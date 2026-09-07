Para-Schwimm-EM: Tanja Scholz mit Weltrekord zu Gold

Schwimmerin Tanja Scholz hat sich bei der Para-Schwimm-EM die Goldmedaille gesichert. Sie gewann über 50 Meter Brust in der Klasse SB2.

Tanja Scholz hat bei der Para-Schwimm-EM Gold geholt. Über 50 Meter Brust schlug die 42-Jährige in der Klasse SB 2 als erste an und unterbot dabei ihren eigenen Weltrekord. 07.09.2026 | 0:46 min

Tanja Scholz hat Grund zur Freude. Bei der Para-Schwimm-EM im türkischen Kocaeli schwamm die 42-Jährige, die schon in Paris über die 150 Meter Lagen zu paralympischen Gold gewommen war, deutlich schneller als die Konkurrenz und sicherte sich über 50 Meter Brust in der Startklasse SB 2 den Titel in einer Zeit von 56,44 Sekunden.

Damit verbesserte sie ihren eigenen Weltrekord um mehr als vier Sekunden. Sie ist somit die erste Athletin, die in der Startklasse SB 2 über 50 Meter Brust unter einer Minute blieb.

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"Es ist ein wunderbares Gefühl, es ist ein Märchen für mich. Mein Titel-Set ist komplett, jetzt kann ich nach Hause", sagte die Elmshornerin lachend:

Es war mein Traum, unter einer Minute zu schwimmen. Dafür habe ich so hart trainiert und einen Neustart gewagt. Es ist großartig. „ Tanja Scholz

Schwimmerinnen in der Startklasse SB 2 haben massive Funktionseinbußen an den Gliedmaßen, wie beispielsweise fehlende Gliedmaßen, erhebliche Gelenkversteifungen oder stark reduzierte Muskelkraft und Koordination in Armen und Beinen. Scholz ist seit einem Reitunfall im Jahr 2020 inkomplett querschnittsgelähmt.

Schott holt Silber über 100 Meter Rücken

Und Team Deutschland durfte sich über eine zweite Medaille an diesem Tag freuen. Verena Schott holte sich über 100 Meter Rücken in der Klasse S6. Die Europarekordlerin über diese Strecke musste sich in einer Zeit von 1:29:41 Minuten nur der Schweizerin Nora Meister geschlagen geben, die in 1:24:53 Minuten Gold gewann.

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Schwimmerinnen in der Startklasse S6 können ihre Arme voll einsetzen und haben eine moderate Rumpfkontrolle, können aber keine funktionelle, vortriebsrelevante Beinmuskulatur nutzen (z. B. bei bestimmten Querschnittlähmungen). Schott ist nach einem Unfall im Jugendalter inkomplett querschnittsgelähmt.

Para-Schwimm-EM läuft noch bis Samstag

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) tritt beim noch bis Samstag laufenden Jahreshöhepunkt mit 22 Sportlerinnen und Sportlern an, es ist das größte internationale Aufgebot seit 15 Jahren. Ursprünglich war geplant, dass die EM im Sommer in Eindhoven stattfindet.

Doch die Niederlande zog sich wegen der Starterlaubnis für Russen und Belarussen unter eigener Flagge als Ausrichter zurück. Nach mehreren Verlegungen übernahm schließlich mit Kocaeli eine Provinz westlich von Istanbul die Austragung.

Deutsche Starter bei der Para-Schwimm-EM 2026 Name / Jahrgang / Startklasse / Verein



Elena Semechin / 1993 / S12 / Berliner Schwimmteam



Mira Jeanne Maack /2004 / S8, SB7, SM8 / Berliner Schwimmteam



Johanna Döhler / 2010/ S13/ Berliner Schwimmteam



Florian Reiter / 2008 / S14 / Berliner Schwimmteam



Tabea Teschauer / 2006 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam



Charlotte Leonora Kast / 2008 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam



Janis McDavid / 1991 / S1, SB1, SM1 / Berliner Schwimmteam



Tanja Scholz / 1984 / S4, SB2, SM3 / PSV Union Neumünster



Gina Böttcher / 2001 / S4, SB3, SM4 / SV Motor Babelsberg



Nisanur Kocabas / 2012 / S6, SB5, SM6 / SV Motor Babelsberg



Verena Schott / 1989 / S6, SB5, SM6 / BPRSV



Josia Topf / 2003 / S3, SB3, SM3 / SV Motor Babelsberg



Linus Harms / 2004 / S10, SB9, SM10 / SV Motor Babelsberg



Taliso Engel / 2002 / S13 / SG Bayer



Maurice Wetekam / 2006 / S9, SB9, SM9 / SG Bayer



Philip Hebmüller / 2007 / S13 / SG Neuss



Mieke Sophie Leiße / 2011 / S13 / PSV Essen 1922



Julian Jeremy Füllgraf / 2005 / S14 / VfL Osnabrück



Alessia Tina Kollmar /2011 / S7, SB6, SM7 / SC Regensburg



Marlon Jung / 2009 / SB9 / SSV Leutzsch



Balint Köszegvary / 2008 / S10, SB9, SM10 / SC Delphin Lübeck



Judith Pein / 2008 / S14 / SG PSV-MFZK Schwerin

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Quelle: ZDF, SID