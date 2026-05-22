Gislason bleibt Handball-Bundestrainer bis Olympia 2026

Lange wurde spekuliert, nun herrscht Gewissheit: Alfred Gislason bleibt auch über die Heim-WM hinaus Handball-Bundestrainer. Das Ziel: Olympia 2028.

22.05.2026 | 0:16 min

Alfred Gislason bleibt auch über die Heim-Weltmeisterschaft 2027 hinaus Bundestrainer der deutschen Handballer. Der Deutsche Handballbund (DHB) verkündete am Freitag die Vertragsverlängerung mit dem Isländer bis einschließlich den Olympischen Spielen in Los Angeles.

"Ich bin stolz auf die Entwicklung der Mannschaft und dankbar für das Vertrauen, die Arbeit bis 2028 fortsetzen zu dürfen. Und ich bin davon überzeugt, mit unseren Spielern den letzten Schritt gehen zu können", sagte Gislason:

Unsere Geschichte ist noch lange nicht auserzählt. „ Handball-Bundestrainer Alfred Gislason

Der Dänemark-Fluch hält für Deutschlands Handballer an. Das Gislason-Team verlor den zweiten Teil des Länderspiel-Doppelpacks gegen den Welt- und Europameister 29:31 (16:17). 17.05.2026 | 1:44 min

Der 66-jährige Gislason ist seit Februar 2020 im Amt, sein bisheriges Arbeitspapier reichte bis nach der Heim-WM. In der Öffentlichkeit waren zuletzt immer wieder Meistertrainer Bennet Wiegert vom SC Magdeburg und Florian Kehrmann vom TBV Lemgo Lippe als mögliche Gislason-Nachfolger gehandelt worden. Doch der Verband setzte in der wichtigsten Personalie auf Kontinuität und Erfahrung.

Der Trainer des SC Magdeburg Bennet Wiegert im Interview, einen Tag nach dem vorzeitigen Gewinn der deutschen Handball-Meisterschaft. 22.05.2026 | 3:00 min

Der Auftrag ist klar: Gislason soll möglichst bald für den ersten Titel seit dem EM-Triumph 2016 sorgen. "Ich bin davon überzeugt, mit unseren Spielern den letzten Schritt gehen zu können", so Gislason. Er führt das DHB-Team zu Olympiasilber 2024 und dem zweiten Platz bei der EM 2026.

Für DHB-Sportvorstand Ingo Meckes erklärte, Gislason habe "unsere Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren runderneuert und damit über die WM 2027 hinaus aufgestellt."

Mit den Olympischen Spielen 2028 kann Alfred sein Werk für den deutschen Handball vollenden. „ DHB-Sportvorstand Ingo Meckes

Großer Kampf, ohne Happy End: Deutschlands Handballer verlangen den favorisierten Dänen im Finale alles ab. Erst in der Schlussphase wird es deutlich, und die Gastgeber siegen 34:27. 01.02.2026 | 6:45 min

Trotz der lobenden Worte hatte die DHB-Spitze in der offenen Zukunftsfrage lange zögerlich gewirkt. Führungsspieler wie Juri Knorr oder Kapitän Johannes Golla hatten sich schon im März rund um die Testspiele gegen Ägypten für einen Verbleib von Gislason starkgemacht.

DHB-Team unter Gislason mit neuem Gesicht

Deutschlands Handball-Bundestrainer Alfred Gislason spricht nach der Testspiel-Niederlage gegen Dänemark im ZDF-Interview. 17.05.2026 | 3:19 min

Dabei hatte Gislason einen schweren Start. Nach der Amtsübernahme vor mehr als sechs Jahren musste er die Mannschaft erst durch die Corona-Zeit führen und dann einen radikalen personellen Umbruch einleiten. Dass das Team mittlerweile zu den jüngsten im Welthandball gehört und U21-Weltmeister wie Nils Lichtlein, David Späth oder Renars Uscins tragende Pfeiler des Erfolgs sind, ist ein wesentlicher Verdienst des 66-Jährigen. Leistungsträger wie Knorr und Julian Köster entwickelten sich unter ihm zu Anführern.

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Quelle: SID, dpa