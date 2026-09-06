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Sport

DFB-Pokal-Auslosung: 1. FC Magdeburg kriegt die Bayern

DFB-Pokal - Auslosung der 2. Runde:1. FC Magdeburg kriegt die Bayern

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Die 16 Spiele in der zweiten Runde des DFB-Pokals sind ausgelost, ein rechter Knaller ist nicht dabei. Das große Los zog Zweitligist 1. FC Magdeburg, der beim FC Bayern antritt.

Dirk Hannemann (Mitte) wird nach dem gewonnenen Elfmeterschießen gegen den FC Bayern von seinen Mitspielern Schmidt und Holz fast umgerannt. Links blickt Oliver Kahn enttäuscht.

Saison 2000/2001: Oberligist FCM wirft den späteren Champions-League-Sieger FC Bayern aus dem Pokal. Dirk Hannemann (Mitte), Matchwinner im Elfmeterschießen, wird von Mitspielern fast umgerannt. Oliver Kahn im Hintergrund mag nicht hinsehen.

Quelle: Imago / Contrast

Zweitligist 1. FC Magdeburg ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Herausforderer von Titelverteidiger und Rekordmeister Bayern München. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund; die Bayern haben dabei Heimvorteil. Die Spiele in der Runde der besten 32 Mannschaften werden am 27. und 28. Oktober ausgetragen.

Harry Kane am 23.05.26

Der FC Bayern München hat das Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 (0:0) gewonnen. Harry Kane avancierte durch seinen Dreierpack zum Matchwinner.

23.05.2026 | 5:59 min

Rekordpokalsieger vs. Rekordpokalsieger

Es wird der zweite Vergleich des Rekordpokalsiegers der DDR (7/gemeinsam mit Dynamo Dresden) und den Münchnern (21 Triumphe) im DFB-Pokal: In der Saison 2000/01 warf der damalige Oberligist FCM die Bayern im Elfmeterschießen überraschend aus dem Wettbewerb - anschließend wurden die Münchner Meister und Champions-League-Sieger.

ARD-Experte Bastian Schweinsteiger zog zudem die Bundesliga-Duelle zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin, Borussia Dortmund und Werder Bremen, dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt sowie SC Paderborn und VfB Stuttgart.

Torjubel zum 3:1 Führungstor von Haris Hyseni (SSV Jeddeloh II, 37) am 23.08.2026 in Oldenburg.

Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat in der ersten Runde des DFB-Pokals eine peinliche Vorstellung abgeliefert. Beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II ging der FCH mit 2:5 unter.

23.08.2026 | 4:23 min

Jeddeloh II, Bezwinger des Erstliga-Absteigers 1. FC Heidenheim und als Regionalligist der niederklassigste Klub im Lostopf, trifft auf Zweitligist Hertha BSC.

Bayern München - 1. FC Magdeburg
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg
SC Freiburg - VfL Wolfsburg
1. FC Köln - Union Berlin
Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC
SC Paderborn - VfB Stuttgart
SV Elversberg - Darmstadt 98
SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg
SSV Jeddeloh II - Hertha BSC
Rot-Weiss Essen - RB Leipzig
Dynamo Dresden - Schalke 04
VfL Bochum - FSV Mainz 05
Holstein Kiel - TSG Hoffenheim
Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern

Weitere Termine
  • Achtelfinale: 1. und 2. Dezember
  • Viertelfinale: 2./3. und 9./10. Februar
  • Halbfinale: 20. und 21. April
  • Finale: 29. Mai in Berlin
Quelle: SID
Über das Thema berichtete sportstudio.de zuletzt am 02.09.2026 um 23:11 Uhr im Beitrag "FC Bayern lässt Osnabrück keine Chance".
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