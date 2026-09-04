Karalis gewinnt Stabhochsprung bei Diamond-League-Finale

Diamond League: Duplantis muss passen:6,12 Meter: Karalis gewinnt Stabhochsprung
Armand Duplantis sagt kurzfristig ab, dafür liefert sein Rivale Emmanouil Karalis beim Diamond-League-Finale in Brüssel die Stabhochsprung-Show. Deutsche gehen leer aus.
Auch ohne den Weltrekordler Armand Duplantis (Schweden) war der Stabhochsprung am ersten Tag des Diamond-League-Finales in Brüssel der große Hingucker. Den Wettbewerb gewann Duplantis' Dauerrivale Emmanouil Karalis mit 6,12 Metern. Der Grieche erhielt für seinen Triumph 30.000 US-Dollar.
Duplantis hatte seine Teilnahme kurz vor Beginn des Wettbewerbs abgesagt, da er beim Aufwärmen über Schmerzen an der Leiste klagte. "Es ist schrecklich, nicht antreten zu können. Es gibt nichts Schlimmeres", sagte Duplantis dem öffentlich-rechtlichen schwedischen Sender SVT Sport.
Mabry und Craft auf Platz vier
Die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten sind ohne Podestplatz geblieben. Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry belegte beim Sieg der Amerikanerin Chase Jackson mit 19,59 Metern den vierten Platz. Jackson verbesserte ihren am Sonntag beim Istaf in Berlin aufgestellten US-Rekord um zwölf Zentimeter auf 21,14 Meter und stieß damit auch eine Weltjahresbestleistung.
Auch Diskuswerferin Shanice Craft landete auf dem vierten Rang. Die Vizeeuropameisterin schleuderte das Gerät auf 62,64 Meter. Es gewann die Chinesin Bin Feng mit 67,46 Metern.
Ceh gewinnt Diskuswerfen mit starken 71,29 Metern
Bei den Männern musste sich der EM-Dritte Henrik Janssen mit dem sechsten und damit letzten Platz begnügen. Der 28-Jährige kam auf 66,30 Meter. Die hochklassige Konkurrenz entschied der Slowene Kristjan Ceh mit 71,29 Metern.
Lea Meyer wurde über 3.000 Meter Hindernis in 9:22,91 Minuten Neunte. Den Sieg sicherte sich Faith Cherotich aus Kenia mit einem Meetingrekord von 8:51,61 Minuten.
Ebenfalls den neunten Platz belegte über 1.500 Meter Robert Farken (3:32,11 Minuten). Es gewann der Australier Cameron Myers (3:30,14 Minuten).
Oblique Seville Schnellster über 100 Meter
Die 100 Meter der Männer gewann Weltmeister Oblique Seville (Jamaika) bei 0,1 m/s Rückenwind in 9,90 Sekunden vor Emmanuel Esema (Kamerun/9,93) und Kayinsola Ajayi (Nigeria/9,97).
Das zweitägige Diamond-League-Finale in der belgischen Hauptstadt bildet das vorletzte große Kräftemessen dieser Leichtathletik-Saison. Den Abschluss bilden dann die Ultimate Championships.
Mehr Leichtathletik
Nach Bronzemedaille bei EM:Mabry: "Muss gnädig mit mir sein"Video7:31
Sport | Leichtathletik:Craft: "Die Medaille ist besonders für mich"Video2:28
Diamond League in Paris:Duplantis meldet sich zurück - Bebendorf siegt mit Bestzeitmit Video6:57
Schwede holt WM-Gold in Tokio:6,30 Meter - nächster Weltrekord für Duplantismit Video13:26