Nächster Schock für den BVB: Konstantinos Karetsas muss im Champions-League-Spiel gegen Villarreal vom Platz getragen werden. Offenbar hatte er Kreislaufprobleme.

Legte sich schnell atmend auf den Rasen: Konstantinos Karetsas. Quelle: AFP | Sascha Schürmann

Borussia Dortmund droht der nächste langfristige Ausfall. Neuzugang Konstantinos Karetsas musste in der ersten Halbzeit des Heimspiels gegen den FC Vilarreal in der Champions League mit einer Trage vom Feld gebracht werden.

Offenbar Kreislaufprobleme bei Karetsas

Während der zweiten Halbzeit teilte der BVB mit, Kreislaufprobleme seien der Grund gewesen:

Kosta geht es den Umständen entsprechend gut und ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. „ Mitteilung des BVB

Karetsas hatte nach einem Flachpass den Arm gehoben und sich auf den Boden gelegt. Wenig später eilten Sanitäter herbei. Der 18 Jahre alte Neuzugang des BVB wurde begleitet vom Applaus der Zuschauer und mit Tränen in den Augen vom Platz getragen. Auf der Tribüne schüttelte BVB-Sport-Geschäftsführer Lars Ricken entsetzt den Kopf.

"Ganz fiese Bilder, die wir sehen mussten, ich hoffe aber, dass es vielleicht nur eine kleine Kreislaufschwäche oder Ähnliches war und nichts Größeres", sagte TV-Experte Mats Hummels bei Amazon Prime in der Halbzeitpause.

Notfallsanitäter trugen Karetsas vom Platz. Quelle: ddp/Revierfoto

Konstantelias' Verletzung erster Schock für BVB

Es ist der zweite Schock für den BVB in dieser Saison: Am ersten Spieltag hatte sich Giannis Konstantelias schwer verletzt. Er erlitt beim 2:0 (2:0) gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss im linken Knie und fällt monatelang aus. Wie Karetsas kam auch Konstantelias zu Saisonbeginn nach Dortmund.

Karetsas war vom belgischen Erstligisten KRC Genk zu den Westfalen gewechselt, wo er im offensiven Mittelfeld die Nachfolge von Julian Brandt antreten soll.

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Quelle: SID / dpa