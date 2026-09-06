Angesprochen auf die Kritik an den bei US Open gespielten Bällen, findet Alexander Zverev klare Worte. Und er sei nicht der einzige, der sich über die Qualität ärgere, sagt Zverev nach seinem Drittrundensieg über Alejandro Tabilo.

"Man tut immer so, als sei ich der einzige, der darüber spricht", sagt Zverev im Interview mit ZDF-Reporter Jannik Schneider: "Aber jeder einzelne Spieler und auch Carlos Alcaraz hat gesagt: Das ist ne absolute Vollkatastrophe."

Das sage er nicht nur, "weil ich die amerikanische Saison etwas schlechter gespielt habe. Ich finde, dass die Wilson-Bälle eine absolute Vollkatastrophe sind - egal, ob ich das Turnier gewinne oder verliere". Im Nachteil sieht er sich deswegen nicht, denn: "Das ist für jeden Spieler so."

Zu seiner Leistung beim Dreisatzsieg gegen Tabilo sagt Zverev: "Es wird besser - und ich hoffe, es wird in den nächsten Runden noch besser.

Auch andere klagen über Bälle

Über die Bälle bei Turnieren in den USA hatten sich zuletzt öffentlich auch andere Tennisstars beklagt: Venus Williams bemängelte die Qualität. Taylor Fritz beklagte die Unterschiede zwischen Trainingsbällen aus dem Handel und den Bällen auf der Tour. Und Novak Djokovic sieht schon seit der Corona-Zeit eine Veränderung.

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