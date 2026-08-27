Volleyball-EM:DVV-Frauen unterliegen gegen die Türkei
von Kathrin Bräuer
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Trotz guter Leistungen gegen die Türkei hat es für die deutschen Volleyballerinnen nicht zu einem Sieg gereicht. Im Achtelfinale der EM steht das DVV-Team aber trotzdem.
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