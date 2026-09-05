Erfolgreicher Start der deutschen Para-Radsportler in die WM in Huntsville. Zum Auftakt gab es bereits drei Medaillen - Gold und zweimal Bronze.

Gold und Bronze zum Auftakt für deutsche Radler

Para-Radsportler Maximilian Jäger rast mit seinem Dreirad dem Weltmeister-Titel entgegen. Quelle: Mathew Wells / imago images

Die deutschen Radsportler haben am ersten Tag der Para-Weltmeisterschaften im US-amerikanischen Huntsville drei Medaillen gewonnen. Gold gab es dabei für Dreiradfahrer Maximilian Jäger, der sich in der T2-Klasse zum Weltmeister krönte.

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Bei 36 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit in Alabama setzte sich der 26 Jahre alte Jäger im Zeitfahren über 14,6 km mit dem hauchdünnen Vorsprung von 1,01 Sekunden vor Calum O'Neill (Großbritannien) durch und holte seinen zweiten WM-Titel.

Ich bin einfach überwältigt. Ich habe so hart trainiert und konnte hier trotz der Hitze alles rausholen. „ Maximilian Jäger

Angelika Dreock-Käser (T2) und WM-Debütant Daniel Ulmann (H3) fuhren jeweils zu Bronze. "Drei Medaillen zum Auftakt sind ein toller Start", sagte Bundestrainer Gregor Lang.

Das deutsche Para-Boot der Klasse PR2 mit Jasmina Bier und Paul Umbach gewann WM-Gold über die 2000m. Im Leichtgewichtsrudern gab es Silber für Maximilian Rühling und Naveen Shah. 28.08.2026 | 1:01 min

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Quelle: sid