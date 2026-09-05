Den Auftakt vergeigt - und nun geht es gegen die Über-Bayern. Für Schalke 04 hätte die Rückkehr in die Bundesliga kaum schlimmer kommen können. Die Hoffnungen ruhen auf einem Star.

Auf S04-Keeper Loris Karius ruhen die Hoffnungen gegen den FC Bayern. Quelle: Imago / Xinhua / Philippe Ruiz

Selbst eine Nummer eins in Topform hat den Fehlstart nicht verhindern können. Mit einer 0:3-Klatsche beim FC Augsburg ist der FC Schalke nach dem vielumjubelten Aufstieg vor über drei Monaten schnell in der Realität angekommen. Erstklassig hat sich die Truppe von Trainer Miron Muslic dabei wahrlich nicht präsentiert - bis auf eine Ausnahme.

Keeper in Erstliga-Form

Loris Karius vereitelte mit mehreren Glanzparaden eine höhere Pleite. Auch wenn der Keeper vor dem ersten Augsburger Gegentreffer mit einem ungenauen Abwurf halb mit in der Verlosung war, konnte der 33-Jährige an seine teils herausragenden Leistungen in der zweiten Liga anknüpfen. Doch ob das gegen den FC Bayern hilft?

Schalke 04 hat bei der Rückkehr ins Oberhaus den ersten herben Dämpfer kassiert. Beim FC Augsburg unterlag der Zweitliga-Meister mit 0:3, Schallenberg sah die Rote Karte. 31.08.2026 | 8:31 min

"Wir nehmen das Positive mit, aber auch die angesprochenen Dinge, die nicht funktioniert haben", sagte Karius nach der Partie in Augsburg. Und mit Blick auf die kommenden Aufgaben:

Uns hat nichts überrascht und das wird uns Woche für Woche erwarten. Wir arbeiten dran und haben definitiv das Zeug, Punkte zu holen. „ Loris Karius, Schalke 04

Bloß keine Klatsche

Punkte holen, das wird gegen den nächsten Gegner schwer bis aussichtslos. Wenn am Samstag (18.30 Uhr, ab 22.30 Uhr im sportstudio-Livestream) die mit Abstand beste Mannschaft des Landes in der Gelsenkirchener Arena vorstellig wird, rechnen selbst die optimistischsten S04-Fans mit einer Niederlage - im besten Fall kann zumindest eine deprimierende Klatsche vermieden werden.

Der FC Bayern steht in der zweiten Runde. In Osnabrück setzt sich der Titelverteidiger glanzlos, aber souverän durch. Dem VfL bleibt der Trost, ein Traumtor erzielt zu haben. 02.09.2026 | 8:01 min

Wie das geht, hat am Mittwochabend der Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück im DFB-Pokal gezeigt. Auch wenn der Blitzstart per Traumtor nicht zur Sensation reichte und am Ende ein 1:4 stand: Mit Mut und einer disziplinierten Verteidigung kann auch ein unterklassiger Vertreter sein Gesicht gegen gegen die Münchner wahren.

Schon einmal gegen die Bayern geglänzt

Während für die meisten Profis der Königsblauen ein Duell mit dem deutschen Rekordmeister Neuland ist, hat Karius schon einmal gegen die Münchner geglänzt. Über zehn Jahre ist es allerdings schon her, als der Torhüter im Trikot des FSV Mainz 05 einen 2:1-Sieg in München feiern durfte - und mit einer überragenden Vorstellung einen großen Anteil am Sieg des Underdogs hatte.

Ein paar Jahre später stand Karius am Scheideweg seiner Karriere. Mit dem FC Liverpool erlebte er im größten Spiel seiner Laufbahn auch gleichzeitig den schlimmsten Alptraum: Beim 1:3 im Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid, leistete er sich zwei schwere Patzer. Nach Leihen an Besiktas Istanbul und Union Berlin war Karius im Januar 2025 vereinslos, als Schalke zugriff.

Erst Risiko, dann Glücksgriff

Für beide Seiten war der Transfer zu der Zeit ein Risiko, doch schnell stellte sich die Verpflichtung des erfahrenen Schlussmanns als Glücksfall heraus.

Insbesondere in der Aufstiegssaison 2025/26 wurde Karius zum Schalker Helden, hielt in 13 Spielen die Null. Auch an ihm lag es, dass der Zweitliga-Meister mit nur 31 Gegentreffern die beste Defensive im Fußball-Unterhaus stellte.

Der FC Schalke 04 steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Gegen den Halleschen FC setzte sich "Königsblau" in der Verlängerung durch. 24.08.2026 | 10:53 min

Ehre wem Ehre gebührt: Für die herausragende Runde wurde Schalke am Montagabend bei den "Sport Bild Awards" in der Fischauktionshalle in Hamburg als Aufsteiger des Jahres geehrt. Auch hier im Mittelpunkt: Karius, der mit seiner Frau Diletta Leotta für etwas Glamour sorgte.

"Maximale Herausforderung"

Am Samstag ist der Schlussmann wieder auf dem Platz gefragt - gegen Topstars wie Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz. Eine Bewährungsprobe, wie es sich ganz Schalke schließlich herbeigesehnt hat. "Bayern München ist für jeden Gegner in der Liga die maximale Herausforderung", weiß Trainer Miron Muslic:

Wir haben viel investiert, um in der Bundesliga dabei zu sein. Jetzt müssen wir uns dem Wettbewerb stellen. „ Schalke-Trainer Miron Muslic

"Wir verspüren große Lust auf dieses Spiel und wir werden uns nicht aus der Bahn werfen lassen, egal wie das Spiel endet", so Muslic weiter. Loris Karius weiß, was auf ihn zukommt. Es wäre wieder Zeit für eine Glanzvorstellung gegen die Bayern - wie einst am 2. März 2016 in München.

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