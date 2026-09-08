Para-Schwimm-EM:"Ach, Sie schwimmen auch?" - Engel und sein kurioses Dilemma
Taliso Engel ist Paralympics-Sieger und Weltrekordhalter. Trotzdem wird er oft zuerst als "Let’s Dance"-Teilnehmer erkannt. Zwei Welten, die für ihn längst zusammengehören.
"Ach, Sie schwimmen auch?" Es ist einer dieser Sätze, die Taliso Engel inzwischen häufiger hört. Neulich erst am Flughafen: Eine Frau erkennt ihn, spricht ihn an. Aber zunächst nicht als Paralympics-Sieger, Weltmeister und Weltrekordhalter - sondern als den Mann aus dem Fernsehen.
Engel erzählt die Geschichte mit einem Schmunzeln. "Ja, ich war bei Let’s Dance dabei, aber eigentlich habe ich ganz andere Dinge erreicht in meinem Leben", sagt der 24-Jährige. "Und eigentlich sollte man mich wahrscheinlich eher für meine Paralympics-Medaillen und meine sportlichen Leistungen kennen."
Taliso Engel trainiert im Schwimmen mit Menschen ohne Behinderung
Die Aufmerksamkeit, die ihm die RTL-Tanzshow beschert hat, ist für Engel also eher eine überraschende Begleiterscheinung. Sein eigentliches Leben spielt sich weiterhin im Schwimmbecken ab. Engel ist von Geburt an stark sehbehindert, startet deshalb im Para-Sport - und fühlt sich im Wasser vollkommen zu Hause. "Schwimmen mache ich halt schon mein Leben lang und fühle mich dabei sehr sicher."
Trotzdem verlässt Engel auch im Becken seine Komfortzone. Er trainiert in Nürnberg in einer Mannschaft mit Menschen ohne Behinderung und misst sich auch bei Deutschen Meisterschaften mit ihnen.
Diese Erfahrung habe ihm "sowohl im Parasport als auch im olympischen Sport schon sehr viel gebracht".
Engel über Let’s Dance und seine Erfolge im Para-Schwimmen
Auf dem Tanzparkett dagegen musste Engel erst lernen, sich zurechtzufinden. Vor Millionen Menschen zu tanzen, empfand er als deutlich schwieriger als einen Schwimmwettkampf: "Das war für mich etwas Ungewohntes, und ich war vor vielen Auftritten doch ziemlich aufgeregt."
Aus der Show nahm der gebürtige Mittelfranke mehr mit als ein paar neue Tanzschritte: "Ich glaube, ich habe mich als Person auch ein Stück weit weiterentwickelt, was Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und solche Dinge angeht."
Dem Para-Schwimmen mehr Aufmerksamkeit verschaffen
Eine klare Grenze zwischen seinen Welten zieht Engel ohnehin nicht. "Ich glaube auch, dass das unser Ziel sein sollte, dass wir zum einen natürlich Parasport und Nichtbehindertensport irgendwie weiter zusammenführen." Auch Unterhaltung gehöre für ihn dazu. Gerade beim Schwimmen sieht er Potenzial, mehr Menschen zu erreichen:
Am Montag beginnt in Kocaeli die Para-Schwimm-EM. Für Engel ist sie trotz seiner zwei Paralympics-, vier WM- und zwei EM-Titel keineswegs Routine. "Eine Europameisterschaft ist für mich der Saisonhöhepunkt und von daher immer noch sehr wichtig." Die leichte Nervosität vor dem Start sei noch immer dieselbe. Nicht die große Aufregung, eher jenes kleine, vertraute Kribbeln, das für Engel zum Wettkampf dazugehört.
Name / Jahrgang / Startklasse / Verein
Elena Semechin / 1993 / S12 / Berliner Schwimmteam
Mira Jeanne Maack /2004 / S8, SB7, SM8 / Berliner Schwimmteam
Johanna Döhler / 2010/ S13/ Berliner Schwimmteam
Florian Reiter / 2008 / S14 / Berliner Schwimmteam
Tabea Teschauer / 2006 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam
Charlotte Leonora Kast / 2008 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam
Janis McDavid / 1991 / S1, SB1, SM1 / Berliner Schwimmteam
Tanja Scholz / 1984 / S4, SB2, SM3 / PSV Union Neumünster
Gina Böttcher / 2001 / S4, SB3, SM4 / SV Motor Babelsberg
Nisanur Kocabas / 2012 / S6, SB5, SM6 / SV Motor Babelsberg
Verena Schott / 1989 / S6, SB5, SM6 / BPRSV
Josia Topf / 2003 / S3, SB3, SM3 / SV Motor Babelsberg
Linus Harms / 2004 / S10, SB9, SM10 / SV Motor Babelsberg
Taliso Engel / 2002 / S13 / SG Bayer
Maurice Wetekam / 2006 / S9, SB9, SM9 / SG Bayer
Philip Hebmüller / 2007 / S13 / SG Neuss
Mieke Sophie Leiße / 2011 / S13 / PSV Essen 1922
Julian Jeremy Füllgraf / 2005 / S14 / VfL Osnabrück
Alessia Tina Kollmar /2011 / S7, SB6, SM7 / SC Regensburg
Marlon Jung / 2009 / SB9 / SSV Leutzsch
Balint Köszegvary / 2008 / S10, SB9, SM10 / SC Delphin Lübeck
Judith Pein / 2008 / S14 / SG PSV-MFZK Schwerin
Engel plant nach der Para-Schwimm-EM für die Paralympics
Sein Ziel ist klar: die eigene beste Leistung abrufen, den Titel verteidigen - und bei den 100 Metern Brust soll die Zeit "auf jeden Fall Richtung 1:01 gehen". Engel möchte nicht nur gewinnen. Er möchte mit seiner Leistung zufrieden sein. Daneben geht er auch noch über 200 Meter Lagen an den Start.
Kocaeli ist der nächste Höhepunkt, doch viel weiter muss Engel nicht vorausblicken, um schon bei den Paralympics 2028 zu landen. "Wir haben ja nächstes Jahr dann noch eine WM und dann ist auch schon Los Angeles sehr nah." Auf das Mega-Ereignis in Kalifornien freut er sich jedenfalls schon jetzt:
Bis dahin dürfte sich an seiner ungewöhnlichen öffentlichen Wahrnehmung wenig ändern. Möglicherweise wird Engel weiterhin eher als Tänzer erkannt denn als Schwimmer. Damit kann er leben. Nur dass er im Becken Weltklasseleistungen vollbringt - das sollte man vielleicht trotzdem wissen.
Nachrichten | ZDFheute Update:ZDFsportstudio Newsletter
Sport-Nachrichten
Nach Gelb-Rot für den Trainer :Wagner bleibt gesperrt: Elversbergs Einspruch abgewiesen
Bitteres Heim-Comeback für Adi Hütter :Augsburg übernimmt Spitze, Frankfurt hinten wieder löchrig
Zusammen mit Valentin Luz:Kathrin Marchand holt nächsten WM-Titel im Para-Rudernmit Video1:39
Para-Schwimm-EM:Josia Topf will mehr als Medaillenvon Johannes Fischer
Para-Rad-WM in Huntsville:Gold und Bronze zum Auftakt für deutsche Radler
Para-Sportlerin:Kathrin Marchand: Vom Wasser in den Schneevon Susanne Rohlfing
Para-Langlauf-Weltcup in Finsterau:Ärger um russische und belarussische Athletenvon Henrik DiekertVideo1:34