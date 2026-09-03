Viertelfinale der Volleyball-EM: Deutschland scheitert an Türkei

Der Titel-Mitfavorit war zu stark: Bei der Volleyball-EM verlieren die deutschen Frauen ihr Viertelfinale gegen die Türkei in vier Sätzen.

Leana Grozer schmettert, die Türkinnen Teresa Vargas, Eda Erdem Dundar und Ilkin Aydin (von links) blocken. Quelle: Imago / Anadolu Agency / Esra Bilgin

Die deutschen Volleyballerinnen haben den erhofften Coup verpasst und sind im Viertelfinale der Europameisterschaft ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Giulio Bregoli unterlag in Istanbul dem EM-Mitfavoriten Türkei mit 1:3 (18:25, 25:22, 18:25, 22:25). Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) muss somit weiter auf den ersten Einzug in die Runde der besten vier Teams Europas seit 13 Jahren warten.

Co-Kapitänin Lina Alsmeier stach mit 13 Punkten als deutsche Topscorerin hervor. Der Gastgeber um Starspielerin Melissa Vargas (26 Punkte) erwies sich jedoch erneut als zu stark.

Das Spiel aus der Vorrunde:

Trotz guter Leistungen gegen die Türkei hat es für die deutschen Volleyballerinnen nicht zu einem Sieg gereicht. Im Achtelfinale der EM steht das DVV-Team aber trotzdem. 27.08.2026 | 0:59 min

16.000 Fans im Hexenkessel

Beide Teams waren in der vergangenen Woche schon in Gruppe A aufeinandergetroffen. Deutschland unterlag 1:3, zeigte aber eine starke Leistung. "Den Hexenkessel kennen wir jetzt schon", sagte Lina Alsmeier über die große Kulisse im Sinan Erdem Dome. Trotzdem ging das DVV-Team als klarer Außenseiter in die Partie. Von den letzten 16 Pflichtspielen gegen die Türkinnen gewannen die Deutschen nur eines.

Bergoli setzte auf die gleiche Startaufstellung, die Belgien im Achtelfinale in fünf Sätzen geschlagen hatte. Vor mehr als 16.000 Fans zeigten die Titelverteidigerinnen von Beginn an ihre ganze Klasse. Mit einem Block, einem kraftvollen Schlag und zwei Assen sorgte Melissa Vargas fast im Alleingang für ein schnelles 5:1.

Vargas wieder hellwach

Wie schon gegen Belgien im Achtelfinale steckte Deutschland nicht auf und konnte zunächst durch einen Punkt von Lina Alsmeier wieder verkürzen (8:10). Aber Vargas stellte weiter unter Beweis, warum sie aktuell als beste Spielerin der Welt gilt. Acht Punkte und vier Asse verbuchte sie im ersten Satz.

Der zweite Satz begann deutlich besser für die DVV-Auswahl. Ein herausragender Block von Anastasia Cekulaev und ein Punkt von Jungstar Leana Grozer sorgten für ein schnelles 6:1. Die eingewechselte Lena Kindermann brachte auf der Diagonalposition wichtige Impulse. Grozer blockte Vargas zum 15:10. Das deutsche Team musste noch ein wenig zittern, holte sich dann aber den Ausgleich.

Deutsche Frauen halten stets dagegen

Die Türkei fand im dritten Durchgang defensiv wieder besser ins Spiel und hatten früh ein kleines Polster. Bei der DVV-Auswahl schlichen sich zu viele Fehler ein.

Aber die Deutschen hielten auch im vierten Satz weiter dagegen. Hanna Orthmann verkürzte mit einem Ass auf 12:13. Bei 16:16 war alles ausgeglichen, doch die Türkinnen konnten sich auf die 26 Jahre alte Vargas verlassen, die prompt drei Punkte in Folge lieferte.

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Quelle: dpa / SID