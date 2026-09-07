Die Bundesliga lieferte Wagner-Wahnsinn mit Elversberg in Gladbach, Comebacks und Überraschungen. Die deutschen Basketballerinnen verloren und siegten je einmal bei der Heim-WM.

Elversberg-Trainer Vincent Wagner jubelt mit seinen Spielern über den zweiten Bundesliga-Sieg. Quelle: dpa

Liebe Sport-Fans,

was gibt es Besseres, als mit einem Update zu den wichtigsten Ereignissen im Sport in die Woche zu starten? Die Bundesliga hat am zweiten Spieltag im Vergleich zum Auftakt in Sachen Spektakel nochmal einen draufgesetzt. Und auch die 2. Runde vom DFB-Pokal verspricht torreiche Unterhaltung.

Dazu haben am Wochenende die deutschen Basketballerinnen bei der Heim-WM Begeisterung ausgelöst. Und in der kommenden Woche dröhnt aus den Stadien Europas dann endlich wieder "The Champiooons" und die Königsklasse geht los.

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Elversberg vor den Bayern in der Tabelle

Vor seinem Besuch im aktuellen sportstudio hat Vincent Wagner einen Nachmittag mit seiner SV Elversberg erlebt, dem selbst das Wort "ereignisreich" nicht gerecht wird: Rückstand, Fehlentscheidung gegen die eigene Mannschaft, vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt und am Ende 4:3 (1:2) gewonnen. Da lohnt es sich allemal, die Highlights der Partie Elversberg gegen Gladbach anzuschauen.

Aufsteiger SV Elversberg gewinnt auch das zweite Saisonspiel. Bei Borussia Mönchengladbach kommen die Saarländer nach einem 1:3-Rückstand noch einmal zurück. 07.09.2026 | 12:27 min

Dass die SVE in der Tabelle nun vor dem FC Bayern steht, liegt an einem überraschenden Punktverlust des Rekordmeisters. Die Mannschaft von Vincent Kompany kam gegen Aufsteiger Schalke nicht über ein 0:0 hinaus.

Aufsteiger Schalke 04 sammelt gegen den haushohen Favoriten aus München seinen ersten Punkt. Der überragende Mann des Abends ist Torwart Loris Karius. 07.09.2026 | 10:45 min

Irres BVB-Comeback

In Sinsheim sah es lange nach einem Sieg für Hoffenheim aus, doch der BVB hatte andere Pläne. Nach 0:2 drehte Dortmund die Partie und gewann mit 3:2. Damit stehen die Schwarzgelben bei der maximalen Punkteausbeute nach zwei Spieltagen.

3:2 nach 0:2: Borussia Dortmund hat bei starken Hoffenheimern große Probleme und liegt zunächst klar hinten. Ein Doppelschlag und ein Eigentor drehen die Partie. 07.09.2026 | 11:03 min

Dazu gab es noch mehrere sehr torreiche Partien am Wochenende, da lohnt sich das Anschauen der Highlights doppelt und dreifach.

Alle Spiele, alle Tore gibt's montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

Im zweiten Anlauf läuft es bei den Basketballerinnen

Nach einer deutlichen Auftaktniederlage gegen Spanien sind die deutschen Basketballerinnen beim zweiten Spiel der Heim-WM in Fahrt gekommen. Außerdem gab es am Wochenende noch die Diamond League, die DFB-Pokalauslosung und torreiche Unterhaltung in der Frauen-Bundesliga. Dazu wird in New York bei den US Open auch noch Tennis gespielt und Alexander Zverev steht nach mehreren langen Spielen im Achtelfinale.

Zweimal Champions League im ZDF

Die Champions League der Männer startet in dieser Woche mit vier deutschen Team: Die Bayern sind gegen Bodo/Glimt, die Überraschungsmannschaft der letzten Saison, gefordert. Dortmund spielt gegen Villarreal, Stuttgart gegen Stavanger aus Norwegen und RB Leipzig trifft auf Como.



Mittwoch ab 23 Uhr im TV und Stream

Donnerstag ab 23:15 Uhr im TV und Stream

Einzelclips der Spiele immer an beiden Tagen ab 23 Uhr auf ZDFheute.de und ZDFsportstudio.de Doch die beste Nachricht lautet: Am Mittwoch und am Donnerstag gibt es die Königsklasse mit den Highlights im sportstudio Champions League zu genießen:

das aktuelle sportstudio mit Gast Vincent Wagner

Wenn ein Schulleiter mit einem Lehrer redet, denkt man nicht sofort an Fußball. Doch im sportstudio am Samstag wurde Elversberg-Trainer Vincent Wagner, vor seinem Einstieg als Coach Lehrer, von einem Besuch seines ehemaligen Chefs überrascht. Es war nur einer von vielen sehenswerten Momenten beim sportstudio-Besuch von Wagner.

Vincent Wagner, Trainer der SV Elversberg, spricht über das verrückte Spiel in Mönchengladbach, seine gelb-rote Karte und was die Farbe Grün für ihn bedeutet. 05.09.2026 | 16:54 min

Ausblick: Samstag, 12.9.2026, ab 22:30 Uhr im Stream (ab 23:30 Uhr im TV): aktuelles sportstudio mit Gast Miron Muslic.

Das vergangene Sportwochenende war wieder einmal ein wahrer Genuss. Unser Newsletter hilft sicher dabei, es zum Wochenstart zu genießen. Die gute Nachricht für alle Sport-Fans lautet: Die nächsten Highlights stehen vor der Tür.