Neue Aufgabe für ZDF-Experten: Rauhe wird Staatsminister für Sport

Olympiasieger und ZDF-Experte:Ronald Rauhe wird Staatsminister für Sport und Ehrenamt
Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe wird Staatsminister für Sport. Kanzler Merz (CDU) gab bekannt, dass der 44-Jährige der bisherigen Staatsministerin Christiane Schenderlein nachfolgt.
Der frühere Kanut Ronald Rauhe wird neuer Staatsminister für Ehrenamt und Sport im Kanzleramt. Das gab Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstag auf seinem Instagram-Account bekannt.
Post von Kanzler Friedrich Merz
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Personalrochade beendet
Rauhe wird Nachfolger von Christiane Schenderlein, die als Staatssekretärin ins Gesundheitsministerium wechselt. Der 44-Jährige ist zweifacher Olympiasieger und gewann Goldmedaillen bei Welt- und Europameisterschaften.
Der frühere Sportsoldat gehört auch der Athletenkommission des Europäischen Olympischen Komitees an. Mit seiner Ernennung hat Merz die im Juli durch den Rückzug von Jens Spahn als CDU/CSU-Fraktionschef ausgelöste Personalrochade beendet.
Mehr in Kürze.