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Basketball-Bundestrainer Olaf Lange: "Wir sind platt"
Basketball-WM in Berlin
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Bundestrainer Olaf Lange: "Wir sind platt"
08.09.2026 | 23:18
|
Basketball-Bundestrainer Olaf Lange im Interview nach der WM-Partie Deutschland gegen Südkorea.
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