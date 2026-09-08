Champions League: Anton ist Dortmunds Dauerbrenner mit Klebstoff

Wichtig wie nie, auch gegen den FC Villarreal: Multitalent Waldemar Anton ist bei Borussia Dortmund als Abwehrchef, Antreiber, Ausbilder und Ansprechpartner gefragt.

Zeigt die Richtung an und geht voran Waldemar Anton von Borussia Dortmund. Quelle: Witters

Also erneut der FC Villarreal. An das bislang einzige Duell mit dem "Gelben U-Boot" aus Spanien vor zehn Monaten hat Borussia Dortmund gute Erinnerungen. Nach dem klaren 4:0 in der Vorrunde der Champions League machte sich der BVB noch Hoffnung auf den Durchmarsch ins Achtelfinale. Für Waldemar Anton war es ein besonderes Spiel, es war die einzige Partie der gesamten Saison, die er ohne Not vorzeitig beendete.

Großes Lob von Kovac für Anton

Von 47 Pflichtspielen hat Dortmunds Dauerbrenner 25/26 nur drei komplett verpasst, verletzungsbedingt. In seinen 35 Startelf-Einsätzen in der Bundesliga und im DFB-Pokal spielte Anton immer durch. Einzig gegen Bodö/Glimmt in der Champions League wurde er ausgewechselt, verletzt. Und eben gegen Villarreal. Da gönnte ihm Niko Kovac ab der 84. Minute eine Minipause.

Er ist Vollprofi. Er isst, schläft und trinkt Fußball. „ Niko Kovac über Waldemar Anton

Anton ist angekommen bei den Westfalen, das setzt sich diese Saison nahtlos fort. Der Innenverteidiger ist vom heimlichen zum echten Abwehrchef aufgestiegen, nicht erst seit der Verletzung seines Teamkollegen Nico Schlotterbeck. Das schwierige Dortmunder Debütjahr 24/25 ist vergessen. Dass er mit 2.180 Pässen und einer Passquote von 91 Prozent zuletzt zur Top-Ten in der Liga gehörte, spricht Bände.

Borussia Dortmund braucht gegen den FC Villarreal 45 Minuten Anlaufzeit, setzt sich am Ende aber souverän mit 4:0 durch. Die Spanier halfen freilich kräftig mit. 26.11.2025 | 3:00 min

Kompromissloser Zweikämpfer

Anton hat mit Zweikampfstärke und Übersicht die anfällige BVB-Defensive stabilisiert. Er spielt nicht spektakulär, aber seine Kompromisslosigkeit tut dem BVB gut. Antons Wirkung aufs Spiel war bei der Aufholjagd in Hoffenheim zu bewundern: Der Defensivspezialist wackelte wie seine Nebenleute erst gewaltig, doch dann riss der Rechtsfuß mit seinem klugen Pass vorm Anschlusstreffer alle aus der Lethargie.

Anton ist ein "Typ, der immer gewinnen will". An dieser Selbsteinschätzung scheint was dran zu sein. In der Team-Hierarchie füllt Anton das Vakuum, dass die Langzeitverletzten Schlotterbeck und Kapitän Emre Can hinterlassen. Der 30-Jährige geht auf dem Platz voran, aber auch abseits des Rasens. Nicht nur als Ansprechpartner der Medien, die sich in der Mixed Zone oft fragen: Kommt Torhüter Kobel - oder doch wieder Waldemar Anton?

3:2 nach 0:2: Borussia Dortmund hat bei starken Hoffenheimern große Probleme und liegt zunächst klar hinten. Ein Doppelschlag und ein Eigentor drehen die Partie. 07.09.2026 | 11:03 min

Medialer Bodyguard für Inacio

Zum Saisonauftakt etwa stellte sich der Routinier vor BVB-Youngster Samuele Inacio, als ein öffentlicher Shitstorm drohte nach dessen Rot samt Flaschenwurf auf das Klub-Logo. "Mir sind Spieler, die Emotionen zeigen, lieber, als wenn es ihm egal gewesen wäre."

Vergangene Saison hatte er Schlotterbeck vehement verteidigt, als die BVB-Fans ihrem früheren Liebling und seinem Abwehrpartner das Wechseltheater unüberhörbar übel nahmen. "Im eigenen Stadion ausgepfiffen zu werden, das geht gar nicht", stellte Anton klar.

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Mentor für die Youngsters

Verantwortung liegt Anton. Als Sohn russlanddeutscher Spätaussiedler half er seinen Eltern früh als Dolmetscher. Einen seiner Jugendtrainer baute er nach einer Niederlage auf - und drehte das Mentor-Schüler-Verhältnis einfach um. Auf der ersten Profistation Hannover 96 war er - wenn auch nur kurz - mit 22 Jahren der jüngste Kapitän der Liga.

Er ist der richtige Mann am richtigen Ort. Auch, um Dortmunds neuen Jugendstil zu pushen. An der Seite von Borussias Nummer drei können Youngster wachsen. In Filippo Mane (21 Jahre alt), Joane Gadou (19), Luca Reggiani (18) und Kaua Prates (18) hat der BVB gleich vier Top-Talente, die seine Tipps und Tricks gebrauchen können.

Nagelsmann: Anton Klebstoff fürs Team

Selbst der reifere Daniel Svensson (24) dürfte froh sein, dass seine Teilzeit-Umschulung auf Linksverteidiger der Dreierkette durch viel Routine abgesichert ist. Antons Rolle im Team sollte nicht unterschätzt werden. Der frühere Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte mal über ihn: "Er ist ein absoluter Klebstoff für die Mannschaft. Er hat ein Gespür für die anderen und ist ein stiller Leader."

Borussia Dortmunds Waldemar Anton im aktuellen sportstudio im April 2026. 18.04.2026 | 17:01 min

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