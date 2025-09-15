Duplantis mit nächstem Weltrekord bei WM in Tokio

Stabhochsprunger Armand Duplantis hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio überlegen Gold geholt - und den Weltrekord auf 6,30 Meter verbessert.

Gold und der 14. Weltrekord: Stabhochspringer Armand Duplantis hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften seine absolute Ausnahmestellung wieder einmal unter Beweis gestellt. Duplantis siegte mit 6,30 Metern.

Duplantis verbessert Rekord zum 14. Mal

Der Schwede feiere damit seinen dritten Weltmeistertitel. Der 25-Jährige dominierte den Wettbewerb nach Belieben, überquerte die 6,30 m unter dem Jubel der Fans in Tokio in seinem dritten Versuch und setzte damit seine beeindruckende Siegesserie fort. Es war zudem der erste Weltrekord bei den Titelkämpfen in Japan.

Danke, das war der größte Traum für mich. „ Armand Duplantis

6,27, 6,28 und zuletzt dann 6,29 m - schon drei Mal hatte der Ausnahmekönner zuvor in diesem Jahr seinen Weltrekord weiter in die Höhe geschraubt. Aber der Olympiasieger, Welt- und Europameister beeindruckte auch diesmal wieder nicht nur mit seinen Statistiken, sondern mit der Art und Weise, wie er sich immer wieder in die Luft katapultiert - so elegant, so scheinbar mühelos. Die Frage, wer mit dem WM-Titel nach Hause reist, stellte sich gar nicht.

Bo Kanda Lita Baehre auf Platz zehn

Für den starken Griechen Emmanouil Karalis, der 6,00 m übersprang, blieb nur Silber übrig. Bronze gewann Kurtis Marschall (5,95/Australien).

Für Bo Kanda Lita Baehre hatten sich die Hoffnungen auf eine Top-Platzierung früh zerschlagen. Der Vize-Europameister von 2022 bestätigte aber seine Saisonbestleistung von 5,75 m und wurde damit Zehnter von zwölf Startern. . Oleg Zernikel (5,55), WM-Fünfter von 2022, war wie Torben Blech (5,40) in der Qualifikation ausgeschieden.

