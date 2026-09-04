Auf den Deutschen Meister warten harte Lose in der Women’s Champions League. Der FC Bayern duelliert sich mit dem FC Barcelona, Paris St. Germain, Real Madrid und Manchester City.

Wer spielt gegen wen in der Ligaphase der Frauen-Champions-League 2026/27? Die Auslosung relive. Kommentatorin: Claudia Neumann. Expertin: Kathrin Lehmann. 04.09.2026 | 60:16 min

Hatte Bianca Rech mit einem derart schweren Los gerechnet? Nachdem die schwedische Ikone Lotta Schelin in der UEFA-Zentrale in Nyon auf den Buzzer gedrückt hatte, um die Gegner in der Ligaphase der Women’s Champions League zu ermitteln, verzog die Sportdirektorin des FC Bayern keine Miene.

Das Losglück war den Münchnerinnen nicht hold: Mit dem FC Barcelona (Heimspiel), Paris St. Germain (Auswärtsspiel), Real Madrid (H) und Manchester City (H) warten in den ersten sechs Partien bereits vier Kracher. Weitere Gegner sind Benfica Lissabon (A) und Austria Wien (A). Die genauen Anstoßzeiten für die sechs Spieltage will die UEFA am Samstag bekannt geben.

Bayern wollen wieder lange mitmischen

Das sind anspruchsvolle Aufgaben für die deutschen Doublesiegerinnen, die erstmals ihre Heimspiele im Sportpark Unterhaching austragen. Dreimal bei diesen namhaften Gegnern vor ausverkauftem Haus? Für Rech ist klar, dass es auch in dieser Saison international wieder weit gehen soll.

"Das Double zu gewinnen, ist immer etwas Besonderes, aber was die letzte Saison wirklich einzigartig gemacht hat, war das Halbfinale in der UEFA Women's Champions League."

Diese Spiele waren unglaublich bewegend. „ FCB-Sportdirektorin Bianca Rech über die Halbfinalspiele

Die Bayern um Deutschlands Fußballerin des Jahres Giulia Gwinn scheiterten bekanntlich erst am Titelverteidiger FC Barcelona (1:1, 2:4).

Kathrin Lehmann sieht gute Chance aufs Halbfinale

Können die Münchnerinnen erstmals in der Geschichte ins Finale kommen? "Die Chancen stehen sehr gut, weil Bayern das Team zusammenhalten und wachsen konnte. Sie habe eine sichere Chance, ins Halbfinale zu kommen", glaubt ZDF-Expertin Kathrin Lehmann, die von 2001 bis 2003 selbst als Torhüterin beim FC Bayern gespielt hat.

Doch zuerst gilt es, in der Ligaphase möglichst einen der ersten vier Plätze zu belegen, um sich direkt fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Real Madrid aus dem zweiten Topf hat sich im Sommer erheblich verstärkt, unter anderem mit der deutschen Stammkraft Elisa Senß, um die Lücke zum Rivalen Barcelona zu schließen.

Ligaphase 1. Spieltag: 22./23. September

2. Spieltag: 30. September/1. Oktober

3. Spieltag: 28./29. Oktober

4. Spieltag: 10./11. November

5. Spieltag: 18./19. November

6. Spieltag: 16. Dezember Play-offs der K.-o.-Phase Hinspiele: 3./4. Februar

Rückspiele: 10./11. Februar Viertelfinale Hinspiele: 23./24. März

Rückspiele: 31. März/1. April Halbfinale Hinspiele: 1./2. Mai

Rückspiele: 8./9. Mai Finale (Stadion Narodowy, Warschau) 28., 29. oder 30. Mai

Manchester City aus dem dritten Topf ist immerhin englischer Meister - und hat gerade die deutsche Nationalspielerin Carlotta Wamser verpflichtet, die nun mit ihren DFB-Kolleginnen Rebecca Knaak und Sydney Lohmann für die Citizens aufläuft.

UEFA-Direktorin Keßler begrüßt das Format

Zum zweiten Male wird auch die Women’s Champions League in einer Ligaphase ausgetragen. UEFA-Frauenfußball-Direktorin Nadine Keßler, die selbst dreimal die Champions League gewann, ist zufrieden mit dem neuen Format, das mehr Spannung erzeugt.

Der FC Barcelona hat das Champions-League-Finale der Frauen gewonnen. Gegen OL Lyonnes gewannen sie deutlich. Enthält virtuelle Bandenwerbung. 23.05.2026 | 8:22 min

Lehmann glaubt, dass die Finalisten Barcelona und OL Lyonnes die Gejagten sein werden.

Barcelona ist sicherlich als Titelverteidiger das Team, das man schlagen muss. „ ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann

Der Weggang der zweimaligen Weltfußballerin Alexia Putellas sei vergleichbar, als wenn man ein Denkmal wegnähme. Trotzdem würden noch zehn Topspielerinnen für die Katalaninnen auflaufen, nur "nicht mehr 20 Topstars".

England, Frankreich und Italien stellen je drei Teilnehmer

Dass es nur einen deutschen Vertreter gibt, bedauert die ZDF-Expertin außerordentlich. Gerade das Aus des VfL Wolfsburg sei nach dem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen Inter Mailand eine Ernüchterung gewesen.

"Wolfsburg hatte alle Trümpfe in ihren Händen. Das tat richtig weh. Da bin ich sehr enttäuscht, emotional angeschlagen. Es ist wichtig, dass Wolfsburg und Deutschland wieder die Kurve bekommen", sagte die Schweizerin im ZDF-Livestream.

Die Suche nach dem Bayern-Verfolger

Die Liga brauche eine zweite Kraft hinter dem FC Bayern. Sie forderte vom Werksklub "sehr viel Investment, Geduld und eine Überzeugung, wieder ein Leuchtturm zu werden". Auch Eintracht Frankfurt habe sich international nicht von der besten Seite präsentiert.

Die Frauen des VfL Wolfsburgs und von Eintracht Frankfurt werden nicht an der Champions League teilnehmen. Wolfsburg verlor bei Inter Mailand im Elfmeterschießen, Frankfurt gegen PSG nach Verlängerung. 03.09.2026 | 1:23 min

Lehmann würde sich wünschen, dass Frankfurt sich nicht mit der Rolle als dritte Kraft begnüge. England, Frankreich und Italien haben im Gegensatz zu Deutschland drei Teams in die Ligaphase gebracht, stellten damit die Hälfte der 18 Teilnehmer.

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