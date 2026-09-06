  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Zverev: Bälle bei US Open "absolute Vollkatastrophe"

Nach Sieg über Tabilo:Zverev: Bälle sind "absolute Vollkatastrophe"

|
Alexander Zverev

Angesprochen auf die Kritik an den bei US Open gespielten Bällen, findet Alexander Zverev klare Worte. Und er sei nicht der einzige, der sich über die Qualität ärgere, sagt Zverev nach seinem Drittrundensieg über Alejandro Tabilo.

"Man tut immer so, als sei ich der einzige, der darüber spricht", sagt Zverev im Interview mit ZDF-Reporter Jannik Schneider: "Aber jeder einzelne Spieler und auch Carlos Alcaraz hat gesagt: Das ist ne absolute Vollkatastrophe."

Das sage er nicht nur, "weil ich die amerikanische Saison etwas schlechter gespielt habe. Ich finde, dass die Wilson-Bälle eine absolute Vollkatastrophe sind - egal, ob ich das Turnier gewinne oder verliere". Im Nachteil sieht er sich deswegen nicht, denn: "Das ist für jeden Spieler so."

Zu seiner Leistung beim Dreisatzsieg gegen Tabilo sagt Zverev: "Es wird besser - und ich hoffe, es wird in den nächsten Runden noch besser.

Auch andere klagen über Bälle

Über die Bälle bei Turnieren in den USA hatten sich zuletzt öffentlich auch andere Tennisstars beklagt: Venus Williams bemängelte die Qualität. Taylor Fritz beklagte die Unterschiede zwischen Trainingsbällen aus dem Handel und den Bällen auf der Tour. Und Novak Djokovic sieht schon seit der Corona-Zeit eine Veränderung.

Nachrichten | ZDFheute Update
:ZDFsportstudio Newsletter

Alle Highlights aus Bundesliga, DFB-Pokal und anderen Sport-Highlights sowie die wichtigsten Nachrichten.
TV-Kameramann beim Fußballspiel
Über das Thema berichtete das ZDF am 04.09.2026 in der 19-Uhr-Nachrichten-Sendung um 19:19 Uhr.
Thema
Sport

Mehr zum Thema

  1. Alexander Zverev im ZDF-Interview

    Nach Kampfsieg bei US-Open:Zverev: "Tue mich in New York immer schwer"

    Video0:32
  2. Alexander Zverev jubelt mit nacktem Oberkörper und breitet die Arme aus

    6:4, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3 gegen Halys:Zverev liefert nächsten Fünf-Satz-Krimi

    von Susanne Simon
    Video0:34
  3. Amanda Anisimova am 05.09.26

    Das Wichtigste von den US Open:Vorjahresfinalistin Anisimova ist raus

  4. Alexander Zverev beim Einspielen im Arthur Ashe Stadium

    Tennis - US Open:Zverev zittert sich in fünf Sätzen weiter

    mit Video1:18
  5. Alexander Zverev im Interview nach seinem Sieg bei den US Open gegen Lorenzo Sonego.

    Zverev nach Sieg über Sonego:"War sehr schwer, ihn zu breaken"

    von Jannik Schneider
    Video0:40
  6. US-Open: Zverev siegt nach Krimi

    Erste Runde:US Open: Zverev siegt nach Krimi

    von Sylvia Warnke
    Video1:18
  7. Novak Djokovic reagiert

    Die Kunst des Loslassens :Tennis: Djokovic und das schwierige Ende der "Big Three"

    von Jannik Schneider
    mit Video10:58

Sport-Nachrichten