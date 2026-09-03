Am Freitagmittag erfahren die Bayern-Frauen, mit wem sie es in der Ligaphase der Champions League zu tun bekommen. In allen Lostöpfen lauern Topteams auf den Deutschen Meister.

Ein Aha-Effekt aus der vergangenen Saison: Bayern gewinnt am dritten Spieltag gegen den FC Arsenal nach 0:2-Rückstand mit 3:2. Momoko Tanikawa (links) und Alara Sehitler feiern die Sieg-Torschützin Glodis Perla Viggosdottir (mitte). Quelle: Imago / Sven Simon

Die Vorfreude ist groß beim FC Bayern, wenn die Ligaphase der Frauen-Champions-League ausgelost wird (Freitag, 12 Uhr, ZDF-Livestream ab 11:45 Uhr). Der Deutsche Meister ist eines von neun Teams, die sich direkt qualifizierten.

FC Bayern: Alleinunterhalter für deutschen Frauenfußball

Da Vizemeister VfL Wolfsburg und der Dritte Eintracht Frankfurt im Playoff scheiterten, liegt es allein an den Münchnerinnen, in der Königsklasse eine gute Visitenkarte für die Bundesliga abzugeben.

Die Frauen des VfL Wolfsburgs und von Eintracht Frankfurt werden nicht an der Champions League teilnehmen. Wolfsburg verlor bei Inter Mailand im Elfmeterschießen, Frankfurt gegen PSG nach Verlängerung. 03.09.2026 | 1:23 min

"Wir wollen national weiterhin um alle Titel spielen und international dauerhaft zu den besten Mannschaften Europas gehören", sagt Sportdirektorin Bianca Rech auf der Vereinshomepage. Seit zehn Jahren prägt die frühere Nationalspielerin die Entwicklung der Frauen-Abteilung.

Das Halbfinale der letzten Saison war ein wichtiger Schritt, aber kein Endpunkt. „ FCB-Sportdirektorin Bianca Rech

Die Champions League gilt inzwischen als der wichtigste und härteste Prüfstein. "Die größte Herausforderung sehe ich ganz klar im internationalen Wettbewerb, allen voran mit der englischen Liga", so Rech. Deren Investitionen würden gerade die Wettbewerbslandschaft in Europa verändern, warnt sie:

Und wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht den Anschluss verlieren. „ FCB-Sportdirektorin Bianca Rech

National hat der FC Bayern kaum noch Konkurrenz

National gibt es kaum noch Konkurrenz. In der Champions League aber warten andere Kaliber. Die Bayern spielen gegen je zwei Gegner aus Topf 1 (FC Barcelona, OL Lyonnes, FC Chelsea, FC Arsenal und Paris St. Germain), aus Topf 2 (Real Madrid, Juventus Turin, BK Häcken FF, AS Rom, Benfica Lissabon und FC Paris) und Topf 3 (Manchester City, OH Leuven, HB Køge Women, Austria Wien, Inter Mailand und Servette FC).

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewonnen. Im Finale gegen den VfL Wolfsburg setzten sich die Münchnerinnen klar durch. 14.05.2026 | 5:59 min

In allen Lostöpfen schlummern also Top-Gegner. Real Madrid mit Ex-Nationaltorhüterin Merle Frohms, der von Eintracht Frankfurt gekommenen Nationalspielerin Elisa Senß oder Manchester City mit der deutschen Top-Spielerin Rebecca Knaak, Neuzugang Carlotta Wamser und der Ex-Münchnerin Sydney Lohmann sind sicher Kontrahenten, die sich Rech nicht sofort wünschen würde.

Champions League der Frauen live im ZDF Ab der am 22. September beginnenden Ligaphase zeigt das ZDF pro Spieltag ein Spiel live sowie die Highlights anderer Spiele. Livestreams und Videos zur Champions League gibt's hier.

Die vier besten Teams nach den sechs Spieltagen ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die Teams auf den Plätzen fünf bis zwölf bestreiten die Playoffs der K.-o.-Phase. Im Vorjahr hatten die Bayern trotz einer anfänglichen Lehrstunde beim FC Barcelona (1:7) als Vierter der Ligaphase noch die Kurve bekommen.

Der FC Barcelona hat viel Qualität verloren

Anschließend kam es im Halbfinale erneut zu Duellen mit dem späteren Sieger Barcelona (1:1, 4:2). Der katalanische Renommierverein ist wegen der finanziellen Beschränkungen durch den defizitären Männer-Betrieb geschwächt und hat unter anderem die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas (London City Lionesses) verloren.

Englands Trio wirkt stark wie nie. Das hochgerüstete Arsenal-Ensemble schaffte es schon 2025, Barcelona im Finale (1:0) vom Thron zu stoßen. Im Norden von London haben mit Georgia Stanway (FC Bayern), Selina Cerci (TSG Hoffenheim), Geraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt) und Lisa Baum (RB Leipzig) auch gleich vier Bundesligaspielerinnen angeheuert.

Die Frauen-Bundesliga wächst, aber immer mehr Top-Spielerinnen zieht es ins Ausland. Darunter auch Nationalspielerinnen wie Lea Schüller und Selina Cerci. Woran das liegt. 19.08.2026 | 1:40 min

Sieg über Arsenal als Mutmacher

In der Vorsaison geriet für die Bayern die Partie gegen die Gunners (3:2) zum Erweckungserlebnis. "Ich habe seither das Gefühl: Wenn wir als Staff in der Lage sind, mit einem klaren Plan vor diese Spielerinnen zu treten, dann können sie mit der Qualität bis zum Mond kommen", sagt Trainer José Barcala rückblickend.

An jenem dritten Spieltag bejubelten mehr als 15.000 Besucher in der Münchner WM-Arena die Aufholjagd nach einem 0:2-Rückstand.

In der Champions League der Frauen hat der FC Bayern gegen die Titelverteidigerinnen vom FC Arsenal lange mit 0:2 zurückgelegen. Doch der FCB kämpfte und drehte das Spiel zu einem 3:2-Sieg. 13.11.2025 | 1:02 min

In dieser Spielzeit werden alle Heimspiele im Sportpark Unterhaching ausgetragen, der zur neuen Heimat der FCB-Fußballerinnen ausgebaut wird. Eine sicher angemessene Spielstätte für die mit Spannung erwartete Champions-League-Saison.

Spieltage der Frauen-Champions-League Ligaphase



1. Spieltag: 22./23. September

2. Spieltag: 30. September/1. Oktober

3. Spieltag: 28./29. Oktober

4. Spieltag: 10./11. November

5. Spieltag: 18./19. November

6. Spieltag: 16. Dezember



Play-offs der K.-o.-Phase



Hinspiele: 3./4. Februar

Rückspiele: 10./11. Februar



Viertelfinale



Hinspiele: 23./24. März

Rückspiele: 31. März/1. April



Halbfinale

Hinspiele: 1./2. Mai

Rückspiele: 8./9. Mai



Finale (Stadion Narodowy, Warschau)



28., 29. oder 30. Mai