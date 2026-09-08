Taliso Engel ist Paralympics-Sieger und Weltrekordhalter. Trotzdem wird er oft zuerst als "Let’s Dance"-Teilnehmer erkannt. Zwei Welten, die für ihn längst zusammengehören.

Taliso Engel bei den World Para Swimming Championships 2025 in Singapur. Quelle: Imago

"Ach, Sie schwimmen auch?" Es ist einer dieser Sätze, die Taliso Engel inzwischen häufiger hört. Neulich erst am Flughafen: Eine Frau erkennt ihn, spricht ihn an. Aber zunächst nicht als Paralympics-Sieger, Weltmeister und Weltrekordhalter - sondern als den Mann aus dem Fernsehen.

Engel erzählt die Geschichte mit einem Schmunzeln. "Ja, ich war bei Let’s Dance dabei, aber eigentlich habe ich ganz andere Dinge erreicht in meinem Leben", sagt der 24-Jährige. "Und eigentlich sollte man mich wahrscheinlich eher für meine Paralympics-Medaillen und meine sportlichen Leistungen kennen."

Taliso Engel und Patricija Ionel bei der Let' s Dance Live Tour 2025 in Erfurt. Quelle: imago

Taliso Engel trainiert im Schwimmen mit Menschen ohne Behinderung

Die Aufmerksamkeit, die ihm die RTL-Tanzshow beschert hat, ist für Engel also eher eine überraschende Begleiterscheinung. Sein eigentliches Leben spielt sich weiterhin im Schwimmbecken ab. Engel ist von Geburt an stark sehbehindert, startet deshalb im Para-Sport - und fühlt sich im Wasser vollkommen zu Hause. "Schwimmen mache ich halt schon mein Leben lang und fühle mich dabei sehr sicher."

Kinderreporter-Interview : Arschbombe voraus! Alice hat den Para-Schwimmer Taliso Engel getroffen. Video 2:42

Trotzdem verlässt Engel auch im Becken seine Komfortzone. Er trainiert in Nürnberg in einer Mannschaft mit Menschen ohne Behinderung und misst sich auch bei Deutschen Meisterschaften mit ihnen.

Da reizt mich ganz besonders, dass die Konkurrenz noch mal einen Ticken höher ist, dass ich mich mit deutlich schnelleren Leuten messen kann. „ Taliso Engel

Diese Erfahrung habe ihm "sowohl im Parasport als auch im olympischen Sport schon sehr viel gebracht".

Engel über Let’s Dance und seine Erfolge im Para-Schwimmen

Auf dem Tanzparkett dagegen musste Engel erst lernen, sich zurechtzufinden. Vor Millionen Menschen zu tanzen, empfand er als deutlich schwieriger als einen Schwimmwettkampf: "Das war für mich etwas Ungewohntes, und ich war vor vielen Auftritten doch ziemlich aufgeregt."

Aus der Show nahm der gebürtige Mittelfranke mehr mit als ein paar neue Tanzschritte: "Ich glaube, ich habe mich als Person auch ein Stück weit weiterentwickelt, was Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und solche Dinge angeht."

Dem Para-Schwimmen mehr Aufmerksamkeit verschaffen

Eine klare Grenze zwischen seinen Welten zieht Engel ohnehin nicht. "Ich glaube auch, dass das unser Ziel sein sollte, dass wir zum einen natürlich Parasport und Nichtbehindertensport irgendwie weiter zusammenführen." Auch Unterhaltung gehöre für ihn dazu. Gerade beim Schwimmen sieht er Potenzial, mehr Menschen zu erreichen:

Wenn wir es irgendwie schaffen, Schwimmen für die Leute unterhaltsamer zu machen, dann ist das, glaub ich, auch etwas, wodurch Schwimmen noch mal eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen kann. „ Taliso Engel

Am Montag beginnt in Kocaeli die Para-Schwimm-EM. Für Engel ist sie trotz seiner zwei Paralympics-, vier WM- und zwei EM-Titel keineswegs Routine. "Eine Europameisterschaft ist für mich der Saisonhöhepunkt und von daher immer noch sehr wichtig." Die leichte Nervosität vor dem Start sei noch immer dieselbe. Nicht die große Aufregung, eher jenes kleine, vertraute Kribbeln, das für Engel zum Wettkampf dazugehört.

Deutsche Starter bei der Para-Schwimm-EM 2026 Name / Jahrgang / Startklasse / Verein



Elena Semechin / 1993 / S12 / Berliner Schwimmteam



Mira Jeanne Maack /2004 / S8, SB7, SM8 / Berliner Schwimmteam



Johanna Döhler / 2010/ S13/ Berliner Schwimmteam



Florian Reiter / 2008 / S14 / Berliner Schwimmteam



Tabea Teschauer / 2006 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam



Charlotte Leonora Kast / 2008 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam



Janis McDavid / 1991 / S1, SB1, SM1 / Berliner Schwimmteam



Tanja Scholz / 1984 / S4, SB2, SM3 / PSV Union Neumünster



Gina Böttcher / 2001 / S4, SB3, SM4 / SV Motor Babelsberg



Nisanur Kocabas / 2012 / S6, SB5, SM6 / SV Motor Babelsberg



Verena Schott / 1989 / S6, SB5, SM6 / BPRSV



Josia Topf / 2003 / S3, SB3, SM3 / SV Motor Babelsberg



Linus Harms / 2004 / S10, SB9, SM10 / SV Motor Babelsberg



Taliso Engel / 2002 / S13 / SG Bayer



Maurice Wetekam / 2006 / S9, SB9, SM9 / SG Bayer



Philip Hebmüller / 2007 / S13 / SG Neuss



Mieke Sophie Leiße / 2011 / S13 / PSV Essen 1922



Julian Jeremy Füllgraf / 2005 / S14 / VfL Osnabrück



Alessia Tina Kollmar /2011 / S7, SB6, SM7 / SC Regensburg



Marlon Jung / 2009 / SB9 / SSV Leutzsch



Balint Köszegvary / 2008 / S10, SB9, SM10 / SC Delphin Lübeck



Judith Pein / 2008 / S14 / SG PSV-MFZK Schwerin

Engel plant nach der Para-Schwimm-EM für die Paralympics

Sein Ziel ist klar: die eigene beste Leistung abrufen, den Titel verteidigen - und bei den 100 Metern Brust soll die Zeit "auf jeden Fall Richtung 1:01 gehen". Engel möchte nicht nur gewinnen. Er möchte mit seiner Leistung zufrieden sein. Daneben geht er auch noch über 200 Meter Lagen an den Start.

Kocaeli ist der nächste Höhepunkt, doch viel weiter muss Engel nicht vorausblicken, um schon bei den Paralympics 2028 zu landen. "Wir haben ja nächstes Jahr dann noch eine WM und dann ist auch schon Los Angeles sehr nah." Auf das Mega-Ereignis in Kalifornien freut er sich jedenfalls schon jetzt:

Das wird ein cooles Event, glaube ich. Das hyped mich sehr. „ Taliso Engel über die Paralympics 2028

Bis dahin dürfte sich an seiner ungewöhnlichen öffentlichen Wahrnehmung wenig ändern. Möglicherweise wird Engel weiterhin eher als Tänzer erkannt denn als Schwimmer. Damit kann er leben. Nur dass er im Becken Weltklasseleistungen vollbringt - das sollte man vielleicht trotzdem wissen.

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