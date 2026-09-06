DFB-Pokal - Auslosung der 2. Runde:1. FC Magdeburg kriegt die Bayern

Die 16 Spiele in der zweiten Runde des DFB-Pokals sind ausgelost, ein rechter Knaller ist nicht dabei. Das große Los zog Zweitligist 1. FC Magdeburg, der beim FC Bayern antritt.

Saison 2000/2001: Oberligist FCM wirft den späteren Champions-League-Sieger FC Bayern aus dem Pokal. Dirk Hannemann (Mitte), Matchwinner im Elfmeterschießen, wird von Mitspielern fast umgerannt. Oliver Kahn im Hintergrund mag nicht hinsehen. Quelle: Imago / Contrast

Zweitligist 1. FC Magdeburg ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Herausforderer von Titelverteidiger und Rekordmeister Bayern München. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund; die Bayern haben dabei Heimvorteil. Die Spiele in der Runde der besten 32 Mannschaften werden am 27. und 28. Oktober ausgetragen.

Der FC Bayern München hat das Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 (0:0) gewonnen. Harry Kane avancierte durch seinen Dreierpack zum Matchwinner. 23.05.2026 | 5:59 min

Rekordpokalsieger vs. Rekordpokalsieger

Es wird der zweite Vergleich des Rekordpokalsiegers der DDR (7/gemeinsam mit Dynamo Dresden) und den Münchnern (21 Triumphe) im DFB-Pokal: In der Saison 2000/01 warf der damalige Oberligist FCM die Bayern im Elfmeterschießen überraschend aus dem Wettbewerb - anschließend wurden die Münchner Meister und Champions-League-Sieger.

ARD-Experte Bastian Schweinsteiger zog zudem die Bundesliga-Duelle zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin, Borussia Dortmund und Werder Bremen, dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt sowie SC Paderborn und VfB Stuttgart.

Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat in der ersten Runde des DFB-Pokals eine peinliche Vorstellung abgeliefert. Beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II ging der FCH mit 2:5 unter. 23.08.2026 | 4:23 min

Jeddeloh II, Bezwinger des Erstliga-Absteigers 1. FC Heidenheim und als Regionalligist der niederklassigste Klub im Lostopf, trifft auf Zweitligist Hertha BSC.

Ansetzungen der 2. Runde im DFB-Pokal - 27./28. Oktober

Borussia Dortmund - Werder Bremen

Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg

SC Freiburg - VfL Wolfsburg

1. FC Köln - Union Berlin

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC

SC Paderborn - VfB Stuttgart

SV Elversberg - Darmstadt 98

SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg

SSV Jeddeloh II - Hertha BSC

Rot-Weiss Essen - RB Leipzig

Dynamo Dresden - Schalke 04

VfL Bochum - FSV Mainz 05

Holstein Kiel - TSG Hoffenheim

Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern



Weitere Termine

Achtelfinale: 1. und 2. Dezember

Viertelfinale: 2./3. und 9./10. Februar

Halbfinale: 20. und 21. April

Finale: 29. Mai in Berlin Bayern München - 1. FC MagdeburgBorussia Dortmund - Werder BremenBayer Leverkusen - 1. FC NürnbergSC Freiburg - VfL Wolfsburg1. FC Köln - Union BerlinHamburger SV - Eintracht FrankfurtBorussia Mönchengladbach - Karlsruher SCSC Paderborn - VfB StuttgartSV Elversberg - Darmstadt 98SG Sonnenhof Großaspach - FC AugsburgSSV Jeddeloh II - Hertha BSCRot-Weiss Essen - RB LeipzigDynamo Dresden - Schalke 04VfL Bochum - FSV Mainz 05Holstein Kiel - TSG HoffenheimHannover 96 - 1. FC Kaiserslautern