volleyballer.

Das war für mich als Volleyballer und Papa sehr beeindruckend und macht mich stolz, dass sie mit 19 Jahren schon so einen starken Charakter hat. „ Georg Grozer über Leana Grozer

Leana Grozers erstes großes Turnier

Leana Grozer hat mit dieser Leistung gleich bei ihrem ersten großen Turnier den internationalen Durchbruch geschafft. Athletisch hatte sie ohnehin nie Probleme, "aber sie hat schon im Nachwuchs sehr bewusst und hart trainiert, sich nie auf ihrem Talent ausgeruht", lobt Michael Warm, DVV-Chef-Bundestrainer Nachwuchs.

Sie selbst sagt: "Ich konnte jetzt die Rolle im Nationalteam einnehmen, die ich mir erhofft hatte und frei aufspielen. Die Saison im Verein war nicht einfach, umso wichtiger war es mir, im Sommer Spaß zu haben."

Aufschläge mit über 100 km/h

Schon als Leana noch ein kleines Kind war, forcierte Vater Grozer ihr Talent, nahm sie mit zu Spielen und Trainings - den Ball immer dabei. So schaute sich Leana auch den Bewegungsablauf ihres Vaters ab, was wohl mit dazu beigetragen hat, dass sie heute trotz ihrer schmalen Statur eine Schlaghärte hat, die an Männervolleyball erinnert. Ihre Aufschläge erreichen über 100 km/h.

Georg Grozer (rechts) Quelle: Imago

"Es war mein Ziel, diesen Sommer an die 100 km/h heranzukommen", sagte Leana Grozer. "Das Krafttraining, der schnelle Armzug, die Gene, das hängt alles miteinander zusammen, auch dass ich einfach voll draufgehe und nicht groß ziele", erklärt sie.

Und natürlich helfen auch Papa Tipps. "Er motiviert und beruhigt mich auch ab und zu, denn bei so einem langen, kräftezehrenden Turnier kann man auch mal verrückt werden", sagt sie. Ihr Vater wisse schließlich genau, "wovon ich rede, er macht das ja alles schon viele Jahre."

Es ist immer gut, mit ihm zu reden, wir sind ständig im Austausch. „ Leana Grozer über Georg Grozer

Hexenkessel in Aussicht

Gegen Gastgeber und Titelverteidiger Türkei nun kann das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli frei aufspielen. "Ich bin sehr gehyped. Das Achtelfinale hat gezeigt, dass wir immer zurückkommen können - egal, wie weit wir hinten sind", sagt Leana Grozer.

Die Kulisse vor bis zu 16.000 sicherlich frenetischen Fans in der Sinan-Erdem-Halle spornt sie an. "Es ist super laut, eine richtig geile Atmosphäre. Wir wollen die Türkinnen ins Struggeln bringen", sagt Leana Grozer. "Ich glaube ganz fest daran, dass wir sie schlagen können." Vielleicht erwischt sie ja wieder einen außergewöhnlichen Abend.

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