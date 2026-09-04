Robert Farken hat sich in der Weltspitze der 1.500 Meter festgesetzt. Im Diamond-League-Finale will er beweisen, dass sein langer Atem auch gegen die Besten reicht.

Robert Farken: Beim Saisonfinale der Diamond League in Brüssel steht der deutsche Rekordhalter über 1.500 Meter zum zweiten Mal in seiner Karriere im Kreis der Besten. Quelle: imago

Robert Farken hat in diesem Sommer gezeigt, wie weit ihn seine Konstanz tragen kann. Wenn am Freitagabend (19:55 Uhr im ZDF-Livestream) in Brüssel das Finale der Diamond League beginnt, steht der deutsche Rekordhalter über 1.500 Meter zum zweiten Mal in seiner Karriere im Kreis der Besten. Und Farken reist mit einem guten Gefühl nach Belgien.

Das Saisonfinale im ZDF

Freitag, 4. September

Samstag, 5. September Das ZDF zeigt das Saisonfinale der Diamond League jeweils ab 19:55 Uhr im Livestream.

"Es ist natürlich schön zu sehen, dass man insgesamt über die Saison gesehen einen längeren Atem hat und immer noch auf einem höheren Niveau performen kann", sagt Farken im Gespräch mit ZDFheute. Gerade die jüngsten Rennen haben ihm dafür noch einmal eine Bestätigung geliefert.

Sowohl in Zürich als auch beim ISTAF in Berlin konnte er seine gute Form unter Beweis stellen. Die Europameisterschaften in Birmingham waren für ihn mit Platz neun zwar nicht nach Wunsch gelaufen, doch danach zeigte Farken, dass mehr in ihm steckt.

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Farken geht mit Vorfreude ins Saisonfinale in Brüssel

"Ich habe jetzt sowohl in Zürich als auch in Berlin die Medaillengewinner relativ deutlich schlagen können", sagt er. Für Farken ist das vor allem ein Beleg für seine Entwicklung über die gesamte Saison. Gerade nach dem für ihn enttäuschenden EM-Finale ist das eine wichtige Erkenntnis.

Auch deshalb geht er mit Vorfreude in das Saisonfinale und will sehen, was gegen die internationale Spitze noch möglich ist.

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Robert Farken fordert die 1.500-Meter-Favoriten

In Brüssel wird er selbstbewusst antreten - ohne sich etwas vorzumachen.

Favoriten sind andere, da muss man sich nur die Startliste anschauen. „ Robert Farken

An erster Stelle Cameron Myers (Australien) und Yared Nuguse (USA), die als einzige in diesem Feld 2026 unter 3:30 Minuten geblieben sind. Doch gerade weil die Karten in einem einzelnen Rennen neu gemischt werden, sieht er seine Chance: "Es ist trotzdem ein offenes Rennen. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet."

Für Farken ist allein die erneute Qualifikation bereits ein Erfolg. "Ich freue mich sehr, mich auf diesem Niveau, auf diesem Weltniveau festgebissen zu haben."

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Farken hofft auf Start bei Ultimate Championships

Möglicherweise ist in Brüssel für Farken noch nicht Saisonende, denn er rechnet sich gute Chancen aus, über die Weltrangliste auch bei den World Athletics Ultimate Championships in Budapest dabei zu sein. "Wenn ich da auch unter die Top zwölf oder 13 am Ende gehöre, ist das dann auch sehr, sehr cool", sagt er.

Wir sind jetzt in der Spätsaison und da muss jeder gucken, was noch im Tank ist. „ Robert Farken

Bis dahin gilt es allerdings, noch einmal alle Reserven zu mobilisieren. Dass er zuletzt noch einmal auf hohem Niveau laufen konnte, stimmt ihn optimistisch. Gleichzeitig weiß er: "Ich kann das natürlich auch realistisch einordnen, dass jetzt so langsam die Zeit kommt, in der es dann alles schwerer fällt."

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Farken will deshalb das Momentum mitnehmen und noch einmal das Maximum herausholen. "Ich genieße einfach, noch auf diesem hohen Niveau laufen zu können." Vielleicht reicht dieser lange Atem in Brüssel ja sogar für eine Überraschung.

Diese deutschen Athleten starten in Brüssel

Der Leipziger ist am Freitagabend nicht der einzige Deutsche im Einsatz. Im Diskusring trifft Henrik Janssen auf die Weltelite. Bei den Frauen stehen Yemisi Mabry im Kugelstoßen und Shanice Craft im Diskuswurf im Feld. Für alle drei geht es darum, sich im Kreis der besten Spezialisten der Welt zu behaupten.

Zudem gehen Olivia Gürth und Lea Meyer über 3.000 Meter Hindernis an den Start. Für beide ist das Finale die Gelegenheit, eine lange Saison gegen ein Weltklassefeld ausklingen zu lassen. Mit Peruth Chemutai, Winfred Yavi und Weltmeisterin Faith Cherotich wartet allerdings harte Konkurrenz auf das DLV-Duo.

Der Freitag ist damit aus deutscher Sicht vor allem ein Abend des langen Atems. Und Farken hat in diesem Sommer mehrfach gezeigt, dass er davon reichlich besitzt.

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