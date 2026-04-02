Halbfinale in der Champions League: Die Fußballerinnen des FC Bayern feiern ihren Erfolg über Manchester United. Doch sie wissen in München, was ihnen noch zur Spitze fehlt.

Die Fußballerinnen des FC Bayern verdienen sich den Einzug ins Halbfinale dank einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei. Der Sieg gegen Manchester United ist am Ende hochverdient. 02.04.2026 | 2:26 min

Als es nach dem Kraftakt vollbracht war, reichte es zunächst nur zu einem verhaltenen Jubel. Erschöpft, aber glücklich fielen sich die Spielerinnen des FC Bayern in die Arme.

Das Lachen im Gesicht der Torschützin Linda Dallmann erzählte ebenso wie das Siegerfoto der gesamten Mannschaft davon, dass den Münchnerinnen am Mittwochabend ein großer Erfolg gelungen war. Nach einem 0:1-Rückstand hatten sie Manchester United mit 2:1 niedergerungen und waren ins Halbfinale der Champions League eingezogen, zum ersten Mal seit 2021 und zum dritten Mal insgesamt.

Kapitänin Glodis Viggosdottir träumt vom Finale

"Das klingt unglaublich", sagte Kapitänin Glodis Viggosdottir, die in der Schlussphase per Kopf ausgeglichen hatte, ehe Dallmann der Siegtreffer gelang. Viggosdottir ahnt, dass es im Halbfinale noch schwieriger werden dürfte, "aber wir wollen natürlich ins Finale", sagte die Isländerin.

Schon im Hinspiel hatten sich die Münchnerinnen eine gute Startposition gegen Manchester erspielt. 26.03.2026 | 2:47 min

Welche Bedeutung der Erfolg für den FC Bayern hat, war auch vor dem Hintergrund zu verstehen, dass die Münchnerinnen sich nach langer Anlaufzeit endlich wieder zu den besten Vier in Europa zählen dürfen. Dreimal hatte es in den vergangenen Jahren das Aus im Viertelfinale, der ersten K.o.-Runde, gesetzt. Einmal kamen sie gar nicht über die Gruppenphase hinaus.

Rech: Ausrufezeichen und großartiger Schritt

"Wir haben vor der Saison gesagt, wir wollen endlich diesen Schritt gehen, den wir in den letzten Jahren verpasst haben und auch zeigen, dass wir einen Schritt gemacht haben in die richtige Richtung", erinnerte Direktorin Bianca Rech nun vor dem Kabinengang und befand:

Mit diesem Einzug ins Halbfinale gegen eine sehr gute englische Mannschaft konnten wir auch für den deutschen Frauenfußball ein kleines Ausrufezeichen setzen. Für uns, für den Verein, ist das ein großartiger Schritt. „ Sportdirektorin Bianca Rech

In der Runde der letzten Vier werden es die Münchnerinnen Ende April und Anfang Mai aller Voraussicht nach mit dem großen Titelfavoriten FC Barcelona zu tun kommen. Die Katalaninnen erwarten nach ihrem 6:2-Sieg im Hinspiel am Donnerstag Real Madrid zur zweiten Verabredung.

Dallmann erinnert an Barças Lehrstunde

"Da haben wir noch eine Rechnung offen", sagte Franziska Kett. Zu Saisonbeginn waren die Münchnerinnen 1:7 gegen Barcelona untergegangen. "Wir hatten viele Lehrstunden in dieser Saison, Barça war die größte", sagte Dallmann und sprach von einem "harten Schlag". Zugleich klang bei ihr Zuversicht an, es beim wahrscheinlichen Wiedersehen besser machen zu können. "Wir haben uns extrem weiterentwickelt", befand sie.

Auch die Wolfsburgerinnen gewannen das Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon. Dank einer starken ersten Halbzeit und einer guten Defensive wahrt sich der VfL die Chance auf den Einzug ins Halbfinale. 25.03.2026 | 2:12 min

Gegen Manchester war davon im Rückspiel zunächst wenig zu sehen. Auch diesmal begann die Mannschaft von Trainer José Barcala vor 25.000 Menschen in der Münchner Arena nervös und fehlerhaft und handelte sich rasch jenen Rückstand ein, durch den ihr Vorsprung vom 3:2-Sieg aus dem Hinspiel im Old Trafford egalisiert war.

Rech: "Wir müssen lernen"

Auch nach dem 0:1 durch Melvine Malard blieb ManU zunächst die gefährlichere Mannschaft. Grundlegend änderte sich das erst nach der Halbzeit. Nun bestimmten die Gastgeberinnen klar das Geschehen, blieben bei ihren Chancen aber immer wieder hängen.

Doch dann brachten zwei Eckbälle den Durchbruch und die Tore von Viggosdottir und Dallmann. "Wir müssen lernen, dass wir von der ersten Minute an da sind", sagte Rech.

Die Fußballerinnen des FC Bayern liefern auch in der Bundesliga. Im Heim-Derby besiegten die Münchnerinnen den 1. FC Nürnberg mit 2:0 (0:0). 28.03.2026 | 5:16 min

Triple für FC Bayern theoretisch möglich

Das gilt zumindest international, um auch dort ganz nach oben kommen zu können. National sind die Münchnerinnen der Konkurrenz mittlerweile enteilt. Aktuell führen sie die Bundesliga mit 13 Punkten Vorsprung auf den VfL Wolfsburg an. Im Pokal-Halbfinale empfängt der FC Bayern am Montag den Außenseiter SGS Essen.

Theoretisch ist für die Münchnerinnen also sogar das Triple drin. Doch allzu vollmundige Ansagen wollte Rech lieber nicht machen. Sie sagte es so: "Träumen darf man. Und man darf auch den Glauben daran haben, dass wir Barcelona ärgern können."