Basketball: DBB-Frauen schreiben Geschichte - Viertelfinal-Einzug

Deutschlands Basketballerinnen haben erstmals in ihrer Geschichte das Viertelfinale bei einer WM erreicht. Nun geht es gegen die Titel-Favoritinnen aus Belgien.

Starker Auftritt der deutschen Basketballerinnen gegen Südkorea. Quelle: imago

Die deutschen Basketballerinnen haben zum ersten Mal ein WM-Viertelfinale erreicht. Beim Heimturnier in Berlin gewann das Team von Bundestrainer Olaf Lange in der Qualifikationsrunde gegen Südkorea mit 94:56 (46:29) und trifft nach dem dritten Sieg in Serie am Donnerstag (17:45 Uhr) auf den beim Turnier noch ungeschlagenen Europameister Belgien um Starspielerin Emma Meesseman.

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Gülich führt das Team zum Sieg

Belgien, Europameister von 2023 und 2025, war als Sieger der Gruppe C direkt ins Viertelfinale eingezogen. Die deutsche Mannschaft musste als Zweiter der Staffel A den Umweg über das Playoff-Duell nehmen, löste seine Aufgabe aber souverän.

Topwerferin in der Uber Arena war Kapitänin Marie Gülich mit 19 Punkten. Gegen Belgien, Fünfter der Weltrangliste, ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) Außenseiter.

"Wir haben herausragend verteidigt", sagte Lange bei MagentaTV. Sein Team habe "mit sehr viel Engagement, Herz und Disziplin" gespielt. "Die Mannschaft ist voll dabei, alle sind locked-in." Jetzt könnten sich vor dem Highlight alle "einen Tag mal ausruhen".

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Bei der bislang einzigen WM-Teilnahme einer Frauen-Mannschaft aus der Bundesrepublik war 1998 (ebenfalls in Deutschland) der Sprung in die damals ausgespielte Zwischenrunde gelungen, mit dem Viertelfinaleinzug wurde es nichts. Die DDR-Auswahl hatte 1967 bei ihrer einzigen Teilnahme den vierten Platz belegt.

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Quelle: dpa, SID