Auslosung der Champions League:Alle Last liegt auf den Bayern-Frauen
von Frank Hellmann
Am Freitagmittag erfahren die Bayern-Frauen, mit wem sie es in der Ligaphase der Champions League zu tun bekommen. In allen Lostöpfen lauern Topteams auf den Deutschen Meister.
Die Vorfreude ist groß beim FC Bayern, wenn die Ligaphase der Frauen-Champions-League ausgelost wird (Freitag, 12 Uhr, ZDF-Livestream ab 11:45 Uhr). Der Deutsche Meister ist eines von neun Teams, die sich direkt qualifizierten.
FC Bayern: Alleinunterhalter für deutschen Frauenfußball
Da Vizemeister VfL Wolfsburg und der Dritte Eintracht Frankfurt im Playoff scheiterten, liegt es allein an den Münchnerinnen, in der Königsklasse eine gute Visitenkarte für die Bundesliga abzugeben.
"Wir wollen national weiterhin um alle Titel spielen und international dauerhaft zu den besten Mannschaften Europas gehören", sagt Sportdirektorin Bianca Rech auf der Vereinshomepage. Seit zehn Jahren prägt die frühere Nationalspielerin die Entwicklung der Frauen-Abteilung.
Die Champions League gilt inzwischen als der wichtigste und härteste Prüfstein. "Die größte Herausforderung sehe ich ganz klar im internationalen Wettbewerb, allen voran mit der englischen Liga", so Rech. Deren Investitionen würden gerade die Wettbewerbslandschaft in Europa verändern, warnt sie:
National hat der FC Bayern kaum noch Konkurrenz
National gibt es kaum noch Konkurrenz. In der Champions League aber warten andere Kaliber. Die Bayern spielen gegen je zwei Gegner aus Topf 1 (FC Barcelona, OL Lyonnes, FC Chelsea, FC Arsenal und Paris St. Germain), aus Topf 2 (Real Madrid, Juventus Turin, BK Häcken FF, AS Rom, Benfica Lissabon und FC Paris) und Topf 3 (Manchester City, OH Leuven, HB Køge Women, Austria Wien, Inter Mailand und Servette FC).
In allen Lostöpfen schlummern also Top-Gegner. Real Madrid mit Ex-Nationaltorhüterin Merle Frohms, der von Eintracht Frankfurt gekommenen Nationalspielerin Elisa Senß oder Manchester City mit der deutschen Top-Spielerin Rebecca Knaak, Neuzugang Carlotta Wamser und der Ex-Münchnerin Sydney Lohmann sind sicher Kontrahenten, die sich Rech nicht sofort wünschen würde.
Ab der am 22. September beginnenden Ligaphase zeigt das ZDF pro Spieltag ein Spiel live sowie die Highlights anderer Spiele. Livestreams und Videos zur Champions League gibt's hier.
Die vier besten Teams nach den sechs Spieltagen ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die Teams auf den Plätzen fünf bis zwölf bestreiten die Playoffs der K.-o.-Phase. Im Vorjahr hatten die Bayern trotz einer anfänglichen Lehrstunde beim FC Barcelona (1:7) als Vierter der Ligaphase noch die Kurve bekommen.
Der FC Barcelona hat viel Qualität verloren
Anschließend kam es im Halbfinale erneut zu Duellen mit dem späteren Sieger Barcelona (1:1, 4:2). Der katalanische Renommierverein ist wegen der finanziellen Beschränkungen durch den defizitären Männer-Betrieb geschwächt und hat unter anderem die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas (London City Lionesses) verloren.
Englands Trio wirkt stark wie nie. Das hochgerüstete Arsenal-Ensemble schaffte es schon 2025, Barcelona im Finale (1:0) vom Thron zu stoßen. Im Norden von London haben mit Georgia Stanway (FC Bayern), Selina Cerci (TSG Hoffenheim), Geraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt) und Lisa Baum (RB Leipzig) auch gleich vier Bundesligaspielerinnen angeheuert.
Sieg über Arsenal als Mutmacher
In der Vorsaison geriet für die Bayern die Partie gegen die Gunners (3:2) zum Erweckungserlebnis. "Ich habe seither das Gefühl: Wenn wir als Staff in der Lage sind, mit einem klaren Plan vor diese Spielerinnen zu treten, dann können sie mit der Qualität bis zum Mond kommen", sagt Trainer José Barcala rückblickend.
An jenem dritten Spieltag bejubelten mehr als 15.000 Besucher in der Münchner WM-Arena die Aufholjagd nach einem 0:2-Rückstand.
In dieser Spielzeit werden alle Heimspiele im Sportpark Unterhaching ausgetragen, der zur neuen Heimat der FCB-Fußballerinnen ausgebaut wird. Eine sicher angemessene Spielstätte für die mit Spannung erwartete Champions-League-Saison.
Ligaphase
1. Spieltag: 22./23. September
2. Spieltag: 30. September/1. Oktober
3. Spieltag: 28./29. Oktober
4. Spieltag: 10./11. November
5. Spieltag: 18./19. November
6. Spieltag: 16. Dezember
Play-offs der K.-o.-Phase
Hinspiele: 3./4. Februar
Rückspiele: 10./11. Februar
Viertelfinale
Hinspiele: 23./24. März
Rückspiele: 31. März/1. April
Halbfinale
Hinspiele: 1./2. Mai
Rückspiele: 8./9. Mai
Finale (Stadion Narodowy, Warschau)
28., 29. oder 30. Mai
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