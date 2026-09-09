US Open in New York: Ist Alexander Zverev fitter als der Rest?

Dank starker Fitness und Regeneration steht Alexander Zverev im Viertelfinale der US Open. Doch die späten Ansetzungen seiner bisherigen Matches könnten nun zum Problem werden.

Vor dem Viertelfinale: Ist Zverev fitter als der Rest?

Fit wie kaum ein anderer bei den US Open: Alexander Zverev. Quelle: AP Photo / Adam Hunger

Alexander Zverev senior zeigte keine Anzeichen von Verärgerung oder Nervosität. Seelenruhig saß er am Dienstag um kurz nach 17 Uhr auf der Spielerbank auf Trainingsplatz drei, den das Team für 17 Uhr gebucht hatte. Er beobachtete das Treiben auf dem Nebenplatz, auf dem sich Amerikas Hoffnung Ben Shelton für seinen sensationellen Sieg gegen Carlos Alcaraz einspielte.

Zusammen mit dem älteren Sohn Mischa wartete er auf Alexander Zverev junior. Es vergingen noch einmal rund 20 Minuten, bevor dieser um 17:34 Uhr den Trainingsplatz mit dem restlichen Team betrat. Pünktlichkeit gehört nicht unbedingt zu den Eigenschaften, die seine Familie als Stärke nennen würde.

Alexander Zverev hat bei den US Open souverän das Viertelfinale erreicht. Der French-Open-Sieger ließ dem Italiener Luciano Darderi beim 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) keine Chance. 08.09.2026 | 1:31 min

Zverev mit denkbar ungünstigem Biorhythmus

Zu Zverevs Ehrenrettung muss gesagt werden, dass sich der French-Open-Sieger seit einer Woche in einem denkbar ungünstigen Biorhythmus befindet, spielte er doch alle vier Matches in der Nightsession zur spätmöglichsten Ansetzung. Der Achtelfinalsieg über Luciano Darderi um kurz vor Mitternacht Ortszeit war das mit Abstand früheste Arbeitsende.

Mit Presseverpflichtungen, Erholungsmaßnahmen wie Eisbad und Massage, Nahrungsaufnahme und vor allem dem Abbau des Adrenalins war an Einschlafen nach eigenen Aussagen vor 5:30 Uhr nicht zu denken.

Aus für Titelverteidiger Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz ist in einem epischen Viertelfinale und dem spätesten Match der Turniergeschichte gescheitert. Der Spanier unterlag Ben Shelton mit 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7. Quelle: FP | LEONARDO MUNOZ

Da der erste Aufschlag für ein mögliches Endspiel am Sonntag für 14 Uhr Ortszeit angesetzt ist, befindet sich Deutschlands bester Tennisspieler seit Boris Becker in einer schwierigen Situation.

Als Erster der Setzliste hat Zverev freie Ansetzungswahl

Zverev wurde bei einer kleinen Presserunde nach dem Darderi-Match nach einem möglichen Ansetzungswechsel befragt. Zverev betonte, er habe als Nummer eins der Setzliste von den Turnierverantwortlichen freie Wahl.

Zverevs Antwort legte nahe, dass er sich um die Startzeit des Endspiels noch nicht gekümmert hatte: "Ist das Finale um 14 Uhr?", fragte Zverev. "Wenn ich jedes Mal bis 2 Uhr nachts spiele, dann ist es schwierig in einen Rhythmus zu kommen, in dem man früh spielt."

Angesprochen auf die Kritik an den bei den US Open gespielten Bällen, findet Alexander Zverev klare Worte. Und er sei nicht der Einzige, der sich über die Qualität ärgere, sagte Zverev nach seinem Drittrundensieg über Alejandro Tabilo. 06.09.2026 | 1:16 min

Das Viertelfinale gegen Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden findet erneut in der Nightsession statt, aber zumindest ein Spiel früher als seine bisherigen vier Matches. Es ist gut möglich, dass dies bewusste Anpassungen aus dem Zverev-Lager sind, um den Rhythmus langsam in Richtung Finalzeit anzupassen.

Favoritenrolle im Viertelfinale eindeutig verteilt

Natürlich sind bis dato noch zwei spielerische Hürden zu überwinden, die für ein Viertel- und Halbfinale auf Grand-Slam-Ebene aber als machbar gelten. "Das ist sein Lieblingsturnier", sagte Zverev über den Weltranglisten-70. van de Zandschulp, der zum zweiten Mal im Viertelfinale der US Open steht.

Er mag die Beläge hier, weiß, wie man sie spielt. „ Alexander Zverev, über seinen Gegner Botic van de Zandschulp

Der Niederländer besiegte in Runde zwei unter anderem Alex de Minaur und überstand im Achtelfinale einen 0:2-Satzrückstand gegen den Franzosen Arthur Gea. Das Match dauerte mehr als fünf Stunden. In Kombination mit Zverevs Fitness-Status ist die Favoritenrolle eindeutig verteilt.

Zverev dank Fitnesstrainer Green in Topform

Angesprochen auf seine "überdurchschnittliche" Fitness musste Zverev gar während des ZDF-Interviews schmunzeln. Denn eine der Wahrheiten ist dieser US-Open-Tage, dass sich Zverev wie kaum ein zweiter Spieler auf der Tour von seinen zwei kräftezerrenden Fünf-Satz-Matches zu Turnierbeginn erholt hat. Anteile daran hat Fitnesstrainer Jez Green, der die gefürchtete Saisonvorbereitung mit ihm durchzog.

Alexander Zverev steht bei den US Open in der nächsten Runde: Nach dem Sieg über Darderi äußert er sich am ZDF-Mikrofon. 08.09.2026 | 1:17 min

Zwischen der ersten und zweiten Woche bei Grand-Slam-Turnieren ist regelmäßig zu beobachten, wie Spieler nach anstrengenden "Best-of-five-matches" in der anschließenden Runde nichts mehr zuzusetzen haben und deutlich unterliegen.

Der Australier Dane Sweeny als Beispiel hatte in Runde drei gegen Darderi nichts mehr an Energiereserven vorzuweisen. Der Italiener wiederum wurde am Montag von Zverev in den ersten beiden Sätzen förmlich überrannt. Ähnliches droht nun dem Niederländer.