Tennis - US Open : Zverev: "War sehr schwer, Sonego zu breaken"

von Jannik Schneider 02.09.2026 | 09:36 |

Alexander Zverev hat das Aus in Runde eins gegen einen groß aufspielenden Lorenzo Sonego verhindert. Wie er den 1:2-Satzrückstand noch drehen konnte, erklärt er am ZDF-Mikrofon.