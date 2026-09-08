Ballon d'Or: Diese Bundesliga-Stars sind nominiert

Rekordmeister nur remis :Die Bayern verzweifeln an Karius und Schalke
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Beim Ballon d'Or darf vor allem der FC Bayern auf Auszeichnungen hoffen. Sieben Spielerinnen und Spieler sowie Trainer Kompany sind nominiert. Die Verleihung steigt am 26. Oktober.
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