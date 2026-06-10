Handball-WM 2027: Reizvolle Gegner für deutsches Team

Deutschlands Handballer starten mit reizvollen Aufgaben in die Heim-WM 2027. Der DHB-Auswahl wurden für die Vorrunde Serbien, Tunesien und Uruguay zugelost.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason (Archiv). Quelle: Imago

Für die deutschen Handballer sind bei der Heim-WM zu Beginn kommenden Jahres (13. bis 31. Januar 2027) Tunesien, Serbien und Uruguay die ersten Hürden. Dieses Auftaktprogramm für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason ergab am Mittwochabend die Auslosung der acht Vorrunden-Gruppen in München.

DHB-Team startet gegen Tunesien

Im Eröffnungsspiel treffen die Gastgeber 20 Jahre nach Deutschlands WM-Titel von 2007 auf Tunesien. Ebenfalls im SAP Garden der bayerischen Metropole absolviert das ambitionierte Team des Deutschen Handballbundes (DHB) seine zwei übrigen Begegnungen der Gruppe A. Gegen Serbien hatte Deutschland bei der EM zu Beginn des Jahres eine Niederlage kassiert.

Alfred Gislason hat seinen Vertrag als Handball-Bundestrainer verlängert. 22.05.2026 | 0:16 min

Die drei besten Mannschaften qualifizieren sich für die Hauptrunde. Sollten die EM-Zweiten die zweite WM-Phase erreichen, würden Gislasons Spieler für alle weiteren Begegnungen einschließlich sämtlicher K.o.-Matches nach Köln umziehen.

Hoffnungen auf ein neues Wintermärchen

Für die DHB-Auswahl, die im vergangenen Jahr bei der EM durch Silber Hoffnungen auf eine Wintermärchen 2.0 beim WM-Heimspiel geschürt hatte, sind Duelle mit den Handball-Großmächten Dänemark und Frankreich ebenso erst in der K.o.-Phase möglich wie Aufeinandertreffen mit Kroatien und Schweden.

Gruppe A Deutschland

Serbien

Tunesien

Uruguay Gruppe B Ägypten

Italien

Kap Verde

Saudi-Arabien Gruppe C Kroatien

Spanien

Chile

Türkei Gruppe D Argentinien

Frankreich

Brasilien

Kuwait Gruppe E Schweden

Norwegen

Griechenland

Katar Gruppe F Portugal

Färöer

Polen

Algerien Gruppe G Dänemark

Slowenien

USA

Angola Gruppe H

Island

Nordmazedonien

Bahrain

Japan

Außer München und Köln sind auch Stuttgart, Kiel, Magdeburg und Hannover WM-Schauplätze. In Stuttgart trifft Italien mit seinem deutschen Nationaltrainer Bob Hanning auf Ägypten, Kap Verde sowie WM-Neuling Saudi-Arabien.

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Quelle: dpa, SID