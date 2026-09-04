53:83 gegen Spanien bei Basketball-WM : Frieda Bühner: "Wir waren nicht physisch genug"

04.09.2026 | 20:50 |

Nach dem 53:83 gegen Spanien herrsche noch Frust, "aber ab heute null Uhr müssen wir es abgehakt haben", sagt Nationalspielerin Frieda Bühner über den verpatzten WM-Start.