Das haben sich die deutschen Korbjägerinnen anders vorgestellt. Die Heim-WM beginnt für die DBB-Auswahl mit einem Debakel.

Für Nyara Sabally und ihre Teamkolleginnen ist zum Auftakt der Basketball-WM nichts zu holen. Quelle: dpa

Für die deutschen Basketballerinnen hat die Heim-WM mit einer herben Enttäuschung begonnen. Gegen Medaillenkandidat Spanien musste sich das Team von Bundestrainer Olaf Lange in Berlin nach einer ernüchternden Vorstellung mit 53:83 (24:50) geschlagen geben.

Bundeskanzler Merz auf der Tribüne

Vor 12.500 Zuschauern, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) dem Vize-Europameister kaum etwas entgegenzusetzen, Spanien war mindestens eine Nummer zu groß.

Deutschlands Basketballerinnen wollen bei der Heim-WM 2026 in Berlin um Medaillen kämpfen und den Frauenbasketball in Deutschland nachhaltig verändern. 28.08.2026 | 58:32 min

Ziel der deutschen Auswahl muss nun wohl Platz zwei in der Gruppe A sein, in diesem Fall ginge es in der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale gegen den Dritten der Staffel B. Doch auch die weiteren Vorrundengegner Japan und Mali sind nicht zu unterschätzen.

"Wir können eine Mannschaft erwarten, die hochmotiviert ist, bis in die Haarspitzen. Vielleicht wird auch Aufregung mit dabei sein", sagt der DBB-Vizepräsident Mithat Demirel. 03.09.2026 | 3:51 min

Fiebich beste deutsche Werferin

Leonie Fiebich war mit 13 Punkten die beste Werferin des deutschen Teams, das ohne Starspielerin Satou Sabally (Folgen einer Gehirnerschütterung) auskommen muss.

Die deutschen Frauen sind erstmals seit 1998 wieder bei einer Basketball-WM dabei.

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Quelle: dpa, SID