Tennis - US Open:Zverev: "War sehr schwer, Sonego zu breaken"
von Jannik Schneider
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Alexander Zverev hat das Aus in Runde eins gegen einen groß aufspielenden Lorenzo Sonego verhindert. Wie er den 1:2-Satzrückstand noch drehen konnte, erklärt er am ZDF-Mikrofon.
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