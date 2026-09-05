Para-Rad-WM in Huntsville:Gold und Bronze zum Auftakt für deutsche Radler
Erfolgreicher Start der deutschen Para-Radsportler in die WM in Huntsville. Zum Auftakt gab es bereits drei Medaillen - Gold und zweimal Bronze.
Die deutschen Radsportler haben am ersten Tag der Para-Weltmeisterschaften im US-amerikanischen Huntsville drei Medaillen gewonnen. Gold gab es dabei für Dreiradfahrer Maximilian Jäger, der sich in der T2-Klasse zum Weltmeister krönte.
Bei 36 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit in Alabama setzte sich der 26 Jahre alte Jäger im Zeitfahren über 14,6 km mit dem hauchdünnen Vorsprung von 1,01 Sekunden vor Calum O'Neill (Großbritannien) durch und holte seinen zweiten WM-Titel.
Angelika Dreock-Käser (T2) und WM-Debütant Daniel Ulmann (H3) fuhren jeweils zu Bronze. "Drei Medaillen zum Auftakt sind ein toller Start", sagte Bundestrainer Gregor Lang.