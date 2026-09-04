Bilderserie
53:83 gegen Spanien bei Basketball-WM:Frieda Bühner: "Wir waren nicht physisch genug"
|
Nach dem 53:83 gegen Spanien herrsche noch Frust, "aber ab heute null Uhr müssen wir es abgehakt haben", sagt Nationalspielerin Frieda Bühner über den verpatzten WM-Start.
Thema
Deutliche Niederlage gegen Spanien:Basketballerinnen zum WM-Start chancenlosmit Video1:38
Glasklarer Favorit bei der WM:Das Erfolgsgeheimnis der US-Basketballerinnenvon Pauline Herrle
Frauen-Basketball-WM:DBB-Vize Demirel hofft auf guten StartVideo3:51
- Vorab
Sport | Sport Dokus:Macherinnen - die neue Ära im Basketballvon Thomas Pletzinger und Timon ModersohnVideo58:32
Basketball-Kapitänin vor WM:Gülich: "Cool, dass wir jetzt Vorbilder sein können"Video11:46
- FAQ
Zweite WM-Teilnahme für Deutschland:Alles Wichtige zur Basketball-WM der Frauen in Berlinvon Pauline Herrlemit Video58:32
Basketball-WM:Kinderreporter Oskar trifft Marie GülichVideo2:48
Knappe Niederlage gegen Türkei:Misslungener WM-Test für Basketballerinnenvon Kathrin BräuerVideo1:21
Mehr News aus dem Sport
Moderner Trainer mit viel Empathie :Wie Vincent Kompany beim FC Bayern eine Ära prägen kann
mit Video16:23