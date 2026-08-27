Volleyball-EM : DVV-Frauen unterliegen gegen die Türkei

von Kathrin Bräuer 27.08.2026 | 13:21 |

Trotz guter Leistungen gegen die Türkei hat es für die deutschen Volleyballerinnen nicht zu einem Sieg gereicht. Im Achtelfinale der EM steht das DVV-Team aber trotzdem.