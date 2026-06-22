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Sport

Nach sportlicher Talfahrt: THW Kiel stellt Trainer Jicha frei

Nach sportlicher Talfahrt:Handball: THW Kiel stellt Trainer Filip Jicha frei

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Filip Jicha

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel trennt sich von seinem langjährigen Cheftrainer Filip Jicha.

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Quelle: Reuters

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