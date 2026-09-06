DFB-Pokal - Auslosung der 2. Runde:1. FC Magdeburg kriegt die Bayern
Die 16 Spiele in der zweiten Runde des DFB-Pokals sind ausgelost, ein rechter Knaller ist nicht dabei. Das große Los zog Zweitligist 1. FC Magdeburg, der beim FC Bayern antritt.
Zweitligist 1. FC Magdeburg ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Herausforderer von Titelverteidiger und Rekordmeister Bayern München. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund; die Bayern haben dabei Heimvorteil. Die Spiele in der Runde der besten 32 Mannschaften werden am 27. und 28. Oktober ausgetragen.
Rekordpokalsieger vs. Rekordpokalsieger
Es wird der zweite Vergleich des Rekordpokalsiegers der DDR (7/gemeinsam mit Dynamo Dresden) und den Münchnern (21 Triumphe) im DFB-Pokal: In der Saison 2000/01 warf der damalige Oberligist FCM die Bayern im Elfmeterschießen überraschend aus dem Wettbewerb - anschließend wurden die Münchner Meister und Champions-League-Sieger.
ARD-Experte Bastian Schweinsteiger zog zudem die Bundesliga-Duelle zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin, Borussia Dortmund und Werder Bremen, dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt sowie SC Paderborn und VfB Stuttgart.
Jeddeloh II, Bezwinger des Erstliga-Absteigers 1. FC Heidenheim und als Regionalligist der niederklassigste Klub im Lostopf, trifft auf Zweitligist Hertha BSC.
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg
SC Freiburg - VfL Wolfsburg
1. FC Köln - Union Berlin
Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC
SC Paderborn - VfB Stuttgart
SV Elversberg - Darmstadt 98
SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg
SSV Jeddeloh II - Hertha BSC
Rot-Weiss Essen - RB Leipzig
Dynamo Dresden - Schalke 04
VfL Bochum - FSV Mainz 05
Holstein Kiel - TSG Hoffenheim
Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern
Weitere Termine
- Achtelfinale: 1. und 2. Dezember
- Viertelfinale: 2./3. und 9./10. Februar
- Halbfinale: 20. und 21. April
- Finale: 29. Mai in Berlin