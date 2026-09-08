Champions League: Dortmund siegt nach furioser zweiter Halbzeit

Borussia Dortmund feiert einen gelungenen Champions-League-Auftakt. Das 3:2 (0:0) gegen den FC Villarreal wird allerdings vom Ausfall Konstantinos Karetsas' überschattet.

Maximilian Beier (Mitte) flankt den Ball in den Strafraum, worauf ein Eigentor Villarreals folgt. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Borussia Dortmund ist mit einem Erfolg gegen den FC Villarreal in die Champions League gestartet. Überschattet wurde das 3:2 (0:0) allerdings von gesundheitlichen Problemen bei Konstantinos Karetsas. Vor 77.500 Zuschauern im stimmungsvollen Dortmunder Stadion musste der Neuzugang in der ersten Hälfte mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Auch ohne den Offensiv-Antreiber steigerte sich Dortmund nach dem Seitenwechsel jedoch und gewann verdient. Villarreals Renato Veiga mit einem Eigentor (53. Minute) und Serhou Guirassy (80./85./Foulelfmeter) ließen die BVB-Fans jubeln. Santiago Mouriño (66.) und ein Eigentor von Guirassy (90.+3) sorgten für die Treffer von Villarreal.

Champions League : Schock für den BVB: Konstantinos Karetsas vom Platz getragen Nächster Schock für den BVB: Konstantinos Karetsas muss im Champions-League-Spiel gegen Villarreal vom Platz getragen werden. Offenbar hatte er Kreislaufprobleme.

Villarreal zu Beginn besser

Villarreal hatte zu Beginn gute Gelegenheiten. Pau Navarro und Tani Oluwaseyi trafen den Ball aus aussichtsreicher Position allerdings nicht richtig. Und Georges Mikautadze war von seiner Riesenchance so überrascht, dass er BVB-Keeper Gregor Kobel aus kurzer Distanz nicht vor Probleme stellte. Dortmund hatte zwar mehr Ballbesitz, wusste damit aber recht wenig anzufangen.

Das war jedoch nicht das Ärgerlichste des ersten Durchgangs aus BVB-Sicht, sondern die nächste ungeplante Auswechslung.

Karetsas lässt sich auf den Boden nieder

Karetsas setzte sich plötzlich auf den Boden. Der 18-Jährige wurde wegen Kreislaufproblemen vom Platz getragen und hielt sich dabei den linken Arm vor das Gesicht.

Noch während das Spiel lief, ging es für ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Dem Griechen gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte der BVB mit.

Neuzugang Ethan Nwaneri kurbelt Spiel an

Für Karetsas kam Ethan Nwaneri in die Partie, der erst am Ende der Transferperiode als Reaktion auf den Kreuzbandriss von Karetsas' griechischem Landsmann Giannis Konstantelias - ebenfalls ein Neuzugang - verpflichtet worden war.

Nwaneri war sofort gut im Spiel und kurbelte die BVB-Angriffe an. Die ersten Abschlüsse des 19-Jährigen wurden jedoch geblockt. Auf der Gegenseite verhinderte Kobel bei einem Versuch von Tajon Buchanan den Rückstand.

Eigentor bringt BVB in Führung

Nach dem Seitenwechsel kam Dortmund gut ins Spiel und hatte zunächst noch Pech. Ein abgefälschter Schuss von Nwaneri landete am Pfosten. Kurz darauf beförderte Veiga den Ball nach einem scharfen Pass von Beier unfreiwillig über die Linie.

Die BVB-Fans feierten, doch Villarreal wehrte sich gegen die Niederlage. Zunächst zielte die Mannschaft von Trainer Iñigo Pérez bei ihren Abschlüssen noch unzureichend oder scheiterte am starken Kobel. Doch Abwehrspieler Santiago Mouriño sorgte nach einem Eckball dann doch für den Ausgleich.

Dortmund zeigte nun seinerseits eine starke Reaktion, erhöhte den Druck und erspielte sich Chancen. Guirassy sorgte zunächst für die erneute Führung und stellte dann mit einem Strafstoß auf 3:1. Doch dann unterlief ihm in der Nachspielzeit ein Eigentor, das die Partie noch einmal spannend machte. Der Ausgleich gelang Villareal aber nicht mehr.

Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League bei sportstudio.de. Am ersten Spieltag auch donnerstags.

ZDF-Reporterin Lilli Engels blickt auf das Auftaktspiel des BVB in der Champions League: Dortmund empfängt den FC Villarreal aus Spanien. 08.09.2026 | 2:14 min

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.