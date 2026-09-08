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Ballon d'Or: Diese Bundesliga-Stars sind nominiert

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Renommierte Fußball-Auszeichnung:Ballon d'Or: Diese Bundesliga-Stars sind nominiert

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Beim Ballon d'Or darf vor allem der FC Bayern auf Auszeichnungen hoffen. Sieben Spielerinnen und Spieler sowie Trainer Kompany sind nominiert. Die Verleihung steigt am 26. Oktober.

Luis Diaz, FC Bayern München
Harry Kane, FC Bayern München
Michael Olise, FC Bayern München
Dayot Upamecano, FC Bayern Muenchen
Torwart Gregor Kobel, Borussia Dortmund
Torfrau Ann-Katrin Berger hält im DFB-Trikot spektakulär einen Ball.
Fussballerin Klara Bühl setzt im roten Bayern-München-Trikot zu einem Dribbling an.
Fussballerin Pernille Harder setzt im roten Bayern-München-Trikot zu einem Dribbling an.
Momoko Tanikawa feiert nach dem Supercup der Frauen auf dem Rasen mit einer Medaille um den Hals.
Lennart Karl, FC Bayern München
Ibrahim Maza, Bayer 04 Leverkusen
Vincent Kompany, Trainer FC Bayern München

Luis Diaz (FC Bayern München)

Luis Diaz kann wettbewerbsübergreifend mit 49 Scorer-Punkten aufwarten. Er ist deutscher Meister und Pokalsieger, dem Kolumbianer fehlt allerdings ein internationaler Erfolg.

Quelle: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

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Quelle: Reuters

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