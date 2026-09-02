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Zverev nach Sieg über Sonego: "War sehr schwer, ihn zu breaken"

Tennis - US Open:Zverev: "War sehr schwer, Sonego zu breaken"

von Jannik Schneider

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Alexander Zverev im Interview nach seinem Sieg bei den US Open gegen Lorenzo Sonego.

Alexander Zverev hat das Aus in Runde eins gegen einen groß aufspielenden Lorenzo Sonego verhindert. Wie er den 1:2-Satzrückstand noch drehen konnte, erklärt er am ZDF-Mikrofon.

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