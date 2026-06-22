Nach sportlicher Talfahrt:Handball: THW Kiel stellt Trainer Filip Jicha frei

Nach sieben Jahren ist Schluss :Handball-Rekordmeister THW Kiel trennt sich von Filip Jicha
mit Video0:27
Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel trennt sich von seinem langjährigen Cheftrainer Filip Jicha.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.