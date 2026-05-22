Ohne angeschlagenen Neuer: Bayern und VfB im Pokal-Showdown

Der FC Bayern und der VfB Stuttgart treffen sich zum Showdown in Berlin - unter umgekehrten Vorzeichen und ohne Manuel Neuer.

Die Wade zwickt: Manuel Neuer spielt nicht das Pokalfinale. Quelle: dpa

Der FC Bayern spielt am Samstag erstmals seit sechs Jahren wieder das Finale im DFB-Pokal. Nach 2.149 Tagen, gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart, vor rund 74.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion - aber ohne Manuel Neuer. Die Wade des neuen, alten Nationaltorwarts zwickt.

Neuers Wade zwickt

Der Bayern-Kapitän werde "aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade" noch nicht wieder zur Verfügung stehen, teilte die Münchner am Freitag mit. Neuer werde aber wie die verletzten Serge Gnabry und Alphonso Davies mit zum Endspiel nach Berlin reisen. Im Tor des Rekordmeisters wird am Samstag (20 Uhr/ARD) Jonas Urbig stehen.

Oliver Baumann sei nicht "heruntergerankt", erklärt Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Wahl, Manuel Neuer zur Nummer 1 zu machen. Für diesen habe unter anderem seine Aura gesprochen. 21.05.2026 | 2:19 min

Eberl: WM nicht in Gefahr

"Er kann morgen nicht spielen, die WM ist nicht in Gefahr", sagte Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl bei der Veranstaltung "Bild 100 Sport" in Berlin.

Es macht keinen Sinn, ihn ins Tor zu stellen mit dem Risiko, dass er sich schwerst verletzten könnte. „ Bayern-Vorstand Max Eberl

Eberl weiter: "Deswegen haben wir alle gemeinsam entschieden, so schwer es dem Manu auch gefallen ist, auf das Finale zu verzichten."

Neuer war am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Köln nach einer Stunde wegen erneuter Beschwerden an der linken Wade ausgewechselt worden. In diesem Jahr musste der Weltmeister von 2014 bereits zweimal wegen eines Muskelfaserrisses am linken Unterschenkel pausieren.

Der FC Bayern beendet die Bundesliga-Saison mit einem meisterlichen Auftritt. Beim 5:1 gegen den 1. FC Köln liefert Harry Kane einen Dreierpack - seinen elften für die Münchner. 18.05.2026 | 10:08 min

Bayern unter Erfolgsdruck

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant jedoch trotz Neuers Verletzungsanfälligkeit mit ihm als Nummer eins bei Fußball-WM. Mit Blick auf sein DFB-Comeback wollte Neuer nun sicherlich kein Risiko eingehen. Und Bayern-Trainer Vincent Kompany braucht im Kampf um den Pokalsieg und das Double einen maximal belastbaren Torwart im Berliner Olympiastadion.

Ob mit oder ohne Neuer - die Bayern wissen, dass sie ihre bislang so bemerkenswerte Saison nur dann als Erfolg werten können, wenn auf die souveräne Meisterschaft noch das erste Double seit 2020 folgt. Sollten die Bayern "nicht gewinnen", gestand Starstürmer Harry Kane ein, "wird das einen bitteren Beigeschmack hinterlassen".

Der FC Bayern steht nach fünf Jahren wieder im Finale des DFB-Pokals. Die Münchner gewannen souverän bei Bayer Leverkusen und träumen weiter vom Triple. Kommentar: Oliver Schmidt 22.04.2026 | 5:56 min

Titelverteidiger Stuttgart: "Haben nichts zu verlieren"

Dafür sorgen will der Titelverteidiger aus Stuttgart. Der VfB kann befreit aufspielen. Das Finale sei ein "Bonusspiel", betonte Nationalstürmer Deniz Undav. Stuttgart habe "nichts zu verlieren, wir sind der komplette Underdog", meinte der 29-Jährige: "Es gibt den klaren Favoriten, das ist der FC Bayern."

Entsprechend viel würde dem VfB eine Überraschung und die damit einhergehende Krönung einer erneut starken Saison bedeuten. "Ein Pokalsieg im Finale gegen die Bayern", träumte Trainer Sebastian Hoeneß, "da geht nichts mehr drüber."

Titelverteidiger VfB Stuttgart steht wieder im Pokalfinale. Gegen den SC Freiburg drehten die Schwaben die Partie und kam zuhause in der Verlängerung zu einem 2:1. Im Endspiel wartet der FCB. 23.04.2026 | 5:59 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa