Champions League: VfB startet mit starkem Kader gegen Stavanger

Beim VfB Stuttgart herrscht riesige Vorfreude auf die anstehenden Champions-League-Spiele. Kein Wunder, scheint doch der Kader bestens gerüstet für drei Wettbewerbe.

VfB ist gut gerüstet: Die Champions League kann kommen

Der VfB geht mit breitem Kader in die neue Champions-League-Saison. Quelle: Imago

Grischa Prömel ist in Bad Cannstatt geboren. Schon als Kind stand er in der VfB-Heimkurve und jubelte Spielern wie Timo Hildebrand oder Mario Gomez zu.

Einem wie ihm darf man also durchaus glauben, wenn er immer wieder betont, was für ein tolles Gefühl es sei, ein Tor zu schießen und vor der Cannstatter Kurve zu feiern.

Stuttgart freut sich auf die Königsklasse

Das tat er auch am Freitag, nachdem ihm der zweite Treffer beim 4:1-Sieg gegen den 1. FC Köln gelungen war. Um dann schnell den Blick auf den Wettbewerb zu lenken, der für Fußball-Stuttgart noch wichtiger ist als der Sieg im ersten Heimspiel der Saison.

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"Wir haben viel umgesetzt von dem, was der Trainer sehen will", freute sich Prömel und verwies auf das anstehende Champions-League-Spiel gegen Viking Stavanger (18.45 Uhr / Zusammenfassung in der Champions-League-Sendung ab 23 Uhr). "Jetzt können wir uns alle auf Mittwoch freuen."

Kader dürfte der Dreifachbelastung gewachsen sein

Für die kommenden Champions-League-Partien scheint der VfB bestens gerüstet zu sein. Trainer Sebastian Hoeneß und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth haben den Kader breit genug aufgestellt, um genug Variationsmöglichkeiten für drei Wettbewerbe zu bieten.

So gut wie jede Position im Kader ist nun doppelt besetzt, und das gleichwertig. Selbst auf der Torwartposition, wo der verletzte Keeper Dennis Seimen als klare Nummer eins in die Saison geht, herrscht keine Not. Gegen Köln zeigte Ersatzmann Fabian Bredlow mehrfach, dass auf ihn Verlass ist, wenn es darauf ankommt.

Die Offensive ist das Prunkstück

Mit dessen Torwartkollegen Alexander Nübel ging im Sommer nur ein einziger Stammspieler vor Ort. Hingegen kam mit Dzenan Pejcinovic, Prömel, Leo Sauer und dem künftigen Nübel-Nachfolger Dennis Seimen mächtig Qualität dazu.

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Vor allem im Offensivbereich hat der VfB internationale Klasse, nachdem mit Pejcinovic auch noch Hoeneß' Wunschspieler verpflichtet werden konnte. Der 21-Jährige traf zum Einstand gleich dreimal beim Pokalspiel in Rostock (4:0) und stand auch gegen den FC Bayern (2:5) und Köln (4:1) in der Startelf.

Demirovic, Undav und Leweling haben geliefert

Der 21-Jährige, der nach der U12 beim FC Bayern aussortiert wurde, konkurriert mit Ermedin Demirovic, Deniz Undav und Jamie Leweling um die raren Startelf-Plätze. In der vergangenen Spielzeit steuerten die drei mehr als die Hälfte (38) der 71 Stuttgarter Saisontreffer bei.

Damit verfügen die Schwaben über eine der am hochkarätigsten besetzten Sturmreihen in der Republik. Zumal auf den offensiven Außenbahnen mit Bilal El Khanouss und Chris Führich zwei weitere torgefährliche Hochkaräter agieren.

Kein Luxus-Kader, aber ein "nötiger"

Im Hinblick auf die anstehende Dreifachbelastung in Liga, Pokal und Königsklasse hält Hoeneß den Kader aber für adäquat besetzt. Mehr nicht.

Das ist eine Kaderzusammenstellung, wie sie auch nötig ist in einer Champions-League-Saison. „ Sebastian Hoeneß, VfB-Trainer

Auf die Königsklasse freut sich beim VfB derzeit nicht nur der Anhang. "Das ist der schönste Wettbewerb, den du haben kannst. Die europäischen Topmannschaften, zu Hause starten. Es gibt nichts Besseres", meint Demirovic.

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Den Angreifer dürfte es hingegen ebenso wenig wie seine Mitspieler überrascht haben, dass sein Coach parallel davor warnt, "einen einzigen Gegner zu unterschätzen".

Stavanger mit Trainer-Duo

Schon gar nicht Viking Stavanger. Die Norweger praktizieren seit 2021 erfolgreich ein originelles Modell auf der Bank. Morten Jensen und Bjarte Lunde Aarsheim trainieren gemeinsam das Team, das sich zum ersten Mal für die Champions League qualifiziert hat.

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