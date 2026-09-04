Deutliche Niederlage gegen Spanien:Basketballerinnen zum WM-Start chancenlos
Das haben sich die deutschen Korbjägerinnen anders vorgestellt. Die Heim-WM beginnt für die DBB-Auswahl mit einem Debakel.
Für die deutschen Basketballerinnen hat die Heim-WM mit einer herben Enttäuschung begonnen. Gegen Medaillenkandidat Spanien musste sich das Team von Bundestrainer Olaf Lange in Berlin nach einer ernüchternden Vorstellung mit 53:83 (24:50) geschlagen geben.
Bundeskanzler Merz auf der Tribüne
Vor 12.500 Zuschauern, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) dem Vize-Europameister kaum etwas entgegenzusetzen, Spanien war mindestens eine Nummer zu groß.
Ziel der deutschen Auswahl muss nun wohl Platz zwei in der Gruppe A sein, in diesem Fall ginge es in der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale gegen den Dritten der Staffel B. Doch auch die weiteren Vorrundengegner Japan und Mali sind nicht zu unterschätzen.
Fiebich beste deutsche Werferin
Leonie Fiebich war mit 13 Punkten die beste Werferin des deutschen Teams, das ohne Starspielerin Satou Sabally (Folgen einer Gehirnerschütterung) auskommen muss.
Die deutschen Frauen sind erstmals seit 1998 wieder bei einer Basketball-WM dabei.