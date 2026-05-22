Ende einer Ära: Trainer Pep Guardiola verlässt Manchester City

Pep Guardiola verlässt Manchester City nach dieser Saison vorzeitig. Der Startrainer war zehn Jahre bei City und führte den Premier-League-Klub zu zahlreichen Titeln.

Pep Guardiola hört zum Saisonende bei City auf. Quelle: AFP

Der 55-jährige Guardiola verkündete vor dem letzten Ligaspiel in der Premier League gegen Aston Villa seinen Rücktritt in diesem Sommer. Guardiolas Vertrag wäre noch ein weiteres Jahr gelaufen. Er holte mit City den Titel in der Champions League, sechs Meisterschaften und gewann dreimal den englischen Pokal.

"Fragt mich nicht nach den Gründen für meinen Abschied", sagte Guardiola in der Mitteilung des Klubs:

Es gibt keinen Grund, aber tief in mir weiß ich, dass es Zeit für mich ist", „ Pep Guardiola

Guardiola: "Die Liebe bleibt"

"Nichts ist für immer, sonst wäre ich noch hier. Für immer bleiben die Gefühle, die Menschen, die Erinnerungen, die Liebe zu meinem Manchester City."

Real Madrid gibt Man City mit Trainer Guardiola einmal mehr das Nachsehen. Die Hoffnungen der Gastgeber auf eine Aufholjagd sind nach einem Elfer plus Platzverweis früh dahin. 18.03.2026 | 2:59 min

In zehn Jahren mit knapp 600 Pflichtspielen prägte der Spanier das Spiel der Cityzens, mit denen er erst zuletzt den FA-Cup gewann - sein insgesamt 41. Titel als Trainer.

Gerüchte darüber, dass der frühere Bayern-Trainer den Klub verlassen werde, kursierten schon länger. Als Nachfolger ist der Italiener Enzo Maresca im Gespräch. Der 46-Jährige trainierte zuletzt den FC Chelsea und war einst Co-Trainer von Guardiola.

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Quelle: dpa, SID