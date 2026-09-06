Tennis: Alexander Zverev zieht ins Achtelfinale der US Open ein

Alexander Zverev steht bei den US Open im Achtelfinale. Der Hamburger bezwang den Chilenen Alejandro Tabilo in drei Sätzen 6:2, 7:6, 6:2. Nächster Gegner ist der Italiener Darderi.

Alexander Zverev steht nach seinem Dreisatzsieg gegen den Chilenen Tabilo in der dritten Runde bei den US Open. Quelle: dpa

Alexander Zverev haderte hörbar, er warf sogar frustriert seinen Schläger gegen die Rückwand des Courts - doch letztlich biss er sich doch in drei Sätzen durch. Dem deutschen Tennisstar ist auf der Jagd nach seinem zweiten Grand-Slam-Titel endlich der erste glatte Erfolg gelungen.

Angesprochen auf die Kritik an den bei US Open gespielten Bällen, findet Alexander Zverev klare Worte. Und er sei nicht der einzige, der sich über die Qualität ärgere, sagt Zverev nach seinem Drittrundensieg über Alejandro Tabilo. 06.09.2026 | 1:16 min

Zverev zwischendurch unzufrieden mit sich

Nach zwei Zittersiegen zum Auftakt zog Zverev diesmal ohne ganz großes Drama ins Achtelfinale der US Open ein - auch wenn ihn seine Leistung zwischendurch unzufrieden stimmte.

Angesprochen auf die Kritik an den bei US Open gespielten Bällen, findet Alexander Zverev klare Worte. Und er sei nicht der einzige, der sich über die Qualität ärgere, sagt Zverev nach seinem Drittrundensieg über Alejandro Tabilo. 06.09.2026 | 1:16 min

Bei seinem ersten Duell mit einem gesetzten Spieler im Turnierverlauf schlug der 29-Jährige den Chilenen Alejandro Tabilo mit 6:2, 7:6 (7:2), 6:2. Nach 2:25 Stunden verwandelte er den zweiten Matchball und schwang sich damit zum einzigen Spieler auf, der es in dieser Saison in alle vier Major-Achtelfinals geschafft hat."Mein Coach hat mir erklärt, dass ein Best-of-Five-Match gar nicht bedeutet, dass du fünf Sätze spielen musst", scherzte Zverev im On-Court-Interview mit Ex-Spielerin Andrea Petkovic:

Ich bin zufrieden, dass mein Level langsam in die richtige Richtung geht. Ich glaube aber, dass ich immer noch besser spielen kann. „ Alexander Zverev

Am Montag geht es für ihn nun gegen Luciano Darderi. Der Weltranglisten-22. aus Italien hat den French-Open-Sieger in diesem Jahr bereits bezwungen - beim Sandplatz-Masters in Rom. Trotzdem ist Zverev der klare Favorit, und auch im Anschluss würde auf dem Weg ins Endspiel kein großer Name mehr warten.

Insgesamt 9:25 Stunden hatte der unsouverän auftretende Hamburger in den ersten beiden Partien auf dem Platz verbracht.

Zu Beginn war dem Nachtschwärmer Zverev bei seiner dritten Spätschicht in Folge aber keine Erschöpfung anzusehen. Der Deutsche spielte einen blitzsauberen ersten Satz - nach zwei schnellen Breaks und 38 Minuten Spielzeit stand es 1:0.

Nach dem zweiten Fünfsatz-Krimi nacheinander erklärt Alexander Zverev, warum er sich bei den US Open generell schwer tut. Körperlich gibt er Entwarnung. 04.09.2026 | 0:32 min

Ob es seine beeindruckende Karrierestatistik gegen Linkshänder war, die ihn so selbstbewusst auftreten ließ wie seit dem Wimbledonfinale nicht mehr? Gut möglich. Doch Zverevs Hoch war nicht von Dauer. Mitte des zweiten Satzes schlichen sich mehr und mehr Fehler in sein Spiel. Er kam jedoch mit dem Schrecken davon, weil er auch nach einem unnötigen Break und bei zwei Satzbällen Tabilos im zweiten Durchgang die Ruhe bewahrte.

Zverev hatte an diesem Abend in den langen Ballwechseln häufig das Nachsehen. Im dritten Satz sah es dann schon wieder deutlich besser aus.

Zverev sieht keinen Spaziergang durchs Turnier

Zverev bietet sich in den kommenden Tagen eine große Chance, denn die Tür zu seinem dritten Grand-Slam-Endspiel in Folge ist inzwischen weit offen. Am Samstag verabschiedeten sich in einer denkwürdigen Tag-Session in Flushing Meadows auch US-Hoffnungsträger Taylor Fritz und Paris-Finalist Flavio Cobolli. In Zverevs Hälfte des Turnierbaums ist damit schon vor dem Achtelfinale kein weiterer Top-Ten-Spieler mehr zu finden.

Alexander Zverev macht's bei den US Open auch in der 2. Runde spannend. Im Fünf-Satz-Match gegen Quentin Halys verwandelt er nach 4:33 Stunden den Matchball - um 2.15 Uhr Ortzeit. 04.09.2026 | 0:34 min

Zverev will von einem möglichen Spaziergang durchs Turnier aber nichts wissen: "Wir haben hier viele Spieler noch im Draw, die besser gespielt haben als ich in den letzten Wochen", stellt er klar. "Aber wenn ich mein Niveau noch steigere, glaube ich schon, dass ich hier auch viele Matches gewinnen kann."

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Quelle: dpa