Auch Schott gewinnt Medaille:Para-Schwimm-EM: Tanja Scholz mit Weltrekord zu Gold
Schwimmerin Tanja Scholz hat sich bei der Para-Schwimm-EM die Goldmedaille gesichert. Sie gewann über 50 Meter Brust in der Klasse SB2.
Tanja Scholz hat Grund zur Freude. Bei der Para-Schwimm-EM im türkischen Kocaeli schwamm die 42-Jährige, die schon in Paris über die 150 Meter Lagen zu paralympischen Gold gewommen war, deutlich schneller als die Konkurrenz und sicherte sich über 50 Meter Brust in der Startklasse SB 2 den Titel in einer Zeit von 56,44 Sekunden.
Damit verbesserte sie ihren eigenen Weltrekord um mehr als vier Sekunden. Sie ist somit die erste Athletin, die in der Startklasse SB 2 über 50 Meter Brust unter einer Minute blieb.
"Es ist ein wunderbares Gefühl, es ist ein Märchen für mich. Mein Titel-Set ist komplett, jetzt kann ich nach Hause", sagte die Elmshornerin lachend:
Schwimmerinnen in der Startklasse SB 2 haben massive Funktionseinbußen an den Gliedmaßen, wie beispielsweise fehlende Gliedmaßen, erhebliche Gelenkversteifungen oder stark reduzierte Muskelkraft und Koordination in Armen und Beinen. Scholz ist seit einem Reitunfall im Jahr 2020 inkomplett querschnittsgelähmt.
Schott holt Silber über 100 Meter Rücken
Und Team Deutschland durfte sich über eine zweite Medaille an diesem Tag freuen. Verena Schott holte sich über 100 Meter Rücken in der Klasse S6. Die Europarekordlerin über diese Strecke musste sich in einer Zeit von 1:29:41 Minuten nur der Schweizerin Nora Meister geschlagen geben, die in 1:24:53 Minuten Gold gewann.
Schwimmerinnen in der Startklasse S6 können ihre Arme voll einsetzen und haben eine moderate Rumpfkontrolle, können aber keine funktionelle, vortriebsrelevante Beinmuskulatur nutzen (z. B. bei bestimmten Querschnittlähmungen). Schott ist nach einem Unfall im Jugendalter inkomplett querschnittsgelähmt.
Para-Schwimm-EM läuft noch bis Samstag
Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) tritt beim noch bis Samstag laufenden Jahreshöhepunkt mit 22 Sportlerinnen und Sportlern an, es ist das größte internationale Aufgebot seit 15 Jahren. Ursprünglich war geplant, dass die EM im Sommer in Eindhoven stattfindet.
Doch die Niederlande zog sich wegen der Starterlaubnis für Russen und Belarussen unter eigener Flagge als Ausrichter zurück. Nach mehreren Verlegungen übernahm schließlich mit Kocaeli eine Provinz westlich von Istanbul die Austragung.
Name / Jahrgang / Startklasse / Verein
Elena Semechin / 1993 / S12 / Berliner Schwimmteam
Mira Jeanne Maack /2004 / S8, SB7, SM8 / Berliner Schwimmteam
Johanna Döhler / 2010/ S13/ Berliner Schwimmteam
Florian Reiter / 2008 / S14 / Berliner Schwimmteam
Tabea Teschauer / 2006 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam
Charlotte Leonora Kast / 2008 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam
Janis McDavid / 1991 / S1, SB1, SM1 / Berliner Schwimmteam
Tanja Scholz / 1984 / S4, SB2, SM3 / PSV Union Neumünster
Gina Böttcher / 2001 / S4, SB3, SM4 / SV Motor Babelsberg
Nisanur Kocabas / 2012 / S6, SB5, SM6 / SV Motor Babelsberg
Verena Schott / 1989 / S6, SB5, SM6 / BPRSV
Josia Topf / 2003 / S3, SB3, SM3 / SV Motor Babelsberg
Linus Harms / 2004 / S10, SB9, SM10 / SV Motor Babelsberg
Taliso Engel / 2002 / S13 / SG Bayer
Maurice Wetekam / 2006 / S9, SB9, SM9 / SG Bayer
Philip Hebmüller / 2007 / S13 / SG Neuss
Mieke Sophie Leiße / 2011 / S13 / PSV Essen 1922
Julian Jeremy Füllgraf / 2005 / S14 / VfL Osnabrück
Alessia Tina Kollmar /2011 / S7, SB6, SM7 / SC Regensburg
Marlon Jung / 2009 / SB9 / SSV Leutzsch
Balint Köszegvary / 2008 / S10, SB9, SM10 / SC Delphin Lübeck
Judith Pein / 2008 / S14 / SG PSV-MFZK Schwerin