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Frieda Bühner über das 53:83 gegen Spanien bei Basketball-WM

53:83 gegen Spanien bei Basketball-WM:Frieda Bühner: "Wir waren nicht physisch genug"

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Frieda Bühner

Nach dem 53:83 gegen Spanien herrsche noch Frust, "aber ab heute null Uhr müssen wir es abgehakt haben", sagt Nationalspielerin Frieda Bühner über den verpatzten WM-Start.

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