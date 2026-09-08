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Para-Schwimm-EM: Taliso Engel und sein kurioses Dilemma

Para-Schwimm-EM:"Ach, Sie schwimmen auch?" - Engel und sein kurioses Dilemma

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Taliso Engel ist Paralympics-Sieger und Weltrekordhalter. Trotzdem wird er oft zuerst als "Let’s Dance"-Teilnehmer erkannt. Zwei Welten, die für ihn längst zusammengehören.

Taliso Engel bei den World Para Swimming Championships 2025 in Singapur.

Taliso Engel bei den World Para Swimming Championships 2025 in Singapur.

Quelle: Imago

"Ach, Sie schwimmen auch?" Es ist einer dieser Sätze, die Taliso Engel inzwischen häufiger hört. Neulich erst am Flughafen: Eine Frau erkennt ihn, spricht ihn an. Aber zunächst nicht als Paralympics-Sieger, Weltmeister und Weltrekordhalter - sondern als den Mann aus dem Fernsehen.

Engel erzählt die Geschichte mit einem Schmunzeln. "Ja, ich war bei Let’s Dance dabei, aber eigentlich habe ich ganz andere Dinge erreicht in meinem Leben", sagt der 24-Jährige. "Und eigentlich sollte man mich wahrscheinlich eher für meine Paralympics-Medaillen und meine sportlichen Leistungen kennen."

Taliso Engel und Patricija Ionel bei der Let' s Dance Live Tour 2025 in Erfurt.

Taliso Engel und Patricija Ionel bei der Let' s Dance Live Tour 2025 in Erfurt.

Quelle: imago

Taliso Engel trainiert im Schwimmen mit Menschen ohne Behinderung

Die Aufmerksamkeit, die ihm die RTL-Tanzshow beschert hat, ist für Engel also eher eine überraschende Begleiterscheinung. Sein eigentliches Leben spielt sich weiterhin im Schwimmbecken ab. Engel ist von Geburt an stark sehbehindert, startet deshalb im Para-Sport - und fühlt sich im Wasser vollkommen zu Hause. "Schwimmen mache ich halt schon mein Leben lang und fühle mich dabei sehr sicher."

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Alice hat den Para-Schwimmer Taliso Engel getroffen.
Video2:42
Grafik: Alice trifft Taliso Engel

Trotzdem verlässt Engel auch im Becken seine Komfortzone. Er trainiert in Nürnberg in einer Mannschaft mit Menschen ohne Behinderung und misst sich auch bei Deutschen Meisterschaften mit ihnen.

Da reizt mich ganz besonders, dass die Konkurrenz noch mal einen Ticken höher ist, dass ich mich mit deutlich schnelleren Leuten messen kann.

Taliso Engel

Diese Erfahrung habe ihm "sowohl im Parasport als auch im olympischen Sport schon sehr viel gebracht".

Engel über Let’s Dance und seine Erfolge im Para-Schwimmen

Auf dem Tanzparkett dagegen musste Engel erst lernen, sich zurechtzufinden. Vor Millionen Menschen zu tanzen, empfand er als deutlich schwieriger als einen Schwimmwettkampf: "Das war für mich etwas Ungewohntes, und ich war vor vielen Auftritten doch ziemlich aufgeregt."

Aus der Show nahm der gebürtige Mittelfranke mehr mit als ein paar neue Tanzschritte: "Ich glaube, ich habe mich als Person auch ein Stück weit weiterentwickelt, was Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und solche Dinge angeht."

Dem Para-Schwimmen mehr Aufmerksamkeit verschaffen

Eine klare Grenze zwischen seinen Welten zieht Engel ohnehin nicht. "Ich glaube auch, dass das unser Ziel sein sollte, dass wir zum einen natürlich Parasport und Nichtbehindertensport irgendwie weiter zusammenführen." Auch Unterhaltung gehöre für ihn dazu. Gerade beim Schwimmen sieht er Potenzial, mehr Menschen zu erreichen:

Wenn wir es irgendwie schaffen, Schwimmen für die Leute unterhaltsamer zu machen, dann ist das, glaub ich, auch etwas, wodurch Schwimmen noch mal eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen kann.

Taliso Engel

Am Montag beginnt in Kocaeli die Para-Schwimm-EM. Für Engel ist sie trotz seiner zwei Paralympics-, vier WM- und zwei EM-Titel keineswegs Routine. "Eine Europameisterschaft ist für mich der Saisonhöhepunkt und von daher immer noch sehr wichtig." Die leichte Nervosität vor dem Start sei noch immer dieselbe. Nicht die große Aufregung, eher jenes kleine, vertraute Kribbeln, das für Engel zum Wettkampf dazugehört.

Name / Jahrgang / Startklasse / Verein

Elena Semechin / 1993 / S12 / Berliner Schwimmteam

Mira Jeanne Maack /2004 / S8, SB7, SM8 / Berliner Schwimmteam

Johanna Döhler / 2010/ S13/ Berliner Schwimmteam

Florian Reiter / 2008 / S14 / Berliner Schwimmteam

Tabea Teschauer / 2006 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam

Charlotte Leonora Kast / 2008 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam

Janis McDavid / 1991 / S1, SB1, SM1 / Berliner Schwimmteam

Tanja Scholz / 1984 / S4, SB2, SM3 / PSV Union Neumünster

Gina Böttcher / 2001 / S4, SB3, SM4 / SV Motor Babelsberg

Nisanur Kocabas / 2012 / S6, SB5, SM6 / SV Motor Babelsberg

Verena Schott / 1989 / S6, SB5, SM6 / BPRSV

Josia Topf / 2003 / S3, SB3, SM3 / SV Motor Babelsberg

Linus Harms / 2004 / S10, SB9, SM10 / SV Motor Babelsberg

Taliso Engel / 2002 / S13 / SG Bayer

Maurice Wetekam / 2006 / S9, SB9, SM9 / SG Bayer

Philip Hebmüller / 2007 / S13 / SG Neuss

Mieke Sophie Leiße / 2011 / S13 / PSV Essen 1922

Julian Jeremy Füllgraf / 2005 / S14 / VfL Osnabrück

Alessia Tina Kollmar /2011 / S7, SB6, SM7 / SC Regensburg

Marlon Jung / 2009 / SB9 / SSV Leutzsch

Balint Köszegvary / 2008 / S10, SB9, SM10 / SC Delphin Lübeck

Judith Pein / 2008 / S14 / SG PSV-MFZK Schwerin

Engel plant nach der Para-Schwimm-EM für die Paralympics

Sein Ziel ist klar: die eigene beste Leistung abrufen, den Titel verteidigen - und bei den 100 Metern Brust soll die Zeit "auf jeden Fall Richtung 1:01 gehen". Engel möchte nicht nur gewinnen. Er möchte mit seiner Leistung zufrieden sein. Daneben geht er auch noch über 200 Meter Lagen an den Start.

Kocaeli ist der nächste Höhepunkt, doch viel weiter muss Engel nicht vorausblicken, um schon bei den Paralympics 2028 zu landen. "Wir haben ja nächstes Jahr dann noch eine WM und dann ist auch schon Los Angeles sehr nah." Auf das Mega-Ereignis in Kalifornien freut er sich jedenfalls schon jetzt:

Das wird ein cooles Event, glaube ich. Das hyped mich sehr.

Taliso Engel über die Paralympics 2028

Bis dahin dürfte sich an seiner ungewöhnlichen öffentlichen Wahrnehmung wenig ändern. Möglicherweise wird Engel weiterhin eher als Tänzer erkannt denn als Schwimmer. Damit kann er leben. Nur dass er im Becken Weltklasseleistungen vollbringt - das sollte man vielleicht trotzdem wissen.

Die deutsche Para-Schwimmerin Elena Semechin während ihrem Interview mit Moderator Sven Voss.

Para-Schwimmerin Elena Semechin musste im Leben schon einige Herausforderungen bewältigen. Wieso sie trotzdem immer stärker geworden ist.

20.04.2025

Nachrichten | ZDFheute Update
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TV-Kameramann beim Fußballspiel
Über Para-Sport berichtete das ZDF-Mittagsmagazin am 28.08.2026. Außerdem berichtet das ZDF-Mittagmagazin am 08.09. 2026 über die Para-Schwimm-EM.
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