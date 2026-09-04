ZDFsportstudio-Newsletter: Sport satt am Wochende

Sport satt am Wochenende: Der 2. Bundesliga-Spieltag steht an, in Berlin beginnt die Basketball-WM der Frauen und es gibt jede Menge Live-Sport vom Segeln und der Leichtathletik.

Ist nach ihrer Verletzung zum Glück für die deutschen Basketballerinnen mit von der Partie: Nyara Sabally Quelle: Soeren Stache / dpa

Liebe Sport-Fans,

große Bühne, große Duelle: Bei den US Open geht es in New York weiter, in Berlin startet die Basketball-WM der Frauen - und in der Champions League der Frauen sind nach der Auslosung die Gegner des FC Bayern bekannt.

Dazu gibt’s am Wochenende jede Menge Live-Sport im ZDF: Leichtathletik, SailGP und natürlich das aktuelle sportstudio mit der Fußball-Bundesliga. Zudem die wichtigsten Geschichten, Videos, Hintergründe und ein Blick auf das, was die Sportwelt gerade bewegt.

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FC Bayern will auf Schalke nachlegen

Der zweite Bundesliga-Spieltag hat gleich mehrere Hingucker: Der FC Bayern will nach dem furiosen 5:1 zum Auftakt gegen Stuttgart nachlegen. Der Rekordmeister tritt am Samstagabend bei Schalke 04 an. Im aktuellen sportstudio gibt es die ersten frei empfangbaren Bilder des Abendspiels.

Ab 23:30 Uhr geht’s im ZDF los. Zu Gast bei Katrin Müller-Hohenstein: Vincent Wagner, Trainer von Aufsteiger SV Elversberg. Bereits ab 22:30 Uhr ist die Sendung im Stream zu sehen.

Studiogast: Vincent Wagner : Die Sendung mit Schalke 04 - Bayern München Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel FC Schalke 04 - Bayern München. Studiogast ist Vincent Wagner, Trainer des Fußball-Bundesligisten SV Elversberg. Livestream

Am Samstagnachmittag muss Dortmund bei Hoffenheim ran. Dazu treffen Leverkusen und Union Berlin aufeinander, während Aufsteiger Elversberg nach dem historischen Sieg gegen Leverkusen in Mönchengladbach nachlegen will. Und auch am Sonntag wird’s spannend: Mainz tritt beim HSV an, Frankfurt trifft auf Augsburg.

Stream-Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

Euer Live-Sport für das Wochenende bei uns

Neben dem Fußball stehen auch Leichtathletik und Segeln an. Die Leichtathletik-Weltelite trifft sich in Brüssel, die Formel 1 des Segelsports geht vor Valencia an den Start.

Leichtathletik : Diamond League in Brüssel am 4. September Leichtathletik der Extraklasse: Die letzte Station der Diamond League 2026 - live im Stream aus Brüssel. Es kommentieren Alexandra Dersch und Marc Windgassen. Live Jetzt live

Hochkaräter für Bayerns Fußballerinnen

Die Fußballerinnen des FC Bayern bekommen es in der neuen Ligaphase der Champions League mit einigen Hochkarätern zu tun: Titelverteidiger FC Barcelona, Real Madrid und Manchester City warten auf die Münchnerinnen. Dazu kommen Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon und Austria Wien. Die Ligaphase startet am 22./23. September.

Neu in dieser Saison: Das ZDF zeigt pro Spieltag eine Begegnung live sowie Highlights anderer Spiele.

Champions League der Frauen : Auslosung der Ligaphase vom 4. September Wer spielt gegen wen in der Ligaphase der Frauen-Champions-League 2026/27? Die Auslosung relive. Kommentatorin: Claudia Neumann. Expertin: Kathrin Lehmann. Video 60:16

Zwei Rasen-Rückkehrerinnen

Passend dazu gab's unter der Woche freudige Nachrichten für den FC Bayern. Lena Oberdorf und Giulia Gwinn gaben gegen Mainz 05 ihr Comeback.

Lena Oberdorf und Giulia Gwinn haben gegen Mainz 05 ihr Comeback nach langer Verletzungspause gegeben. Gwinn erzielte sogar einen Treffer. 01.09.2026 | 0:17 min

Empfehlungen der Woche

Von wegen Plan B: Vincent Kompany ist ein Glücksfall für den FC Bayern. Sportlich begeistert er mit modernen Methoden, neben dem Platz mit Empathie und den stets richtigen Worten. In der neuen Folge unseres Fußball-Formats "Bolzplatz" haben wir den Trainer des Rekordmeisters und seine Arbeit in den Blickpunkt gerückt.

Von wegen Plan B: Vincent Kompany ist ein Glücksfall für den FC Bayern. Sportlich begeistert er mit modernen Methoden, neben dem Platz mit Empathie und den stets richtigen Worten. 03.09.2026 | 16:23 min

Auch wenn Novak Djokovic bei den US Open dramatisch ausgeschieden ist, lohnt sich ein Blick auf seine Geschichte: Olympia-Gold, Rekorde, Tränen und die Frage, warum der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten so polarisiert. Aber schaut selbst:

Novak Djokovic gewinnt mit 37 Olympia-Gold und bricht weinend zusammen. Hinter den Tränen steckt die Geschichte eines Ausnahmesportlers, der polarisiert wie kaum ein anderer. 04.09.2026 | 12:42 min

Wir begleiten euch durch dieses ereignisreiche Sport-Wochenende. Alle wichtigen Ergebnisse, Highlights und Geschichten gibt es wie immer bei ZDFheute und bei ZDFsportstudio.de. Und keine Sorge: Wer etwas am Wochenende verpasst hat, bekommt am Montag ein Update mit allen Highlights kompakt und einen Ausblick auf die Woche.